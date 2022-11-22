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Crônica

Não existe piada de brasileiro

Gostava de conversar, passeando à beira do Tejo, com João Martins. Eu contava muitas piadas de português, já que minha intenção era delicadamente espetá-lo. Um dia, cheio de remorso, pergunto se eles não contavam piadas de brasileiro

Públicado em 

22 nov 2022 às 02:00
Paulo Bonates

Colunista

Paulo Bonates

Estava hospedado na casa do Maurício, irmão da Rachel Martins, em Lisboa, pessoa de fino trato de quem gosto muito. Em uma dessas vezes, vamos os três – ele, ela e eu – receber o outro irmão, o Francisco, que mora em Paris e viajava para nos encontrar. Chegou lá o gajo ao aeroporto da cidade.
Na volta a casa, viemos conversando em brasileiro (os irmãos – nascidos e muito vividos em São Paulo), em paulistês. O chofer, alentejano, muito atento ao assunto, mas sem dizer uma só palavra. Chegamos, pagamos.
Quando abrimos a porta para sair, o motorista me escolheu e chamou:
- Doutor, faça um favor, que diabo de língua é essa que a gente compreende tudo e não entende nada?

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Gostava de conversar, passeando à beira do Tejo, com João Martins, mago da pintura, pai deles. Eu contava muitas piadas de português, já que minha intenção era delicadamente espetá-lo, como dizem, e ele morria de rir
Um dia, cheio de remorso, pergunto se eles não contavam piadas de brasileiro.
- Não existe piada de brasileiro, é tudo verdade - respondeu e caiu na gargalhada, coisa rara.
João Ninguém, como se autonomeava, se foi, aqui mesmo em Vitória, segundo apurei, vítima de uma piada de brasileiro, dado à confusa técnica e displicência no seu atendimento.
Passou-se.
Portugal
Gostava de conversar, passeando à beira do Tejo, com João Martins Crédito: Pixabay
Uma vez, no avião, em viagem a Lisboa, ocorreu uma leve descompressão durante o voo, o suficiente para Rachel cobrir-se completamente com um cobertor e eu ficar surdo dos dois ouvidos. Ao aterrissarmos, corri para o ponto de táxi mais próximo e pedi que me levasse a uma farmácia, que eu precisava comprar um remédio, pois já passava da meia-noite.
- Vá a um médico.
- Não precisa, é só uma dorzinha.
- Então.
E o ouvido a latejar.
Procurei correndo outro ponto de táxi:
- Poderia me levar a uma farmácia. Preciso de um absorvente.
O motorista me olhou com uma expressão de espanto, mas me levou.
Foram as três gotas de anestésico auricular que me deram o maior prazer e calma durante minha vida.

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Domingo de sol, decidimos ir a Cascais, uma praia deliciosa, bem pertinho. Simples: pegamos o bonde, minutos depois ele parou e esperou o outro cruzar, o que levou meia hora. Ao chegar na pracinha, no centro, devido ao exagero da parada, perdemos o autocarro para nosso destino.
Deu-se à melodia. Uma funcionária quis ajudar:
- Por que não contratam uma limusine? É o mesmo preço...
Imagina, pensei comigo.
Dei uma risadinha e caminhamos para dar um passeio, foi quando lembrei que estávamos em Portugal.
Voltamos.
Pois era o mesmo preço, com direito a carro de luxo, drinques, ar-condicionado, conforto e espaço. E lá fomos nós.

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Dia desses, falei com o Mauricio por telefone. Estava no Catar, a trabalho. Ninguém está proibido de beber álcool, exceto todo mundo.
Passou-se.
A Seleção Brasileira vai iniciar contra a Sérvia e o reverendo Tite é sério e respeitado, ninguém pode negar, Santo Agostinho esteja com ele e com o povo brasileiro.
Espero que esteja correto, após ignorar os gols e os passes de Gabigol. Comecei a Copa tomando tenência no Richarlison, capixaba, cuja estrutura do nome é uma mistura do alfabeto inglês e de Nova Venécia.
Acabo de ouvir.
Os gênios da crítica colocaram o Pelé como quarto mais importante no mundo do futebol de todos os tempos. Sem comentários.
Torço esperançoso pela Seleção, mas não esqueço do sete a um. Eu fui ao banheiro por um minuto, quando voltei estava quatro a zero, parecia um pesadelo. Olhamos um para a cara do outro em silêncio sepulcral, que inconscientemente permanece até hoje.
Dorian Gray, meu cão vira-lata, ameaça morder quem se aproximar das nossas traves.

Paulo Bonates

É médico, psiquiatra, psicanalista, escritor, jornalista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E derradeiro torcedor do América do Rio.

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