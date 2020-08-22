Os fantasmas da demonização da política continuam vivos no Brasil

Jair Bolsonaro: presidente registrou melhoria em sua aprovação, segundo pesquisa recente Crédito: Alan Santos/PR

A melhoria da aprovação do presidente Bolsonaro e a baixa aprovação do Congresso Nacional reavivaram no imaginário nacional os fantasmas da demonização da política. Não é novidade. O fenômeno é conhecido. Um desprezo pela classe política, um ressentimento e uma indignação crescentes. O nosso problema é achar que é mais uma jabuticaba brasileira. Mas não é. Atualmente, perto de dois terços dos habitantes do planeta pensam a mesma coisa.

Onde está a novidade? Na verdade, não está. Desde sempre, para muitos, a política do poder e dos interesses é vista como um pântano. Este dilema em torno da utilidade da política e das formas de viver em sociedade atravessou séculos e permanece. Desde o pensamento político antigo, de Confúcio, Platão e Aristóteles. Eis o eterno dilema: como combinar a política do poder, dos interesses e da conquista de mais poder, com a política da justiça, do império da lei e da legitimidade. Um dilema, vamos combinar, da própria natureza da vida em sociedade. Nem a inteligência artificial poderá resolver...

Ao fim e ao cabo, o pensamento político e a prática política concluíram, até agora, que a política é a interseção do poder e da justiça: o poder que é justificado e a justiça que é empoderada. “Idealistas” pensam que a política é só focada em justiça. E os mais “cínicos” julgam que a política é só focada no poder. Na história do pensamento político, há um consenso da interseção da justiça e do poder. Maquiavel, Hobbes, Nietzsche e Mao, por exemplo, enfatizaram a dimensão do poder. Outros, como Platão, Locke, Rousseau, Mill, e Rawls, enfatizaram a dimensão da justiça. A ideia de um movimento pendular entre mais autoritarismo e/ou mais democracia prevalece.

Hoje, o desafio continua e a arte de viver em sociedade está cada vez mais complexa. A comunicação instantânea no ciberespaço da internet e das redes sociais produz narrativas contraditórias que estimulam a polarização, estiolam o pensamento e dificultam a formação de consensos. As ordens imaginadas e visões de mundo se renovam com muita rapidez. Isto estimula a movimentação do pêndulo da política. Tempo de incertezas e desilusões políticas.

Aqui no Brasil é preciso que os mais jovens ampliem a participação política nos movimentos cívicos e nos espaços associativos, para oxigenar os partidos e fortalecer as formas de democracia representativa e democracia direta. Lutar, por exemplo, por mudanças no sistema eleitoral e no sistema partidário. Nosso sistema político é fonte de crise e ingovernabilidade.