Os 10 bairros com mais casos de furto e roubo a pessoas em todo o ES

As estatísticas do Observatório da Segurança Pública revelam que nos nove primeiros meses deste ano foram registrados 9.185 casos de furto e de roubo — quando há violência —, em via pública no Espírito Santo. O que significa que pelo menos 34 pessoas por dia foram alvo deste tipo de violência.
Os dados apontam que dez bairros são campeões em número de ocorrências. Todos ficam na Grande Vitória e são locais de maior movimentação. Confira:
- VILA VELHA (1.980 ocorrências):
- Praia da Costa - 209
- Centro - 159
- Glória - 124
- SERRA (1.642 registros):
- Parque Residencial Laranjeiras - 137
- Jardim Limoeiro - 117
- CARIACICA (1.832 casos):
- Campo Grande - 280
- VITÓRIA (1.779 casos):
- Centro - 484
- Jardim da Penha - 177
- Jardim Camburi - 127
- Enseada do Suá - 101
Em todo o Estado ocorreram 2.633 situações de furto e outras 6.552 relativas a roubo, entre janeiro e setembro. A soma das duas situações foi 16,5% menor do que no ano anterior ( com 11.003 casos). Mas no período houve um aumento no número de furtos de 2,6% em relação ao ano anterior.
Entre os municípios do interior do Estado também houve bairros que lideram os dois tipos de ocorrência (furto e roubo), com destaque para as cidades maiores. Confira:
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (213 casos):
- Centro - 42
- LINHARES (310 registros):
- Centro - 56
- Interlagos - 40
- SÃO MATEUS (172 ocorrências):
- Guriri - 37
- Centro - 36
- COLATINA (171 casos):
- Centro - 83
- Colatina Velha - 39
- MARATAÍZES (60 ocorrências):
- Barra de Itapemirim - 26
- PIÚMA (83 casos):
- Centro - 38
- CASTELO (45 ocorrências):
- Centro - 27
O perigo é maior, segundo os dados, no período entre 18 horas às 22 horas. Mas há uma faixa, por volta das 5 horas, com a ocorrência de muitos casos.
Na distribuição por meses, o registro de furtos e roubo foi maior nos meses de março (1.447), janeiro (1.204) e junho (1.003).
