Os criminosos do ES foragidos em área de megaoperação no Rio

Os complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio, onde foi realizada a megaoperação das polícias Civil e Militar na última terça-feira (28), são regiões que há anos abrigam traficantes do Espírito Santo.
São criminosos com ligações ao Comando Vermelho — facção criminosa alvo da investigação — e que foram para as comunidades foragidos após crimes cometidos no Espírito Santo.
Entre eles há os que integram a lista dos mais procurados do Espírito Santo e alguns com um expressivo número de ordens de prisão relacionados ao tráfico de drogas e homicídios.
A suspeita de que um tenha sido atingido por tiros de raspão no braço e olho, mas assim como os demais, pouco se sabe sobre a situação deles. Confira:
- Bryan Lyrio Deolindo - tem o maior número de ordens de prisão do Estado, já são 14. A maior parte por crimes cometidos em Colatina, além de outras cidades do entorno. Faz parte da Tropa do Urso com ligações junto ao CV
- Hugo Henrique dos Santos, o HG ou Bunda de Urso - chegou a ser detido em flagrante 2022, mas a Justiça considerou sua prisão ilegal e foi solto. Foi para o Rio em 2023 e possui 7 mandados de prisão. Atua na região de Colatina
- Vinicius Lung, o Pezão - seguiu Hugo para o Rio na mesma data e possui 3 mandados de prisão
- Fábio José de Araújo, o Bin ou Binha - foragido do sistema penal
- Leandro Martins de Araújo, o Leandrinho ou LD - É de Flexal II, Cariacica
- Brenner Delai Coelho, o Breninho - de Colatina
- Wellington Rosa dos Anjos, o Monclei ou Monkey - PCV de Boa Vista, em Vila Velha
- Paulo Luiz de Souza Cardoso, o PL - Morro da Boa Vista
- Wagner Santana, o Waguinho Santana ou Waguinho da Concrevit
A informação é de que eles compartilham casas nas comunidades, em áreas que acabam sendo citadas como vila dos capixabas. Uma delas, no Complexo da Penha, serviu de abrigo para Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, preso em 2024 após retornar ao Estado.
