Quais foram as melhores séries de 2021?

Manhãs de Setembro (Amazon Prime)

Lançada no finalzinho do ano pela HBO Max, a série leva para as telas o livro "Estação Onze". De forma esperançosa e até divertida, a série acompanha pessoas em momentos diferentes após um vírus ter dizimado boa parte da população mundial. Vale lembrar que o livro de Emily St. John Mandel foi lançado em 2014, muito antes da atual pandemia. Leia a crítica aqui.



Em um ano que viu as séries da Marvel/Disney ganharem vida e também o conturbado início do Millarworld na Netflix, "Invencível" é de longe a melhor história de herói de 2021 - em filme ou série. Violenta, irônica e livre das amarras que um produto Disney, no caso todos da Marvel, se vê obrigado a carregar. Deveria se chamar "Imperdível" (perdão pelo trocadilho).

A minissérie do oscarizado Berry Jenkins ("Moonlight") é uma das histórias mais poderosas disponíveis nas plataformas de streaming. "The Underground Railroad" fala sobre a busca de escravos pela liberdade, as torturas sofridas por eles e toda a violência, mas também tem amor, esperança e um pouco de fantasia. Uma série pesada sobre pessoas apagadas da História.



Esqueça o hype, que gera até uma implicância. "Round 6" se tornou a série mais vista da história da Netflix e tem motivos para isso. A série coreana é quase um produto de algoritmo: nostálgica, lúdica, violenta e com bons ganchos ao fim de cada episódio. Pode não ser a melhor série do ano, mas nenhuma lista estará completa sem ela. Clique para ler a crítica escrita antes da popularidade dela explodir.

"Missa da Meia-Noite" não é o que o público esperava de uma série de Mike Flanagan ("Maldição da Residência Hill"), mas talvez seja a melhor do cineasta. Flanagan deixa de lado os fantasmas e as mansões mal-assombradas para dar espaço a um terror que questiona a fé e as escolhas religiosas de cada pessoa. Com longos monólogos, a série lida com a morte e as possíveis interpretações dela. É a minha favorita do ano, mesmo sabendo que talvez não seja a melhor.



Quando escrevi sobre "Mare of Easttown", disse que era "a série que você deveria estar vendo" . Felizmente, muita gente passou a acompanhar a série policial estrelada pela brilhante Kate Winslet à medida que ela se aproximava do fim - taí um dos indiscutíveis méritos das tramas com episódios semanais. Uma trama policial ousada, cheia de surpresas em um texto bem amarrado e atuações incríveis.

Alguém teve a brilhante ideia de reunir Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez na melhor comédia de 2021. "Only Murders in the Building" é sempre excelente com sua trama de mistério sobre três pessoas e um podcast de crime. Engraçada e inteligente, uma das boas e inesperadas surpresas do ano.





Adaptações de HQs são complicadas. Apenas para me manter nas referências pós-apocalípticas, "Y: O Último Homem", foi um fiasco, mas "Sweet Tooth" é ótima . A série da Netflix ganha vida e personalidade ao amenizar um pouco da crueldade da HQ de Jeff Lemire e torná-la mais encantadora e cheia de humor.



Lançada em 2020 nos EUA, mas concluída apenas neste ano, "Your Honor" é um drama tenso o tempo todo ao contar a história de um juiz que encobre um acidente do filho, mas passa a ter que lidar com o pai da vítima, um grande mafioso de New Orleans. Para fãs de "Breaking Bad", Bryan Cranston tem diversos momentos de Walter White.