Beta Rede lança campanha institucional mostrando capacidade de transformação

Time da Beta Rede: Danielle Marchioni (Head de Operações), Fernando Lisboa (Head de Gestão de Marcas), Rimaldo de Sá (Founder e Ceo), Hélio Gualberto (Head de Estratégia de Criativa) e Luany Lima (Head Tech) Crédito: Bruno Coelho

A Beta Rede lançou no final de outubro sua campanha institucional inédita com uma série de ações e a participação da atriz Flávia Alessandra. É a primeira vez na história que a holding mostra para o grande público e o mercado, por meio de uma campanha, seus projetos e seu propósito: a transformação.

“O manifesto [da transformação] é uma iniciativa que a gente faz em todos os nossos projetos: olhar para o contexto para entender nossa atuação e o lugar em que estamos em todos os sentidos. Por isso, ele fala sobre uma série de transformações, de comportamento, comunicação, valores e sentimentos. Para mostrar a todos que este é o mundo que enfrentamos e nos enfrenta”, explica o fundador e CEO da holding, Rimaldo de Sá.

A Beta é formada pela Prósper (agência de publicidade), Buzz.me (marketing digital), Camisa 10 (experiência promo), Node Analytics (análise de big data) e Ecosocial (estudos de ecossistemas sociais e de mercado).

“Resolvemos fazer uma campanha porque as empresas da Beta Rede todas têm suas histórias e reputações. Mas, a holding ainda não tinha feito um movimento definitivo de mostrar seu propósito, portfólio e marca. Além disso, acreditamos que este é um momento de retomada em que nossa visão estratégica pode fazer diferença para os clientes.”, relata Rimaldo.

Entre os vários projetos desenvolvidos pela holding nos últimos anos, estão a participação na elaboração e produção do Circuito Startup Summit do Sebrae, maior evento de inovação do Estado; a realização do VOS – Vários Olhares Singulares, arena de discussão da Vale com a sociedade capixaba; o lançamento do FindesLab, um dos mais importantes hubs de inovação do ES; e a atuação direta na realização de eventos da economia criativa, como o Fábrica.Lab e o Espírito Santo Samba Clube no Carnaval de Vitória.

Além de clientes como Vale, EDP, CBF, Itaú, Rede Globo e Sebrae, a holding já realizou trabalhos internacionais, como para os governos do Equador e de El Salvador, e projetos de estratégia digital para artistas, como Cauã Reymond e Rafa Kalimann.

Sábado de estreias

O apresentador Fred Rocha no cenário do "Empreender" Crédito: divulgação

Neste sábado, a TV Gazeta estreou o programa Empreender, que tem o objetivo de fomentar o empreendedorismo, usando sempre uma linguagem simples que possa ser entendida por todos. A atração vai ao ar às 6h50 e tem o comando de Fred Rocha, o apresentador especialista de varejo mais contratado no Brasil. Com mais de 26 anos de experiência, ele acumula 16 negócios de diversos segmentos em seu currículo.

A ideia do programa é fazer com o que o empreendedorismo chegue ao conhecimento de forma prática para pessoas como o dono da mercearia do bairro, o vendedor ambulante ou qualquer pequeno empresário que não tenha acesso à informação de qualidade para ajudá-lo a crescer.

Segunda temporada do Churrasqueadas

José Almiro está à frente da 2ª temporada do Churrasqueadas, na TV Gazeta Crédito: divulgação

O programa apresentado por José Almiro está de volta e em novo horário: sempre aos sábados, às 7h20. A segunda temporada estreou também hoje (6) e será maior que a primeira: terá 13 episódios e ficará no ar até final de janeiro do ano que vem. O Churrasqueadas mostra que churrasco não é só carne e sal grosso, mas também qualidade e diversidade em vários tipos de cortes. Ao público, leva o prazer que envolve a preparação de um churrasco, de forma prática, destacando ingredientes, utensílios, técnicas, dicas, truques, temperos e combinações.

Revista Made in ES

Projeto lançado em setembro pela Rede Gazeta, o Made in ES conta agora com uma revista especial, publicada nesta sexta-feira (5). O exemplar está disponível nas versões impressa, que será enviada para os assinantes anuais de A Gazeta, e em PDF e flip, que podem ser conferidos logo abaixo. O material traz conteúdos exclusivos sobre o que é produzido, desenvolvido e comercializado no Estado e sobre a importância dos pequenos, médios e grandes negócios para o desenvolvimento da economia local.

O Made in ES tem o objetivo de valorizar as empresas situadas no Espírito Santo e impulsionar o crescimento econômico capixaba. O projeto tem outras ações: uma página especial agazeta.com.br/madeines ; conta com materiais de rádio; VTs institucionais nos intervalos comerciais da TV Gazeta que mostram a história e o papel fundamental de empresas dos mais variados segmentos que atuam em solo capixaba; e possui o selo Made in ES, que pode ser utilizado pelas marcas para incentivar o consumo e enaltecer a qualidade do que é produzido no Estado. Além disso, houve dois programas especiais de televisão que foram ao ar durante o mês de setembro.

Rede Gazeta leva três troféus no Prêmio Sebrae de Jornalismo

Jornalistas da Rede Gazeta venceram três categorias da etapa estadual do 8º Prêmio Sebrae de Jornalismo. Ricardo Medeiros, Natalia Bourguignon e Alessandro Bacheti levaram a melhor nos quesitos foto, texto e vídeo, respectivamente. A divulgação dos ganhadores no Espírito Santo aconteceu na última quarta-feira (3), em formato virtual, devido à pandemia da Covid-19. A jornalista Sayonara Lacerda, assessora de comunicação do Sebrae-ES, foi a responsável por conduzir o evento e por realizar a divulgação dos campeões desta edição.

Ricardo Medeiros, Natalia Bourguignon e Alessandro Bacheti ganharam a etapa estadual do prêmio Crédito: Montagem

Medeiros, de A Gazeta, concorreu ao prêmio com imagens que mostram o dia a dia de trabalho nos manguezais do Estado . Já Natalia disputou com a série 'Periferia Business' , que conta história de mulheres que empreendem em bairros pobres do Estado, em matéria que faz parte da página Todas Elas de A Gazeta. Bacheti, por sua vez, saiu vitorioso por conta da matéria sobre recuperação de nascentes feita pelo Instituto Terra e que foi ao ar na TV Gazeta. Agora, os vencedores estaduais vão concorrer à premiação nacional, com previsão para ocorrer em janeiro de 2022.

O Prêmio é destinado aos melhores conteúdos jornalísticos veiculados nas mídias tradicionais e nas plataformas digitais e possui categorias de texto, áudio, vídeo e foto.

Participe você também!

A partir deste mês de novembro, a coluna Pelo Mercado passa a ter periodicidade quinzenal. Ela traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.