"Viemos de vivências diferentes, somos de gerações diferentes, e tudo isso muda a visão e as experiências de vida"

A ruptura que acontece entre a primeira e a segunda temporada, se formos estudar a trajetória, é ela ter pedido demissão para voltar para Paris. De repente há o fato trágico que muda a trajetória de todas as mulheres e elas têm uma segunda chance. Ela opta então por tentar ficar em casa, já que a configuração de família dela mudou, e escrevendo seu livro, mas na primeira oportunidade de voltar a trabalhar ela se vê encantada por aquele mundo, que é um desafio pra ela. É um lugar novo, que ela não domina e em que ela se vê tendo que provar que é capaz. São questões da personagem. No meu trabalho como atriz, o que há de interessante, por exemplo, é que eu falo da questão da empatia. Nós como atrizes e artistas literalmente nos colocamos no lugar das personagens. Como a Pathy disse, é questão de não julgar a personagem e entendê-la mesmo que você não concorde com ela. Isso não tem que entrar. Você tem que simplesmente que entender e estar realmente no lugar da personagem. O que eu acho muito interessante do trabalho do ator é que a gente se vê quase na obrigação de estudar os assuntos dos quais a gente vai falar. Se vamos falar da década de 1960 e do Rio de Janeiro, da Era do Rádio, do rádio como um meio de comunicação de massa, pensando na popularidade dele, de como ele oferecia informação e entretenimento às pessoas da época, tenho que entender o que isso representa, o que representa o universo da rádio. A gente precisa fazer com um mínimo de propriedade, saber o que está falando, saber o que você está representando. Eu adoraria ter tido um treinamento de rádio. O Alê (Alejandro Claveaux) faz muito bem o radialista, aquela imposição de voz (imita o companheiro de cena) da rádio antiga, mas foi me dada a direção pra que a Thereza quebrasse, chegasse com uma forma mais natural de falar, que é uma tendência mais contemporânea. Levando em consideração que naquela época seria muito difícil uma mulher dando opinião na rádio, a gente pode encarar como uma obra de ficção mesmo pra fazer paralelos com a falta de voz que a mulher tinha e muitas vezes ainda tem na sociedade.