Greve da PM: dois mil policiais são absolvidos em fim de julgamento

Decisão ocorre após três dias de análise sobre o movimento paredista de 2017  que resultou na morte de 219 pessoas

Vitória
Publicado em 12/09/2025 às 16h31
PMES - greve 2017
Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Após três dias de julgamento, os cinco integrantes do Conselho Permanente de Justiça Militar decidiram mudar as acusações contra cerca de 2 mil policiais por participação na greve de 2017. O crime pelo qual foram denunciados passou de motim para desobediência. Com a alteração, foi declarada a prescrição, o que, segundo o Código de Processo Penal Militar, significa absolvição.

O voto de desclassificação foi proferido  por quatro oficiais da Polícia Militar que integram o Conselho. A divergência veio por parte do juiz Getúlio Marcos Pereira Neves, que votou pela manutenção do crime de motim, com a desclassificação do crime somente para alguns policiais.

Os votos começaram a ser declarados a partir das 14 horas desta sexta-feira (12), no terceiro dia de julgamento, realizado na Vara da Auditoria Militar, no Fórum Criminal de Vitória.

O que dizem as defesas

O advogado Pedro Lozer Pacheco informou que recebeu a decisão com satisfação. “A defesa tem convicção que o crime está prescrito. Estava literalmente claro em todo processo a ausência de vontade livre e consciente de praticar o crime de motim”.

MPES TJES

