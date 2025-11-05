Cinco cidades do ES voltam a negociar adesão ao Acordo de Mariana

Crédito: Arte - Geraldo Neto

Cinco prefeitos do Espírito Santo voltaram a negociar a inclusão de suas cidades no Acordo de Mariana. A conversa está sendo realizada com a mineradora Samarco e suas controladoras, Vale e BHP Billiton, oito meses após o encerramento do prazo de adesão ao plano de reparação, finalizado em março.

Na época, eles decidiram recusar a proposta em torno de R$ 656 milhões e aguardar a conclusão do julgamento de uma ação na Justiça da Inglaterra e outra na Holanda, com a expectativa de obter uma indenização de valor maior.

A reparação é por danos causados pelo rompimento de uma barragem de rejeitos da mineradora, localizada em Mariana (MG). O desastre que atingiu o Rio Doce até o litoral do Espírito Santo, completa dez anos nesta quarta-feira (5).

Lastênio Cardoso, prefeito de Baixo Guandu, que era contrário à proposta das empresas, confirmou as negociações, assinalando que é preciso “encontrar uma solução para o caso”.

“Nós, prefeitos das cinco cidades capixabas e de outras mineiras, já apresentamos uma proposta para as empresas e estamos aguardando uma resposta”.

Mas destacou que a expectativa é de que alguns pontos sejam revistos. O acordo estabelece que o pagamento da reparação para as cidades seja feito em 20 anos, com parcela inicial, à vista, de 20% do total. “Queremos que a parcela inicial seja de 50%”, adiantou Lastênio.

Uma das exigências do acordo é de que as prefeituras deixem de participar das ações judiciais. Nesta quinta-feira (6), segundo Lastênio, os prefeitos também vão se reunir com o escritório de advocacia Pogust Goodhead, responsável pelos processos judiciais no exterior.

“Queremos ouvir a proposta deles, se podem nos oferecer algo melhor”, disse, acrescentando que esperam ainda aumentar o valor das indenizações individuais.

O Acordo de Mariana foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 6 de novembro do ano passado. Para as cinco cidades estavam previstos os seguintes valores:

Aracruz - R$ 144,4 milhões

R$ 144,4 milhões Baixo Guandu - R$ 95.736.979,09

R$ 95.736.979,09 Colatina - R$ 292.825.790,83

R$ 292.825.790,83 Marilândia - R$ 40,2 milhões

R$ 40,2 milhões Sooretama - R$ 83 milhões

Negociações

Guerino Balestrassi, titular da Secretaria Recuperação do Rio Doce (SERD), relata que o principal interlocutor das negociações entre as empresas e os municípios é o governo federal.

Mas disse que aproveitou uma conversa com o presidente da Samarco, Rodrigo Vilela, para destacar a importância da inclusão das outras cidades no acordo.

“Pedimos a reabertura do prazo de adesão para que outras cidades possam participar da proposta de raparação. Temos também conversado com os municípios e acreditamos que, em breve, esta negociação será fechada”, explicou o secretário.

Resultado da ação

De acordo com o escritório de advocacia Pogust Goodhead, buscam a responsabilização da mineradora em uma ação coletiva na Inglaterra, empresas, comunidades indígenas e quilombolas, municípios, autarquias, além de dezenas de pessoas .

Informa que a primeira fase do julgamento, realizada entre outubro de 2024 e março de 2025, foi concluída e está sendo aguardada a decisão.

“O Pogust Goodhead já trabalha na segunda fase do processo, prevista para outubro de 2026, que vai determinar a extensão total dos danos causados pelo rompimento e a relação causal entre o desastre e as perdas sofridas pelos atingidos, para então calcular a indenização devida a eles”, informa.

