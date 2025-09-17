Julgamento de Marujo no ES muda até regra de presídio federal

Um acordo com a equipe do presídio federal de Catanduvas, no Paraná, vai permitir que o julgamento de Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, e de mais três réus, seja ampliado até às 22 horas desta quarta-feira (17). Em uma condição normal ele teria que ser suspenso às 18 horas, em decorrência da rotina administrativa da unidade prisional.
A solicitação foi feita pelo juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória, Carlos Henrique Rios do Amaral Filho, que preside o Tribunal do Júri, e aceita pela equipe da unidade prisional, que viabiliza a participação do detento por videoconferência.
Além dele, sentam no banco dos réus: Thiago Henrique Ferreira dos Santos Quintino, o Banguela ou BG; Marcos Antônio Barbosa Passos, o Feinho ou Feio; Alan Tiago de Souza, o Neguinho São Pedro.
São acusados do assassinato de um jovem barbeiro de 18 anos, Maiky Ferreira dos Santos, em 9 de fevereiro de 2021, em Nova Palestina, Vitória. Crime motivado pela disputa pelo tráfico.
O júri teve início às 9 horas. Pela manhã foram ouvidas três testemunhas. A estimativa inicial era de que fossem necessários três dias para a conclusão dos trabalhos, mas há uma chance de que, com a ampliação do horário, isso possa acontecer ainda nesta quarta-feira.
Logo após o almoço os trabalhos foram retomados com o interrogatório de Marujo, que informou que só responderia as perguntas do advogado e dos jurados. Na sequência vão ser ouvidos os outros três réus.
