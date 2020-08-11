Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rafael Braz

Férias! Em breve volto com mais críticas de filmes, séries e entrevistas

Vou tirar uns dias pra ir ali, ao sofá de casa, tirar o atraso de filmes e séries que não consegui assistir durante a correria do dia a dia

Públicado em 

11 ago 2020 às 06:00
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Crédito:
Sabe... Escrever sobre cultura, filmes e séries é um sonho, mas também é muito trabalhoso e cansativo. Por mais que pareça prazer (e eu realmente amo o que faço), um texto, um vídeo ou um comentário na rádio demanda, às vezes, uma temporada inteira de uma série nem sempre muito boa assistida. É diferente assistir a algo quando você quer e quando você precisa.
Por isso, durante as férias neste complicado período em que vivemos, vou tirar um tempo para assistir a filmes e séries que gostaria de ter visto e acabei deixando de lado para priorizar outros que renderiam um conteúdo mais interessante ou que estava gerando mais burburinho no momento. Em setembro retorno a este mesmo espaço e, quem sabe, talvez até tenhamos uma situação melhor para lançamentos de filmes.
Enquanto isso, caso queiram matar a saudade, confiram alguns textos publicados pela coluna. Beijos, abraços e obrigado pela companhia.

LEIA MAIS RAFAEL BRAZ

"Succession": série da HBO é a melhor da atualidade ou puro hype?

"Rede de Ódio", da Netflix, discute fake news em bom suspense

"The Umbrella Academy" fica ainda melhor em segunda temporada

"Perry Mason", da HBO, é uma série que você deveria estar vendo

"Como Vender Drogas Online (Rápido)" é uma das melhores séries da Netflix

E MAIS UNS OUTROS AQUI PORQUE O MODELO SÓ PERMITE CINCO LINKS

Fernanda Takai: "eu não tinha enfrentado ataques com tanta virulência"

Escondida no Starzplay, série "Normal People" é impecável

"Sombras da Vida", na Netflix, é o melhor filme que ninguém viu

"Viemos de vivências diferentes, somos de gerações diferentes, e tudo isso muda a visão e as experiências de vida"

Sucesso erótico na Netflix, "365 Dias" é fraco e romantiza abusos

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados