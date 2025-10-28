Vilmara Fernandes
Aqui você encontra conteúdos exclusivos sobre segurança, justiça e cidadania, com informações que impactam a vida das pessoas e da cidade

Traficante do ES morre em megaoperação no Rio contra o Comando Vermelho

Ele pertencia ao PCV da Serra e era um dos procurados da DHPP da cidade; está na lista dos que morreram em confronto com a polícia nesta terça-feira (28)

Vitória
Publicado em 28/10/2025 às 12h44
Alisson Lemos Rocha, conhecido como Russo ou Gordinho do Valão (destaque), morreu durante megaoperação policial nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. Crédito: José Lucena/ Thenews2/ Folhapress

Um criminoso da Serra está entre os mortos em confronto com a polícia durante megaoperação realizada no Rio de Janeiro, nos complexos do Alemão e da Penha, na manhã desta terça-feira (28). O alvo são pelo menos 200 integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

Até o final da manhã, segundo informações do site G1, 20 pessoas morreram, entre eles o criminoso de Nova Carapina.

Trata-se de Alisson Lemos Rocha, conhecido como Russo ou Gordinho do Valão. Segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), ele estava foragido no Rio e era procurado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.

Era do Primeiro Comando de Vitória (PCV), mas não fazia parte do “alto escalão” do grupo criminoso. Foto dele circulou em comunidades nas redes sociais do Rio.

Ação

Até o final da manhã, dois policiais e 18 suspeitos tinham morrido na operação, que prendeu 56 pessoas.

Cerca de 2.500 agentes das forças de segurança do RJ participam de mais uma fase da Operação Contenção, que visa combater o avanço do CV por territórios do Rio.

As ações foram concentradas nos complexos do Alemão e da Penha, um conjunto de 26 comunidades na Zona Norte do Rio de Janeiro.

