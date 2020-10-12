Poucas&Boas: O sonho não acabou: John Lennon concorre em Colatina

O ex-beatle inspirando candidato a vereador no ES Crédito: Reprodução da internet

Tem um candidato a vereador em Colatina que atende pelo nome John Lennon. O jovem, do Cidadania, afirma que é a primeira vez que se candidata ao Legislativo municipal. Imagine se todos os eleitores...

JUVENTUDE VOTANDO

O município da Serra é o que tem a maior quantidade, em números absolutos, de eleitores com 16 anos no Estado, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). São 239 jovens aptos a votarem pela primeira vez. Surpreende o segundo lugar, ocupado por Itapemirim, que é o 13º maior colégio eleitoral, com 184 eleitores nessa idade. Vila Velha ocupa a terceira posição, com 104 cidadãos aptos para o pleito.

CENTENÁRIOS VOTANDO

O voto torna-se facultativo no Brasil para quem tem mais de 70 anos, mas há quem mantenha firme o exercício do ato democrático. Inclusive centenários. A base de dados do TSE traz 699 pessoas com 100 anos ou mais preparadas para votar. O município com mais eleitores centenários é Cachoeiro de Itapemirim, com 58 aptos, seguido por Serra (52) e Cariacica (49).

SÓ ATÉ 15 DE NOVEMBRO

A Prainha está servindo de locação para imagens de vídeo de nove entre dez candidatos a prefeito e vereador em Vila Velha. Ou seja, o bucólico bairro só será lembrado outra vez daqui a quatro anos.

FUTUROS ELEITORES

Esta segunda-feira (12) é feriado de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, mas é também o Dia das Crianças. Na propaganda da TV na hora almoço, Gandini (Cidadania) foi o único dos candidatos em Vitória a lembrar e fazer uma homenagem à garotada.

DOMINGÃO DA SEGURANÇA

Nas redes sociais, Gandini e Pazolini (Republicanos) falaram sobre seus planos de segurança. O delegado, aliás, abriu a propaganda eleitoral, na última sexta (9), falando da insegurança em Vitória. Gandini veio depois, defendendo a atual administração, na inserção noturna.

EXPLICANDO O INEXPLICÁVEL

Em resposta a nota da coluna, a assessoria do PT-ES alega que o partido “não está isolado nas eleições deste ano no Espírito Santo”. Mas a nota em momento algum falou isso. Só mostrou que o Partido dos Trabalhadores (dados do TSE) lançou pouquíssimos candidatos ao pleito. Se o nome disso for isolamento...

FEIRANTE IRRITADO

A promessa de campanha do Capitão Assumção (Patriota), dita no último sábado em carreata em Jardim da Penha, de não ter mais fiscalização nas feiras, deixou feirantes na bronca. Alguns disseram que os clientes compram porque sabem que os produtos são de qualidade, de boa procedência e atestados. "Se tirarem a fiscalização, vira uma zona", alertou um comerciante em Jardim da Penha.

FISCAL IRRITADO

A promessa de acabar com fiscalização deixou os fiscais da prefeitura, presentes à feira de Jardim da Penha, perplexos. Houve até um que sugeriu que tomassem providências na Justiça, defendendo a importância do trabalho deles.

ASSUMÇÃO, CADÊ VOCÊ?

Por falar em Assumção, até hoje o candidato bolsonarista não apareceu na propaganda eleitoral da TV. Namy Chequer (PCdoB), que esteve ausente no primeiro dia, na sexta, finalmente apareceu na telinha.

CANDIDATO A "CHEF"

Fábio Duarte, candidato a prefeito da Serra apoiado por Audifax Barcelos, apesar de ser da Rede, parece que não é muito ligado às redes sociais. Sua última publicação no Instagram foi há cinco dias e nem foi de promessa de campanha, mas sim de um generoso pedaço de queijo branco com goiabada.

PREOCUPAÇÃO DE ADULTO

Vídeo do candidato à Prefeitura de Cariacica Adilson Avelina (PSC), o primeiro-marido da vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB) – que não tem o apoio dela no pleito -, mostra os principais pedidos das crianças para a cidade. Lideram segurança e educação.

LIÇÃO DE CASA

A professora de História Mônica Alves, que vem pelo PSol como candidata à Prefeitura de Vila Velha, entrou no clima do Dia das Crianças e logo publicou seus projetos para a proteção da garotada. Dentre as propostas estão mais creches, mais quadras e desenvolvimento de projetos esportivos. Ela se empolgou tanto com a lição de casa feita, que publicou duas vezes a mesma foto.

DE CARONA

Ronaldo Bianchi (Republicanos), candidato a prefeito de Alfredo Chaves, tem-se agarrado a vídeos com parlamentares para turbinar sua candidatura. Já apareceu ao lado de Torino Marques (PSL) e Pastor Marcos Mansur (PSDB).

GAROTO-PROPAGANDA

Daniel Santana (PSDB), o Daniel da Açaí, que é candidato à reeleição em São Mateus, não larga do seu conhecido “uniforme”: camisas de uma renomada marca conhecida pelo jacaré.

CADÊ A SOLIDARIEDADE?

Do frei Alessandro, que celebrou uma missa no Convento neste domingo (10): "Se você não reconhece a doença (Covid-19), comova-se ao menos com os 150 mil brasileiros que perderam as vidas e as famílias que sofrem".

ALÔ, DNIT-ES!