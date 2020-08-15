Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Política

Num beco sem saída, Brasília vive em ritmo de ultimátum

Jair Bolsonaro tem duas armas apontadas para ele: o impeachment e a explosão dos invisíveis. O Congresso não resiste ao barulho das ruas e das redes. A pandemia força Brasília a acertar as contas com o Brasil

Públicado em 

15 ago 2020 às 05:00
Antônio Carlos Medeiros

Colunista

Antônio Carlos Medeiros

Bolsonaro durante visita à Basílica de Aparecida, em São Paulo
Jair Bolsonaro tem duas armas apontadas para ele: o impeachment e a explosão dos invisíveis Crédito: O Vale
Brasília está caindo na real. O sincericídio de Paulo Guedes mostrou que o rei está nu. Está no ar um sonoro ultimátum. No cabe todo mundo debaixo do cobertor do orçamento da União e do pacto de poder e divisão do bolo. É incontornável a explosão do conflito distributivo. A tragédia da pandemia expôs as mazelas da pobreza e das desigualdades, com um exército de invisíveis e desempregados. É frágil o arranjo de poder e governança em vigor no país.
Brasília está num beco sem saída. Tem as urgências da pandemia e as emergências da pós-pandemia. Tudo junto e misturado. Ou o poder incumbente acerta a agenda e o pacto de poder, ou o país explode ali na frente. Alguém tem dúvida que o término abrupto do auxílio emergencial poderá causar mais anomia e mais violência? São quase 100 milhões de brasileiros, entre “invisíveis” e desempregados.
Escolhas de Sofia: o trilema da saúde, da economia e do pacto de poder com as corporações civis e militares e com o mercado financeiro. Escolhas entre cortes de gastos; aumentos de tributos; aumentos de gastos; emissão de dívidas e emissão de moeda. Alguém já encontrou a fórmula para tributar a renda das gigantes digitais aqui no país?
A pandemia força Brasília a acertar as contas com o Brasil. Não tem jeito. Não dá mais para empurrar com a barriga e “fugir para frente”, com a velha tática da conciliação das elites, tornada possível nos últimos 40 anos com aumento da carga tributária e do endividamento. Chegou a hora de enfrentar o conflito de interesses e refazer o pacto de poder. Entregar os anéis para salvar os dedos.
Jair Bolsonaro tem duas armas apontadas para ele: o impeachment e a explosão dos invisíveis. O Congresso Nacional não resiste ao barulho das ruas e das redes. As castas das corporações civis e militares, que estão no comando, não resistirão a um cenário de “default” do Brasil e de “shutdown” do governo. O mercado financeiro teme outra crise sistêmica. Tudo somado, é hora de entregar os anéis.
O Estado brasileiro quebrou e se tornou injusto e ineficaz. Neste caldeirão, os Três Poderes da República; os entes da federação; o mercado; e a sociedade civil, precisam encontrar saídas para pactuar uma agenda e dividir a conta. É a lei da sobrevivência.
Alguém tem dúvida que a dívida pública poderá escalar a marca de 110% do PIB e que este endividamento já comprometeu as próximas gerações? O que ainda não sabemos é como esta conta vai ser dividida entre nós. Não existe dinheiro público. Existe dinheiro da sociedade.

Antônio Carlos Medeiros

É pós-doutor em Ciência Política pela The London School of Economics and Political Science. Neste espaço, aos sábados, traz reflexões sobre a política e a economia e aponta os possíveis caminhos para avanços possíveis nessas áreas

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Paulo Guedes Brasília (DF) Política Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados