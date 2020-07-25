Frank Miller e Tom Wheeler falam sobre "Cursed", da Netflix, e sua relação com o mundo

Tom: Tudo começou conversando com Frank. Eu sempre fui um grande fã de Frank Miller e colaborar com ele no mundo arturiano era uma ideia excitante, mas nos concordamos que seríamos obrigados a trazer algo novo à mesa. Por mais que eu quisesse ver a visão de Frank sobre Merlin e o Rei Arthur, já houve muitas histórias sobre eles, a espada e a pedra. Nós amamos esses personagens e suas histórias, mas eu também queria que minha filha, que tinha 10 ou 11 anos à época, tivesse um personagem com a qual ela pudesse se conectar. Quando começamos a olhar praquela imagem da Dama do Lago, a espada saindo da água, com o braço, ela nos sugeriu muito de magia, romance, tragédia... E à medida que fomos retrocedendo naquilo e encontrando uma história para Nimue, as oportunidades começaram a pipocar, afinal, como chegaríamos à mitologia que nós conhecemos, como seria a jornada para chegar ao Rei Arthur como conhecemos, ao Merlin como conhecemos? Isso nos desafiou a mudar esses personagens e dar a eles uma longa jornada, mostrando como eles teriam sido influenciados por Nimue. Tem um momento que foi muito marcante pra mim, que foi quando minha filha pode estar no set e viu Katherine (Langford) como Nimue, com a espada do poder, e foi um momento muito legal, pois foi a primeira associação dela com as lendas arturianas, uma mulher forte e poderosa que foi corajosa uma real líder. Foi muito divertido e Katherine também curtiu muito esse momento. Acho que foi quisemos oferecer novos pontos de vista para personagens que amamos através do mundo de uma personagem que não conhecemos tão bem.