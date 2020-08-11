Férias! Em breve volto com mais críticas de filmes, séries e entrevistas

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Sabe... Escrever sobre cultura, filmes e séries é um sonho, mas também é muito trabalhoso e cansativo. Por mais que pareça prazer (e eu realmente amo o que faço), um texto, um vídeo ou um comentário na rádio demanda, às vezes, uma temporada inteira de uma série nem sempre muito boa assistida. É diferente assistir a algo quando você quer e quando você precisa.

Por isso, durante as férias neste complicado período em que vivemos, vou tirar um tempo para assistir a filmes e séries que gostaria de ter visto e acabei deixando de lado para priorizar outros que renderiam um conteúdo mais interessante ou que estava gerando mais burburinho no momento. Em setembro retorno a este mesmo espaço e, quem sabe, talvez até tenhamos uma situação melhor para lançamentos de filmes.