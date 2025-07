Júri no ES tem segurança reforçada após relatos de ameaças a autoridades

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Um reforço na segurança do Fórum Criminal de Vitória foi solicitado para esta quarta-feira (16), quando será realizado um júri popular. A ação decorre de relatos de supostas ameaças contra a vida de juiz, promotor e delegado que atuaram em processo sobre o assassinato de um jovem, no bairro Itararé.



Estará no banco dos réus Glaydson Alvarenga Soares, o Pajé, uma das cinco pessoas encaminhadas a julgamento — dos quais três são policiais militares —, pelo assassinato de Felypy Antônio Chaves, conhecido como ‘Cambalaxo’, em 2022.

O pedido para ampliar a segurança do fórum foi feito pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, responsável pelo Tribunal do Júri da Capital. Em ofício à direção do Fórum é citado que as informações sobre as ameaças surgiram no interrogatório de um outro réu do mesmo caso, julgado no mês de maio.

Trata-se de Walace Luiz dos Santos Souza, que foi condenado a 27 anos de prisão pelo crime. A sentença cita o relato dele sobre as ameaças feitas contra a vida de juiz, promotor e delegado, durante conversa com um outro réu, que teria dito: “Quem meter ferro na gente, eu vou matar”.

A afirmação teria sido feita pelo cabo da Polícia Militar Ronniery Vieira Peruggia, cuja defesa nega as acusações (veja abaixo).

No interrogatório Walace disse ainda que teve sua vida ameaçada no presídio onde se encontra detido. Neste caso, a intimidação teria vindo de Glaydson — que será julgado nesta quarta-feira (16) — ao dizer que “possui grande influência junto aos policiais penais”, e ainda junto a outros militares e políticos.

O texto judicial também traz a informação de que os fatos foram reportados ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES).

O reforço à segurança foi garantido pela administração do Fórum Criminal de Vitória, a ser feito por equipes da Polícia Militar.

Defesa: "ameaças são devaneios"

As declarações de Walace surpreenderam o advogado Carlos Antonio Tavares, que faz a defesa do cabo Ronniery Vieira Peruggia. Relata que solicitou à PM a abertura de uma investigação para que seu cliente, detido no Presídio Militar, fosse ouvido sobre as supostas ameaças a autoridades.

“Este tipo de atitude não é perfil do cabo Peruggia, que é meu cliente há muitos anos, que foi investigado em um inquérito sigiloso, que só veio a saber quem era o promotor, o delegado e o juiz quando foi detido, sob a acusação de ter cometido o crime”, relata.

Tavares aponta, em documento enviado à PM, que as afirmações de Walace “são devaneios”. “Meu cliente nunca ameaçou nenhuma autoridade. Tanto que pedi uma apuração administrativa, urgente, e ele já foi interrogado. A conversa que Walace diz ter tido com meu cliente nunca ocorreu”, assinala.

O júri de Pajé

Glaydson Alvarenga Soares, conhecido como Pajé, foi identificado na cena do crime por um laudo pericial produzido pelas equipes do Ministério Público do Rio de Janeiro. Identificação feita, principalmente, por um movimento que ele possui no braço.

Foram comparadas imagens da cena do crime e outras disponibilizadas em suas redes sociais em que ele apresenta o mesmo movimento.

A prova chegou a ser contestada pela defesa de Pajé, que conseguiu uma liminar que a impedia de ser apresentada no júri. Mas no final da noite desta terça-feira (15), o desembargador Pedro Valls Feu Rosa voltou atrás em sua decisão.

Assim ela poderá ser avaliada pelos jurados, tal como um laudo pericial obtido pela defesa de Pajé. O exame de fotogrametria aponta que há baixa resolução nas imagens obtidas pelo MP, o que afeta a identificação biométrica do réu. E acrescenta que as características descritas, como postura, ritmo de marcha e projeção de tronco, são padrões genéricos, podendo ser encontrados em diversos indivíduos, não sendo elementos científicos conclusivos para atribuir identidade.

Em nova decisão, Feu Rosa informou: “Há laudo técnico dos dois lados — acusação e defesa — os quais poderão ser confrontados em plenário perante o Conselho de Sentença (jurados)”.

O júri está previsto para iniciar às 8 horas. O advogado defesa, Marcos Daniel Vasconcelos Coutinho, assinala que ele é inocente. “O que ficará provado no plenário do júri”.

Os processos contra os outros três acusados pelo crime, além de Pajé e Walace, ainda estão tramitando na Justiça estadual.

O dia do crime

Felypy Antônio Chaves foi morto no dia 21 de fevereiro de 2022, por volta da 01h34, ao lado da arquibancada do campo de futebol, no bairro Itararé.

No dia do crime, um carro com quatro pessoas e uma moto, com dois ocupantes, chegaram a uma rua próximo à Unidade de Saúde de Itararé. A moto teria sido utilizada para bloquear o tráfego.

Nas imagens do videomonitoramento obtidas pela investigação é possível ver que os quatro saem do veículo e seguem para a quadra, local do homicídio. As câmeras também registram os tiros. Logo depois, seis pessoas deixam o local.

Segundo o Ministério Público, o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida pela ação criminosa arquitetada pelo grupo.

A Gazeta integra o Saiba mais