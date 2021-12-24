"Station Eleven", da HBO Max, é uma das melhores séries de 2021

Série "Station Eleven", da HBO Max Crédito: HBO Max/Divulgação

Quando lançou seu quarto livro, “Estação Onze”, em 2014, Emily St. John Mandel obviamente não fazia ideia da pandemia que atingiria o mundo cinco anos depois. O livro é um drama de sobrevivência sobre uma gripe que se espalhou pelo globo e dizimou parte da humanidade. Com os direitos adquiridos pela HBO, a série ironicamente estava em produção quando foi interrompida pela Covid-19.



“Station Eleven”, a série, já esta disponível na HBO Max com seus três primeiros episódios. A minissérie é favorecida por um distanciamento dos piores dias da pandemia, o que não aconteceu, por exemplo, com “Utopia”, lançada pela Amazon em outubro do ano passado . Assim, ao invés de parecer aproveitador ou até mesmo ultrapassado, o texto da série criada por Patrick Sommerville (“Leftovers”, “Maniac”) aproxima o público de um terror, um medo natural do desconhecido, mas se afasta bastante da narrativa que se espera de uma trama do gênero.

Série "Station Eleven", da HBO Max Crédito: HBO Max/Divulgação

A minissérie mantém a estrutura do livro, com idas e vindas temporais e histórias contadas pelos olhos de diversos personagens às vezes com diferentes versões dos mesmos acontecimentos, o que nos ajuda a montar o quebra-cabeças e também oferece uma alternância narrativa. O recurso funciona bem e dá a impressão de um roteiro sempre em movimento.

Essas alternâncias são muito presentes nos episódios iniciais. No primeiro deles, o jornalista Jeevan (Himesh Patel), após presenciar a morte de um ator durante um espetáculo e se ver responsável por uma criança desconhecida, recebe uma ligação estranha da irmã dizendo para ele estocar suprimentos e se isolar. O episódio se passa durante o final do ano, em Chicago, uma época de encontros familiares que causam no público uma sensação de desconforto ao ver toda aquela movimentação e troca de carinhos de pessoas sem máscaras e despreocupadas. Não demora para a informação do vírus se espalhar e o caos se instaurar na cidade.

Apesar da seriedade do tema, "Station Eleven" encontra um bom tom para contar a história. A dinâmica entre Jeevan e a criança interpretada por Matilda Lawler é ótima, com um mix de sentimentos - ele percebendo a gravidade do que acontece ao redor e tentando protegê-la de tudo.



O segundo episódio já nos leva ao futuro, 2040, em um mundo transformado. O episódio acompanha Kirsten (Mackenzie Davis), integrante de uma trupe que viaja por comunidades isoladas nos interiores dos EUA com peças de Shakespeare - a ironia é que é durante uma apresentação de “Rei Lear”, texto do Bardo, que a pandemia se torna pública quando um popular ator colapsa no palco da peça assistida por Jeevan. Kirsten lida com transtorno de estresse pós-traumático e conhecemos os motivos disso por flashbacks.

"Station Eleven" adapta o livro de Emily St. John Mandel para uma minissérie Crédito: HBO Max/Divulgação

Já o terceiro, talvez o melhor dessa leva inicial, se distancia do livro para acompanhar Miranda (Danielle Deadwyler), uma artista que se encontra em uma viagem de negócios na Malásia quando o vírus começa a se espalhar. O texto surpreende com um desenvolvimento para a personagem e até por explorar questões sobre o valor da arte e a solidão - o episódio parece pensado como uma análise comportamental pandêmica, um desvio do texto original que se encaixa bem no estilo narrativo de “Station Eleven”.

A grande sacada da série da HBO Max é entender o mundo e não entregar mais uma série pós-apocalíptica com cenário à lá “The Walking Dead” - “ Y: O Último Homem ” não foi cancelada à toa. “Station Eleven” tem afeto, humor e reflexão que a tornam em uma história gostosa de se acompanhar. Os produtores foram inteligentes ao suavizar algumas das passagens mais violentas do livro de Emily St. John Mandel e se preocupar mais com os personagens e as relações entre eles, tornando a minissérie muito mais uma história de viver pós-pandemia do que uma trama de sobrevivência.

"Station Eleven" adapta o livro de Emily St. John Mandel para uma minissérie Crédito: HBO Max/Divulgação

Pelo menos nos episódios já lançados, a série passa pouco tempo na pandemia, mostrando o que a antecede e se preocupando com os efeitos dela no futuro das pessoas. Com tudo tão fresco e talvez ainda cicatrizando na cabeça do público, esse lembrete não é necessário. É curioso também como “Station Eleven” foge do habitual costume de usar recortes de noticiários para situar o espectador de tudo o que acontece em seu universo. Na adaptação, essa ambientação é feita por diálogos, ligações e mensagens de texto, recurso que, por mais que pareça um detalhe superficial, aproxima personagens e oferece um aconchego das relações sociais.

É interessante perceber como “Station Eleven” se distancia de obras como a já citada “The Walking Dead” ou diversas outras que dependem das péssimas escolhas dos personagens para fazer o texto caminhar. A nova série da HBO Max tem diversas situações em que essas muletas seriam confortáveis, mas raramente se utiliza delas. Ao fazer escolhas mais humanas, a série ganha contornos mais complexos e novamente se aproxima de um público às voltas com questões existenciais.

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O livro tem outros arcos ainda não explorados pela série, como O Profeta, que deve ser desenvolvido nos próximos episódios - resta saber como o roteiro vai tratar o tema, se mantendo a pegada original ou adaptando-a. De qualquer forma, lançada como minissérie de 10 episódios, "Station Eleven" pode encontrar uma dração ideal pare reimaginar os escritos de Emily St. John Mandel.