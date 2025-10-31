Os criminosos do ES foragidos em área de megaoperação no Rio

Os complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio, onde foi realizada a megaoperação das polícias Civil e Militar na última terça-feira (28), são regiões que há anos abrigam traficantes do Espírito Santo.



São criminosos com ligações ao Comando Vermelho — facção criminosa alvo da investigação — e que foram para as comunidades foragidos após crimes cometidos no Espírito Santo.



Entre eles há os que integram a lista dos mais procurados do Espírito Santo e alguns com um expressivo número de ordens de prisão relacionados ao tráfico de drogas e homicídios.