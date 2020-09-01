Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Política

Discurso fácil da direita raivosa já está na ordem do dia das eleições

A tentativa de golpear a democracia soa evidente em discursos e atitudes de partidos e candidatos que pretendem se lançar ao pleito. Representantes de cargos públicos usam fake news, defendem o rompimento de leis e se colocam como detentores do poder

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

01 set 2020 às 05:00
Paulo Brandão

Colunista

Paulo Brandão

Votação nas próximas eleições vai demonstrar capital político dos atuais prefeitos
Discurso fácil da direita raivosa fará das eleições um palco de disputas polarizadas Crédito: Maria Adjuto/ Agência Brasil
No Estado de barbárie, cada um pegava uma arma e decidia o que ia fazer diante de um conflito com o seu vizinho. Os grupos armados de soldados ou mercenários, sob o comando de alguém que tinha mais poder e dinheiro, saíam para tomar as terras ou posses do adversário e aumentar seus bens, logo usando força e poder. Isso era o que acontecia, e cada um teria que se virar para se defender. O que prevalecia era a lei do mais forte, do que tinha mais armas, do mais poderoso.
A tradição sociológica, por meio de seus diversos pensadores, mostrou que para haver civilidade foi preciso transferir ao Estado as armas e a função de resolver os conflitos de seus cidadãos. E este modelo, por mais que tenha vícios, é o que está presente em nossa sociedade na maioria das cidades ao redor do mundo. Para garantir a paz, a ordem e a civilidade, o Estado criou a burocracia e a segurança pública, com suas diversas forças para que os cidadãos pudessem ter a garantia, segundo a lei constitucional, de viver em uma sociedade com menos conflito, com lei e ordem.

Veja Também

Num beco sem saída, Brasília vive em ritmo de ultimátum

Os fantasmas da demonização da política continuam vivos no Brasil

A democracia está no divã, vivendo uma crise existencial

Contudo, por mais tenhamos avançado ao longo do tempo, com conquistas importantes, que garanta a liberdade, o direito ao voto, o acesso a benefícios sociais e econômicos, quando um país é governado de costas para valores caros à instituição do Estado e à democracia, a coisa pública passa a ser menosprezada e a visão tacanha, que prega o Estado mínimo em todos os setores, é levado ao extremo. O público passa a ser colonizado pelo privado, domina e controla o interesse coletivo. E a nossa longa tradição cidadã democrática se esvai aos poucos com medidas que privilegiam somente o interesse pessoal e não mais do cidadão.
Esta realidade que ameaça a democracia e seus direitos está presente também aqui no ES. A tentativa de golpear a democracia soa evidente em discursos e atitudes de partidos e candidatos que pretendem se lançar ao pleito. Representantes que ocupam cargos públicos usam fake news, defendem o rompimento de normas, leis, e se colocam como anunciadores de um mundo a parte, como únicos detentores do poder.

Veja Também

Aguardem, porque neste ano teremos outra eleição disruptiva

Jair Bolsonaro é a vitrine do imaginário conservador brasileiro

O Brasil está na encruzilhada da pandemia e da renda básica

Questionam as formas de governo e as próprias instituições que fazem parte, mas não são capazes de apresentar projetos e ações que possam modificar e melhorar a vida das pessoas. O fundamentalismo radical e mesquinho, com raiz profunda na alienação religiosa doentia, são suas causas, que transformadas em bandeiras os motivam a seguir em frente numa loucura desenfreada, que beira a bizarrice. Para eles, barbárie é sinônimo de civilização.
O discurso fácil desta direita raivosa, anticientífica, contra as instituições democráticas e de caráter fundamentalista, já está presente na ordem do dia e fará das eleições 2020 um palco de disputas polarizadas. Pelo menos é isso que os inimigos da democracia querem. Claro, para eles é mais fácil ficar neste jogo moralista, de significantes vazios, em que cada palavra não tem relação alguma com a vida das pessoas, ao invés de apresentar pautas com propostas importantes e necessárias para melhorar a vida dos moradores das nossas cidades.

Veja Também

A política do país precisará reinventar o contrato social após pandemia

O legado da pandemia será a reinvenção do contrato social no Brasil

Eleições municipais vão impactar a distribuição do poder político

Parece que não querem fazer compromisso com a vida real de milhões de pessoas, que sofrem em muitas das nossas periferias urbanas, de modo gritante com a saúde precária, sem moradia digna, falta de geração de emprego, renda e desigualdade.
Por mais que exista uma ameaça à democracia, este é o nosso modelo, implantado a custa de muitas batalhas e lutas. Mas sabemos que esta ideia de civilização está longe de ser perfeita e, portanto, não é algo estático e fixo. Mas para atender às reais necessidades dos cidadãos, que residem em nossas cidades, faz-se necessário que estes modelos sejam revisados, por meio da participação dos seus moradores.
Seja nas eleições, por meio do voto, em plenárias para discutir planos e propostas orçamentárias, ou por meio de segmentos organizados em bairros. O governo da cidade precisa, de tempos em tempos, passar pela avaliação dos que moram e vivem nela. Este modelo, por mais falho que possa ser, ainda é o que se aproxima de um ideal de construção de como podemos viver bem na cidade.

Veja Também

Teatro Carmélia é parte da política de abandono do Centro de Vitória

Eleição de 2020 deve ser encarada como a hora e a vez das mulheres

Um idoso sem lar: o retrato dos projetos de moradia no ES

Diante de tantas incertezas e ameaças, temos que acreditar que ainda somos uma democracia. E todo governo democrático, para se livrar da barbárie promovida pelo autoritarismo nascente, tem como único remédio ser provedor e defensor do interesse coletivo, da transparência, do bem comum e da paz. E deve garantir aos seus cidadãos o direito de viver bem, o que fará de nós uma civilização e não uma barbárie.

Paulo Brandão

É bacharel em Filosofia. Com um olhar sempre atento para as ruas, reflete sobre as perspectivas de cidadania diante dos problemas mais visíveis da Grande Vitória

Tópicos Relacionados

Eleições 2020 Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados