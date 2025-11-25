Mulher e ex-companheiro vão à júri popular em caso de aborto no ES

Um caso pouco comum vai passar pelo crivo do júri popular de Vitória nesta quarta-feira (26). Trata-se de um aborto provocado por uso de medicamento e com a ocultação do feto, enterrado no quintal vizinho.
O caso aconteceu há 22 anos, em Jaburu, Vitória. Na época Elizabeth Ribeiro estava grávida de quatro meses, fruto de um relacionamento com Wellington Rodrigues dos Santos.
Em depoimento à polícia, ela informou que a interrupção da gestação foi planejada pelos dois. O motivo era a falta de perspectiva em manter a união diante das constantes agressões por parte dele.
Segundo a denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), o medicamento foi comprado por Wellington, que aguardou a realização do aborto e participou do enterro do feto no quintal de uma vizinha.
O casal acabou se separando um ano depois. Uma condição que não era aceita por Wellington e que se agravou quando ele descobriu que o novo amor de Elizabeth era o seu irmão. Chegou até a ameaçá-la com o uso de uma arma.
Mas a vida trouxe uma nova surpresa: a mulher descobriu que entrou no novo relacionamento grávida do antigo parceiro. Novamente ela decidiu encerrar a gestação com o uso de medicamento. Mas desta vez ficou mal e precisou ser internada.
A informação acabou chegando ao ex-companheiro, que descobriu o segundo aborto e resolveu denunciar os dois casos para a polícia, indicando o local onde foi encontrada a ossada do primeiro feto.
Mas as investigações que subsidiaram a denúncia do MP acabaram levando os dois ao banco dos réus. Foi apontada ainda a participação da vizinha que cedeu o quintal para enterro do feto.
Ocorre que o processo teve um caminhar lento e a denúncia só ocorreu em 2011, o crime supostamente cometido pela vizinha foi prescrito.
Já Elisabeth só responderá pelo primeiro aborto, considerando que foi localizada a ossada do feto. Mas não há provas em relação a segunda gestação interrompida.
“Caso raro e sensível”
Para a advogada Rayula Bellinazzi trata-se de um caso raro e sensível. Ela faz a defesa de Elizabeth, que atualmente vive em outro Estado.
“É um processo marcado por circunstâncias humanas delicadas, diante do qual a defesa se apresenta com respeito, empatia e plena consciência da complexidade que envolve episódios tão atravessados por fragilidades e dores antigas”, pontua.
A defesa de Wellington não foi localizada, mas o espaço segue aberto a sua manifestação. Em depoimento à polícia ele negou que tenha comprado o medicamento abortivo e que tenha participado do processo. Em relação as agressões, disse que foi por defesa, relatando que Elizabeth o ameaçou com uma faca.
Para o júri popular são encaminhados os crimes contra a vida. Os mais frequentes envolvem homicídios, principalmente os vinculados ao tráfico de drogas. Mas lá também são avaliados as situações de aborto, infanticídio, induzimento ou instigação ao suicídio, entre outros.
LEIA MAIS COLUNAS DE VILMARA FERNANDES
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.