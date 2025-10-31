Vilmara Fernandes
Os criminosos do ES foragidos em área de megaoperação no Rio

Lista inclui  nomes de alguns  membros de grupos criminosos que atuam em cidades do ES, entre eles há os que possuem vários mandados de prisão

Vitória
Publicado em 31/10/2025 às 03h30
Complexo do Alemão
Complexo do Alemão. Crédito: Foto: João Lucena/Thenews2/Folhapress

Os complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio, onde foi realizada a megaoperação das polícias Civil e Militar na última terça-feira (28), são regiões que há anos abrigam traficantes do Espírito Santo.

São criminosos com ligações ao Comando Vermelho — facção criminosa alvo da investigação — e que foram para as comunidades foragidos após crimes cometidos no Espírito Santo.

Entre eles há os que integram a lista dos mais procurados do Espírito Santo e alguns com um expressivo número de ordens de prisão relacionados ao tráfico de drogas e homicídios.

A suspeita de que um tenha sido atingido por tiros de raspão no braço e olho, mas assim como os demais, pouco se sabe sobre a situação deles. Confira:

  • Bryan Lyrio Deolindo - tem o maior número de ordens de prisão do Estado, já são 14. A maior parte por crimes cometidos em Colatina, além de outras cidades  do entorno. Faz parte da Tropa do Urso com ligações junto ao CV
  • Hugo Henrique dos Santos, o HG ou Bunda de Urso - chegou a ser detido em flagrante 2022, mas a Justiça considerou sua prisão ilegal e foi solto. Foi para o Rio em 2023 e possui 7 mandados de prisão. Atua na região de Colatina
  • Vinicius Lung, o Pezão - seguiu Hugo para o Rio na mesma data e possui 3 mandados de prisão
  • Fábio José de Araújo, o Bin ou Binha - foragido do sistema penal
  • Leandro Martins de Araújo, o Leandrinho ou LD - É de Flexal II, Cariacica
  • Brenner Delai Coelho, o Breninho - de Colatina
  • Wellington Rosa dos Anjos, o Monclei ou Monkey - PCV de Boa Vista, em Vila Velha
  • Paulo Luiz de Souza Cardoso, o PL - Morro da Boa Vista
  • Wagner Santana, o Waguinho Santana ou Waguinho da Concrevit

A informação é de que eles compartilham casas nas comunidades, em áreas que acabam sendo citadas como vila dos capixabas. Uma delas, no Complexo da Penha, serviu de abrigo para Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, preso em 2024 após retornar ao Estado.

