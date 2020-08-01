Jair Bolsonaro é a vitrine do imaginário conservador brasileiro

São alianças com base em valores. O novo zeitgeist. Família, segurança, ordem, corrupção, desprezo pelos políticos. Ricardo Capelli é cirúrgico: “Imbatível? Claro que não. Mas é bom ficar atento. Desde que a reeleição foi aprovada, todos os presidentes foram reeleitos. Se a oposição não se organizar para entrar em campo, pode dar W.O.”.