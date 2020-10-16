Prefeito de Colatina vira popstar e viaja o país para dar apoio eleitoral

Sérgio Meneguelli é ovacionado por eleitores em Santa Maria do Pará, a 113 km de Belém Crédito: Lucas P.

Ele surpreendeu e decidiu não concorrer à reeleição , mas nem por isso Sérgio Meneguelli (Republicanos) está fora da corrida eleitoral. Mesmo que seja para apoiar amigos, dentro e fora do Espírito Santo. O prefeito pop star de Colatina tem convites para percorrer o país todo para emprestar o seu prestígio conquistado nas redes sociais e tentar eleger alguns aliados.

Meneguelli, desde que começou a campanha eleitoral, caiu na estrada. Ou melhor, nos ares: afinal, ele tem usado aviões que candidatos enviam para buscá-lo, nas noites de sexta ou nos fins de semana, para levá-lo aos rincões pelo Brasil afora.

No próximo fim de semana, por exemplo, o republicano estará numa feira atacadista de moda em Recife (PE) e vai aproveitar para gravar uma mensagem de apoio a uma candidata a prefeito da cidade de Arcoverde, a qual conheceu durante o seu mandato em Colatina.

Aliás, esse é o critério principal adotado por Meneguelli para ir ao encontro de candidatos em outros Estado: são pessoas a quem ele conheceu pessoalmente nesses três anos e meio de mandato e que ele incentivou para que entrasse na vida pública.

É o caso de um produtor de Campo Largo, no interior do Paraná . Nos próximos dias, o prefeito colatinense vai àquele Estado para apoiar o aliado que Meneguelli incentivou a se candidatar. O capixaba já esteve também em Búzios, no Rio, para apoiar um candidato ex-lutador de MMA que faz um trabalho social naquela cidade, em Alcobaça, no Sul da Bahia, e em Santa Maria do Pará, a 113 quilômetros de Belém.

"O sentimento é de satisfação em saber que fazendo algo que para mim sempre foi normal deu destaque e visibilidade a Colatina, que hoje é uma cidade conhecida e pesquisada diariamente por muitas pessoas em todo o Brasil e em comunidades brasileiras internacionais", afirma o prefeito.

Os convites brotam como cogumelos. Vêm de Minas Gerais, Amazonas, Rio Grande do Sul, Goiás, Rondônia e Acre. De São Paulo, vieram de três cidades: São José do Rio Preto, Sorocaba e Itaquaquecetuba.

"Sinto que as pessoas passaram a se interessar mais pela política séria, transparente e correta pesquisando a vida e as atitudes de cada candidato. Isto fará a diferença a cada nova eleição" Sérgio Meneguelli - Prefeito de Colatina