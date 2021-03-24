10 motivos para acreditar em Jair Bolsonaro e defendê-lo

Se mesmo depois da leitura desse artigo você ainda continua acreditando e defendendo cegamente e alienadamente Bolsonaro, você com certeza está muito distante da identidade, história e dos reais valores do povo brasileiro e cristão. Provavelmente, você está com um vazio no peito ou com muito ódio no coração por influência do repugnante e irresponsável comportamento do presidente. Ainda dá tempo, reflita sobre isso. Nunca é tarde para reconhecermos nossos erros.