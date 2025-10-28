Traficante do ES morre em megaoperação no Rio contra o Comando Vermelho

Um criminoso da Serra está entre os mortos em confronto com a polícia durante megaoperação realizada no Rio de Janeiro, nos complexos do Alemão e da Penha, na manhã desta terça-feira (28). O alvo são pelo menos 200 integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.



Até o final da manhã, segundo informações do site G1, 20 pessoas morreram, entre eles o criminoso de Nova Carapina.



Trata-se de Alisson Lemos Rocha, conhecido como Russo ou Gordinho do Valão. Segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), ele estava foragido no Rio e era procurado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.