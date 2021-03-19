Brasil tem 2.730 mortes por covid em 24h; total em uma semana supera 15 mil

Coronavírus já foi responsável por mais de 290 mil mortes no Brasil Crédito: Pixabay

O Brasil registrou 2.730 novas mortes pela covid-19 nesta sexta-feira (19). A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, bateu recorde pelo 21º dia consecutivo e ficou em 2.178. Pela primeira vez o País passou a marca de 15 mil mortes em uma semana: nos últimos sete dias, a soma de óbitos por . A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, bateu recorde pelo 21º dia consecutivo e ficou em 2.178. Pela primeira vez o País passou a marca de 15 mil mortes em uma semana: nos últimos sete dias, a soma de óbitos por coronavírus chegou a 15.249.

Com transmissão descontrolada do vírus, o País tem visto o colapso de várias redes hospitalares, com morte de pacientes na fila por leito e falta de remédios para intubação. Governadores e prefeitos têm recorrido a restrições ao comércio e até ao lockdown para frear o vírus. Já o presidente Jair Bolsonaro continua como forte crítico das medidas de isolamento social, recomendadas por especialistas, e afirma temer efeitos negativos na economia.

O número de mortes vem batendo recorde no Brasil e o número de casos também vem aumentando. Nesta sexta-feira, o número de novas infecções notificadas foi de 89.409. No total, o Brasil tem 290.525 mortos e 11.877.009 casos da doença, a segunda nação com mais registros, atrás apenas dos Estados Unidos. Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo os números do governo, 10.339.432 pessoas estão recuperadas.

O Estado de São Paulo registrou nesta sexta-feira mais uma vez um número alto de mortes por coronavírus, com 620. Outros seis Estados também superaram a barreira de 100 óbitos no dia: Rio Grande do Sul (390), Paraná (268), Minas Gerais (237), Bahia (143), Rio de Janeiro (135) e Santa Catarina (134).

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.