Prefeitura do ES vai fazer mutirão para apagar pichações do tráfico

Um mutirão está sendo preparado para retirar de bairros de Colatina as pichações do tráfico de drogas. As marcas são deixadas, principalmente, pelo grupo criminoso denominado Tropa do Urso, liderado pelo traficante que detém o maior número de mandados de prisão do Espírito Santo. Ele se encontra foragido no Rio.

De acordo com o prefeito da cidade, Renzo Vasconcelos, o trabalho será orientado por um mapeamento das áreas com este tipo de pichação, que vão ser apagadas pelos servidores que atuam na Secretaria de Obras.

Há registros em muros, mas a maior parte da limpeza será realizada em postes, com destaque para pontos dos seguintes bairros: Ayrton Senna, São Marcos e São Miguel.

“Nosso objetivo é mostrar para esses criminosos que em Colatina o tráfico não vai prosperar e dominar a cidade. Nós temos o poder de todas as áreas, e as que foram vandalizadas, vão ser cuidadas, recuperadas”, relata.

Em paralelo, relata Vasconcelos, além da recuperação da estrutura física, haverá uma atuação também voltada aos serviços sociais e de saúde nas localidades mais periféricas do município.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal da cidade tem se revezado em acompanhar o trabalho realizado pelos servidores municipais, garantindo a segurança das equipes.

Redução dos conflitos

Entre o final do ano passado e os primeiros meses deste ano, conflitos entre grupos criminosos resultaram em mortes e violência em bairros de Colatina. Mas a violência envolvendo a Tropa do Urso vem apresentando sinais de queda.

“As ações do tráfico ainda se fazem presentes, mas a resolução violenta dos conflitos diminuiu”, relata o titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, delegado Deverly Pereira Junior.

Reflexo das várias operações realizadas na região, incluindo uma com a participação da Polícia Federal. O novo cenário pode fazer com que o município encerre o ano, segundo o delegado, com cerca de 20 homicídios. “O que poderá nos levar ao melhor resultado dos últimos quatro anos”, explica.

Foragido

O último levantamento do Banco Nacional de Mandados de Prisão revela que Bryan Lyrio Deolindo, 34 anos, já acumula um total de 14 mandados de prisão. O grupo criminoso que lidera está vinculado ao Terceiro Comando Puro (TCP).

Seis deles são da 1ª Vara Criminal de Colatina, cinco outros da 2ª Vara Criminal de Aracruz, há ainda decisões judiciais da Serra, Vila Velha e João Neiva. Tratam-se de casos de homicídios, tráfico de drogas e posse ilegal de armas.

Bryan figura ainda no rol dos dez criminosos mais procurados do Estado e é descrito como traficante que tem “forte atuação nas regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo”.

Também é apontado como sendo o intermediador e facilitador de acordos estabelecidos entre criminosos do Espírito Santo e os do Estado do Rio de Janeiro.

Bryan e outros três criminosos da Tropa do Urso fugiram para o Rio de Janeiro. E é de lá que partem as ordens para que os integrantes que estão em solo capixaba promovam as ações criminosas no Norte e Noroeste do Estado.

