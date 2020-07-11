Fernanda Takai: "eu não tinha enfrentado ataques com tanta virulência"

Eu não tinha experimentado com tanta virulência os ataques dos escritórios do ódio. Na época da Dilma teve um pouco, mas foi menos. Eu gravei áudio pra campanha do Haddad e Manu, fiz locução pra alguns vídeos, e fui tocar no festival "Lula Livre", eu sempre me posicionei. Foi incrível que eu postava uma coisa e no outro dia acordava com uma chuva, com metralhadoras de xingamentos e coisas horríveis. Eu penso como essas pessoas conseguem viver assim, só indo nas páginas das outras pessoas, diferentes delas, e ficar atacando. Eu sou uma pessoa muito educada, então pra eu perder a educação e xingar de volta é raríssimo. Eu tenho que ser o oposto deles. O que eu posso fazer é bloquear essas pessoas e mandar mensagem geral de que isso não vai fazer diferença pra mim. Não adianta ficarem me xingando que eu não vou agir dessa forma violenta com eles. A gente tem que ser o oposto do que eles são, porque essa é a grande diferença. A gente tem que manter a calma, manter essa vibe. Eu não vou brigar. Inclusive até a "Terra Plana" (música) mesmo, né? No vídeo do YouTube da música tem quase três mil comentários dos terraplanistas enlouquecidos com a música. Alguns ainda põem a mão na cabeça e não ficam me xingando, outros acham que estou cantando que a Terra é plana mesmo, pra você ter ideia... Tem outros que ficam falando que é tudo computação gráfica da Nasa, cada absurdo. A música tem um título super polêmico, que poderia ser uma música bem panfletária, mas não, quisemos chamar atenção dos terraplanistas pra ver se algum deles vai ouvir a letra e pensar de novo sobre o assunto. É sobre ciência, é sobre andar pra frente, mas não, eles não fazem isso, entendem tudo errado.