Greve da PM: dois mil policiais são absolvidos em fim de julgamento

Após três dias de julgamento, os cinco integrantes do Conselho Permanente de Justiça Militar decidiram mudar as acusações contra cerca de 2 mil policiais por participação na greve de 2017. O crime pelo qual foram denunciados passou de motim para desobediência. Com a alteração, foi declarada a prescrição, o que, segundo o Código de Processo Penal Militar, significa absolvição.



O voto de desclassificação foi proferido por quatro oficiais da Polícia Militar que integram o Conselho. A divergência veio por parte do juiz Getúlio Marcos Pereira Neves, que votou pela manutenção do crime de motim, com a desclassificação do crime somente para alguns policiais.