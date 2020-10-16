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Leonel Ximenes

Prefeito de Colatina vira popstar e viaja o país para dar apoio eleitoral

Sérgio Meneguelli, que desistiu da reeleição, tem recebido dezenas de convites de candidatos no ES e em outros Estados

Públicado em 

16 out 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sérgio Meneguelli é ovacionado por eleitores em Santa Maria do Pará, a 113 km de Belém
Sérgio Meneguelli é ovacionado por eleitores em Santa Maria do Pará, a 113 km de Belém Crédito: Lucas P.
Ele surpreendeu e decidiu não concorrer à reeleição, mas nem por isso Sérgio Meneguelli (Republicanos) está fora da corrida eleitoral. Mesmo que seja para apoiar amigos, dentro e fora do Espírito Santo. O prefeito pop star de Colatina tem convites para percorrer o país todo para emprestar o seu prestígio conquistado nas redes sociais e tentar eleger alguns aliados.
Meneguelli, desde que começou a campanha eleitoral, caiu na estrada. Ou melhor, nos ares: afinal, ele tem usado aviões que candidatos enviam para buscá-lo, nas noites de sexta ou nos fins de semana, para levá-lo aos rincões pelo Brasil afora.
No próximo fim de semana, por exemplo, o republicano estará numa feira atacadista de moda em Recife (PE) e vai aproveitar para gravar uma mensagem de apoio a uma candidata a prefeito da cidade de Arcoverde, a qual conheceu durante o seu mandato em Colatina.
Aliás, esse é o critério principal adotado por Meneguelli para ir ao encontro de candidatos em outros Estado: são pessoas a quem ele conheceu pessoalmente nesses três anos e meio de mandato e que ele incentivou para que entrasse na vida pública.
É o caso de um produtor de Campo Largo, no interior do Paraná. Nos próximos dias, o prefeito colatinense vai àquele Estado para apoiar o aliado que Meneguelli incentivou a se candidatar. O capixaba já esteve também em Búzios, no Rio, para apoiar um candidato ex-lutador de MMA que faz um trabalho social naquela cidade, em Alcobaça, no Sul da Bahia, e em Santa Maria do Pará, a 113 quilômetros de Belém.
"O sentimento é de satisfação em saber que fazendo algo que para mim sempre foi normal deu destaque e visibilidade a Colatina, que hoje é uma cidade conhecida e pesquisada diariamente por muitas pessoas em todo  o Brasil e em comunidades brasileiras internacionais", afirma o prefeito. 

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Os convites brotam como cogumelos. Vêm de Minas Gerais, Amazonas, Rio Grande do Sul, Goiás, Rondônia e Acre. De São Paulo, vieram de três cidades: São José do Rio Preto, Sorocaba e Itaquaquecetuba.
"Sinto que as pessoas passaram a se interessar mais pela política séria, transparente e correta pesquisando a vida e as atitudes de cada candidato. Isto fará a diferença a cada nova eleição"
Sérgio Meneguelli - Prefeito de Colatina
Segundo a assessoria do prefeito de Colatina, ele recebe até ofertas em dinheiro em troca de apoio, mas não aceita, para “não se queimar”.
Meneguelli tem percorrido também vários municípios do Espírito Santo. Talvez já pensando em colher os frutos logo adiante porque, ele anunciou, será candidato a deputado estadual em 2022.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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