Vilmara Fernandes
Vilmara Fernandes
Aqui você encontra conteúdos exclusivos sobre segurança, justiça e cidadania, com informações que impactam a vida das pessoas e da cidade

Cidades do ES que recusaram Acordo de Mariana querem nova negociação

Acordo propõe reparação de mais de 656 milhões para cinco cidades, que haviam recusado a proposta optando por permanecer com ações judiciais

Vitória
Publicado em 05/11/2025 às 07h06
Lama Rio Doce
Crédito: Arte - Geraldo Neto

Prefeitos de cidades do Espírito Santo que recusaram a adesão ao Acordo de Mariana querem retomar as negociações. Um deles, Lastênio Cardoso, de Baixo Guandu, informou que uma proposta já foi apresentada para a mineradora Samarco e suas controladoras, Vale e BHP Billiton.

O fato ocorre oito meses após o encerramento do prazo de aceite ao plano de reparação, finalizado em março

Na época, cinco gestores municipais recusaram a proposta de mais de R$ 656 milhões e decidiram aguardar a conclusão do julgamento de uma ação na Justiça da Inglaterra e outra na Holanda, com a expectativa de obter uma indenização de valor maior.

A reparação é por danos causados pelo rompimento de uma barragem de rejeitos da mineradora, localizada em Mariana (MG). O desastre que atingiu o Rio Doce até o litoral do Espírito Santo, completa dez anos nesta quarta-feira (5).

Lastênio, que era contrário à proposta das empresas, confirmou as negociações, assinalando que é preciso “encontrar uma solução para o caso”.

“A negociação envolve prefeitos de cidades capixabas e mineiras. Nós já apresentamos uma proposta para as empresas e estamos aguardando uma resposta”.

Mas destacou que a expectativa é de que alguns pontos sejam revistos. O acordo estabelece que o pagamento da reparação para as cidades seja feito em 20 anos, com parcela inicial, à vista, de 20% do total. “Queremos que a parcela inicial seja de 50%”, adiantou Lastênio.

Uma das exigências do acordo é de que as prefeituras deixem de participar das ações judiciais. Nesta quinta-feira (6), segundo Lastênio, os prefeitos também vão se reunir com o escritório de advocacia Pogust Goodhead, responsável pelos processos judiciais no exterior.

“Queremos ouvir a proposta deles, se podem nos oferecer algo melhor”, disse, acrescentando que esperam ainda aumentar o valor das indenizações individuais.

O Acordo de Mariana foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 6 de novembro do ano passado. Ele inclui onze cidades do Espírito Santo, mas as cinco listadas abaixo não fizeram a adesão ao pacto, que estabelecia como reparação pelos danos os seguintes:

  • Aracruz - R$ 144,4 milhões
  • Baixo Guandu - R$ 95.736.979,09
  • Colatina - R$ 292.825.790,83
  • Marilândia - R$ 40,2 milhões 
  • Sooretama - R$ 83 milhões 

Negociações

Guerino Balestrassi, titular da Secretaria Recuperação do Rio Doce (SERD), relata que o principal interlocutor das negociações entre as empresas e os municípios é o governo federal.

Mas disse que aproveitou uma conversa com o presidente da Samarco, Rodrigo Vilela, para destacar a importância da inclusão das outras cidades no acordo.

“Pedimos a reabertura do prazo de adesão para que outras cidades possam participar da proposta de reparação".

Ele informou que tem conversado sobre o tema com quatro prefeitos. "Temos conversado com os municípios e acreditamos que, em breve, esta negociação será fechada”, acrescentou o secretário.

Empresa nega

Por nota, a mineradora Samarco negou uma possível reabertura do processo de adesão destinada as cidades dos dois estados afetados pela lama de rejeitos.

"A Samarco informa que não está prevista a reabertura, e reafirma que cumpre rigorosamente o previsto no Novo Acordo do Rio Doce", informou em seu texto.

Resultado da ação

De acordo com o escritório de advocacia Pogust Goodhead, buscam a responsabilização da mineradora em uma ação coletiva na Inglaterra, empresas, comunidades indígenas e quilombolas, municípios, autarquias, além de dezenas de pessoas .

Informa que a primeira fase do julgamento, realizada entre outubro de 2024 e março de 2025, foi concluída e está sendo aguardada a decisão.

“O Pogust Goodhead já trabalha na segunda fase do processo, prevista para outubro de 2026, que vai determinar a extensão total dos danos causados pelo rompimento e a relação causal entre o desastre e as perdas sofridas pelos atingidos, para então calcular a indenização devida a eles”, informa.

LEIA MAIS COLUNAS DE VILMARA FERNANDES

“Não é normal que em uma operação 130 percam a vida”, diz Casagrande
Traficante conhecido como 'dono' do Morro da Piedade está foragido
STJ solta advogado do ES que vai a júri por morte de casal na 3ª Ponte
ES caminha para encerrar ano com nova queda histórica de mortes violentas
Bairro mais violento do ES registra pelo menos um assassinato por mês

A Gazeta integra o

Saiba mais
Samarco Governo do ES Lama no rio Doce Lama da Samarco

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.