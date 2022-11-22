Estava hospedado na casa do Maurício, irmão da Rachel Martins, em Lisboa, pessoa de fino trato de quem gosto muito. Em uma dessas vezes, vamos os três – ele, ela e eu – receber o outro irmão, o Francisco, que mora em Paris e viajava para nos encontrar. Chegou lá o gajo ao aeroporto da cidade.

Na volta a casa, viemos conversando em brasileiro (os irmãos – nascidos e muito vividos em São Paulo), em paulistês. O chofer, alentejano, muito atento ao assunto, mas sem dizer uma só palavra. Chegamos, pagamos.

Quando abrimos a porta para sair, o motorista me escolheu e chamou:

- Doutor, faça um favor, que diabo de língua é essa que a gente compreende tudo e não entende nada?

Gostava de conversar, passeando à beira do Tejo, com João Martins, mago da pintura, pai deles. Eu contava muitas piadas de português, já que minha intenção era delicadamente espetá-lo, como dizem, e ele morria de rir

Um dia, cheio de remorso, pergunto se eles não contavam piadas de brasileiro.

- Não existe piada de brasileiro, é tudo verdade - respondeu e caiu na gargalhada, coisa rara.

Passou-se.

Gostava de conversar, passeando à beira do Tejo, com João Martins Crédito: Pixabay

Uma vez, no avião, em viagem a Lisboa, ocorreu uma leve descompressão durante o voo, o suficiente para Rachel cobrir-se completamente com um cobertor e eu ficar surdo dos dois ouvidos. Ao aterrissarmos, corri para o ponto de táxi mais próximo e pedi que me levasse a uma farmácia, que eu precisava comprar um remédio, pois já passava da meia-noite.

- Vá a um médico.

- Não precisa, é só uma dorzinha.

- Então.

E o ouvido a latejar.

Procurei correndo outro ponto de táxi:

- Poderia me levar a uma farmácia. Preciso de um absorvente.

O motorista me olhou com uma expressão de espanto, mas me levou.

Foram as três gotas de anestésico auricular que me deram o maior prazer e calma durante minha vida.

Domingo de sol, decidimos ir a Cascais, uma praia deliciosa, bem pertinho. Simples: pegamos o bonde, minutos depois ele parou e esperou o outro cruzar, o que levou meia hora. Ao chegar na pracinha, no centro, devido ao exagero da parada, perdemos o autocarro para nosso destino.

Deu-se à melodia. Uma funcionária quis ajudar:

- Por que não contratam uma limusine? É o mesmo preço...

Imagina, pensei comigo.

Dei uma risadinha e caminhamos para dar um passeio, foi quando lembrei que estávamos em Portugal

Voltamos.

Pois era o mesmo preço, com direito a carro de luxo, drinques, ar-condicionado, conforto e espaço. E lá fomos nós.

Dia desses, falei com o Mauricio por telefone. Estava no Catar, a trabalho. Ninguém está proibido de beber álcool, exceto todo mundo.

Passou-se.

A Seleção Brasileira vai iniciar contra a Sérvia e o reverendo Tite é sério e respeitado, ninguém pode negar, Santo Agostinho esteja com ele e com o povo brasileiro.

Espero que esteja correto, após ignorar os gols e os passes de Gabigol. Comecei a Copa tomando tenência no Richarlison , capixaba, cuja estrutura do nome é uma mistura do alfabeto inglês e de Nova Venécia.

Acabo de ouvir.

Os gênios da crítica colocaram o Pelé como quarto mais importante no mundo do futebol de todos os tempos. Sem comentários.

Torço esperançoso pela Seleção, mas não esqueço do sete a um. Eu fui ao banheiro por um minuto, quando voltei estava quatro a zero, parecia um pesadelo. Olhamos um para a cara do outro em silêncio sepulcral, que inconscientemente permanece até hoje.