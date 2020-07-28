"Como Vender Drogas Online (Rápido)" é uma das melhores séries da Netflix

Série "Como Vender Drogas Online (Rápido)" Crédito: Bernd Spauke/Netflix

O argumento de pessoas aparentemente normais levadas a situações extremas costuma dar bastante certo, basta ver o catálogo da Netflix, por exemplo, para encontrar a já clássica “Breaking Bad”, a excelente “Ozark” e boas tramas como “ Good Girls ” - narrativas que nos colocam imaginando as escolhas que faríamos em determinadas situações. Seus protagonistas não são heróis poderosos, policiais super treinados ou grandes mafiosos, mas pessoas como eu e você, com acertos, trapalhadas e normalmente com dificuldade para lidar com o grande segredo e suas vidas particulares. “Como Vender Drogas Online (Rápido)”, série alemã lançada pela Netflix em 2019, segue o mesmo caminho.

Baseada em uma história real, a série conta a história de Moritz (Maximilian Mundt), um jovem da pequena e fictícia Rinseln, na Alemanha. Com uma ideia estúpida para agradar a ex-namorada, Lisa (Lena Klenke), ele acaba envolvido com um traficante de MDMA (novo nome para o antigo ecstasy) e tem a ideia de um negócio: por que não utilizar o conhecimento que ele e o amigo Lenny (Danilo Kamber) têm de tecnologia para criar uma startup de venda de drogas nas profundezas da internet?

A excelente primeira temporada mostra o surgimento e o funcionamento da MyDrugs às voltas com as consequências e possibilidades do negócio dentro de um universo pequeno. À medida que o negócio cresce, com novas parcerias e novos riscos, a situação de Moritz, Lenny e Dan (Damian Hardung) se complica, a fórmula mágica para tramas do gênero: a cada temporada o risco tem que ser maior.

“Como Vender Drogas Online (Rápido)”, agora em sua segunda temporada, é uma das coisas mais legais disponíveis na Netflix. A série é ágil, urgente e não desperdiça tempo do espectador. Isso se dá muito em função da duração dos episódios - na segunda temporada, que tem episódios um pouco mais longos, o maior deles tem 32 minutos. Assim, todo o desenvolvimento dos personagens acontece ao longo da jornada deles com a MyDrugs; praticamente não há, por exemplo, arcos separados, todos se misturam à trama principal e o resultado disso tudo é excelente.

A segunda temporada oferece novas dinâmicas, com uma presença mais marcante do pessoal de holandeses e albaneses. O roteiro também dá mais tempo ao relacionamento de Lenny e Kira (Lena Urzendowsky), mas sempre interligando a história dos dois à de Moritz, Dan e a MyDrugs.

Série "Como Vender Drogas Online (Rápido)" Crédito: Bernd Spauke/Netflix

Um dos grandes méritos de “Como Vender Drogas Online (rápido)” é a maneira como sua estética funciona em acordo com o texto. Toda a já citada agilidade do roteiro ganha ainda mais força com os recursos gráficos utilizados pela narrativa - fica a ressalva, porém, da Netflix optar por manter os textos em tela em alemão, tornando difícil para os não fluentes acompanharem alguns momentos de excesso de informação. Na mexicana “Control Z” , por exemplo, toda a linguagem visual foi traduzida para o português.

A série alemã não se preocupa em tornar seu protagonista adorável ou em criar um anti-herói. Moritz é um adolescente irritante, que toma diversas escolhas erradas e sem nenhum tino social. A construção dos personagens funciona para que a gente, o público, entenda que são adolescentes sofrendo com a pressão social para que definam seu futuro. O fato de Moritz achar que tem que ser um babaca implacável para ser bem-sucedido no mundo das startups tem muito a ver com o estereótipo do sujeito que se dá bem nesse universo empreendedor - não é à toa que a figura de Mark Zuckerberg é citada várias vezes pelo texto e serve como um espelho até comportamental para Moritz.

Série "Como Vender Drogas Online (Rápido)" Crédito: Bernd Spauke/Netflix