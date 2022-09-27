As dores e os encantos dos "Anos Dourados"

Felipe Camargo e Malu Mader em Anos Dourados, da TV Globo Crédito: Reprodução

Vivemos uma época essencialmente trágica. Não há certezas ou direções. Nem sequer dúvidas razoáveis. Neste exato momento em que ouso compreender o mundo, novos argumentos e velhas frases me oferecem simplesmente uma confusão de conceitos.

O jogo de cena entre a Rússia de Putin e a Ucrânia de Zelensky , que sem essa arenga jamais teriam essa projeção mundial, já gastou minha fé e atenção.

Como sabemos, não existe tempo presente: quando vem, já foi. Tento pensar em algo real e prazeroso.

Depois de dispêndios e manhas, consigo sintonizar na TV a atriz Malu Mader, divino furacão da série “Anos Dourados”, interpretando a jovem Lurdinha. Dirigi minhas recordações ao bairro da Tijuca, no Rio, onde a Juventude Estudantil Católica, a JEC, praticava suas missas, ao Colégio Militar e às meninas da Escola Normal. Na época ia frequentemente lá.

Agora, cara a cara com a TV, assisti ao seriado de uma só vez, embalado pela cadeira de balanço da avó Alice e da música instrumental de Antonio Carlos Jobim. Peço licença à antiga dona do meu coração, a atriz italiana Sophia Loren, que passou para o segundo lugar. Jamais vi pessoalmente nenhuma das duas. Nem é preciso, meu amor vagabundo imagina o suficiente. Imaginação é muito melhor.

Meu grupo “ Os amigos do Baco”, das terças-feiras, tem lá as suas preferências, gostam de filmes de terror.

Voltando à série “Anos Dourados”, escrita por Gilberto Braga e dirigida por Roberto Talma, o ator José Lewgoy faz o papel de um brigadeiro clássico. Embora apresente uma rigidez de pensamento, transmite bondade e generosidade.

Felipe Camargo, que interpreta o jovem galã Marcos, beijou tanto e tantas vezes, em todas as cenas, a Malu, que me levou a balançar ainda mais a cadeira de Dona Alice, fazendo a inveja escorrer pelo canto da minha boca.

Em priscas eras, disputei com Paulo Torre a primazia de carregar a referida Malu Mader dentro do peito. Tínhamos sérias discussões a respeito de quem produzia o melhor delírio.

Eu enxergava a Betty Faria como uma bailarina de teatro rebolado. Porém, em todos esses anos de cinéfilo dependente nunca assisti alguém representar com tanta perfeição o papel de uma mãe de verdade.

Muito me alegrou ver a encenação da amizade que rolou entre o romântico Marcos e o criativo e impagável Urubu (Taumaturgo Ferreira). Brilhante.

Cláudio Corrêa foi à perfeição, fez chorar. A cena final é de uma dificuldade de execução imensurável. Yara Amaral interpretou a mãe má nos mínimos detalhes. Palmas para ela. O fabuloso Milton Moraes, o Morreu, deu um show de arte.

Essa série foi filmada em uma época e lugares muito conhecidos meus. Emocionei-me. Vivi mesmo.