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(Des)governo em plena pandemia

10 motivos para acreditar em Jair Bolsonaro e defendê-lo

Depois de o presidente atrasar a vacinação, disseminar fake news e tensionar o país em plena pandemia, este artigo lista os principais motivos para as pessoas continuarem acreditando em Bolsonaro

Publicado em 24 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

24 mar 2021 às 02:00
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

O presidente Jair Bolsonaro participa do lançamento da Agenda Prefeito + Brasil, no Palácio do Planalto.
O presidente Jair Bolsonaro  tensionou o país em plena pandemia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Depois de o presidente atrasar a vacinação por questões ideológicas e incompetência de gestão, disseminar fake news e tensionar o país em plena pandemia, chegando ao ultrajante ponto de imitar um paciente com Covid-19 com falta de ar no último dia 18 de março, este artigo lista todos os motivos para as pessoas continuarem acreditando e defendendo as ações de Bolsonaro.
Os dez motivos para um brasileiro patriota e cristão continuar acreditando e defendendo o presidente Bolsonaro estão listados no desenvolvimento deste artigo:
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Se mesmo depois da leitura desse artigo você ainda continua acreditando e defendendo cegamente e alienadamente Bolsonaro, você com certeza está muito distante da identidade, história e dos reais valores do povo brasileiro e cristão. Provavelmente, você está com um vazio no peito ou com muito ódio no coração por influência do repugnante e irresponsável comportamento do presidente. Ainda dá tempo, reflita sobre isso. Nunca é tarde para reconhecermos nossos erros.
Por outro lado, se você está revoltado e se opõe às atrocidades cometidas pelo presidente da República e se sensibiliza com a dor das famílias dos mais de 290 mil brasileiros que morreram pela Covid-19, torna-se inegável que ainda há esperança no país. Indigne-se, posicione-se e não se cale. Patriotas, cristãos e todos os brasileiros, na verdade, devem repudiar o (des)governo de Bolsonaro e lutar pela união nacional, valorização da vida e vacinação em massa para a população!
*Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta

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Pablo Lira

Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

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