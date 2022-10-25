Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Religião

Ver, julgar, agir e amar: o papel de todos os filhos de Deus

O papa Francisco me parece de extrema inteligência e bondade. Bem, o homem é amigo íntimo de Deus. Mas me impressiona sua capacidade de entender o próximo e suas dores

Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 00:30

Públicado em 

25 out 2022 às 00:30
Paulo Bonates

Colunista

Paulo Bonates

O papa Francisco celebra a oração do Angelus da Basílica de São Pedro, no Vaticano, neste domingo (21). 21/02/202
O papa Francisco celebra a oração do Angelus da Basílica de São Pedro, no Vaticano, neste domingo (21). 21/02/202 Crédito: VAT - VATICANO/PAPA - INTERNACIONAL
Sentindo o momento de expectativa que vivemos, sinto minha memória voltar-se para o tempo em que fui menino de JEC, Juventude Estudantil Católica, cujo modo de integrar-se no plano de Deus era “Ver, Julgar e Agir”. Era o método de legislarmos sobre nossas consciências a respeito dos problemas que pensávamos ser da nossa conta.
Em breve, a maioria de nós, o povo, vai ver, julgar e agir. Tenho uma afeição especial pelo papa Francisco e o modo como olha as leis de Deus e, portanto, os mandamentos da Igreja, no caso a católica e, assim, os mandamentos e seus correspondentes pecados, além da capacidade intrínseca de perdão para todos, desde que se insira o arrependimento e as bondades.
O papa Francisco me parece de extrema inteligência e bondade. Bem, o homem é amigo íntimo de Deus. Mas me impressiona sua capacidade de entender o próximo, e suas dores. As escolhas humanas, assim como as qualificações, deixam espaço para toda a humanidade, independente dos sentimentos e pesares. Somos todos iguais perante Francisco. Político por vocação, usa o amor como representação do partido, de país, e o que mais houver no mundo.

Veja Também

Papa Francisco abre inscrições para Jornada Mundial da Juventude 2023

Até o Papa Francisco usou! Fábrica do ES produz roupas de padres para todo o país

Outro dia li um texto seu sobre a igualdade. Dizia assim, em uma referência, penso eu, à fé, à saúde e à paz: “Os pobres são a única dúvida que paira na América Latina”.
Sobre as individualidades escreveu : “Uma mãe ama seus filhos como eles são”.
Ensinou ainda : “Guerra nunca, assim como o ódio e a intolerância”.
Todo santo dia dou uma espiada em uma caderneta de anotações onde estão as palavras que a fé pode tornar divinas. Minha senhora, todos os países estão preparados o suficiente para guerrear. Mas reservas para necessidades súbitas em hospitais, alimentação, habitação, transporte, remédios, não habitam o imaginário dos povos.
Diz Francisco: “Faço um apelo a todos que empunham injustamente as armas deste mundo: deponham estes instrumentos de morte, armem-se com a justiça, o amor e a misericórdia, garantias de autêntica paz. Pelo bem e por Deus não se deve permitir que as crenças religiosas sejam utilizadas para justificar a violência e os conflitos”.
Preocupa-se com o ataque à natureza e critica a nós todos: “A agressão climática é um problema que não podemos deixar para as gerações futuras. No que diz respeito ao nosso chão, estamos em um momento crítico”.

Veja Também

Saiba quem são os novos cardeais brasileiros nomeados pelo papa Francisco

Menina de sete anos do Piauí tem carta respondida pelo papa Francisco

Outro dia li uma declaração de Francisco incentivando o trabalho de todos para que não mais se repitam os crimes na Igreja. “A Igreja somos todos nós”.
Refere-se a uma certa carta aos discípulos e à sua consciência universal, esclarecendo que o papel de todos os filhos de Deus é no mundo todo defender a liberdade de todos os irmãos em Cristo.
Ver, julgar e agir
Dorian Gray, meu cão vira-lata, late em latim.

Paulo Bonates

É médico, psiquiatra, psicanalista, escritor, jornalista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E derradeiro torcedor do América do Rio.

Tópicos Relacionados

Papa Francisco Católicos Igreja Católica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados