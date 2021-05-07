Como escolher o vinho ideal para brindar no Dia das Mães

Vinho é sempre um bom presente, e para as mães, em especial, é como um afago. Beber uma taça no final do dia já faz parte da rotina de muitas delas, afinal, são tantas as atribuições e responsabilidades que é preciso, e mais do que merecido, relaxar.

Mas você sabe como escolher um vinho que seja a cara da sua rainha? Não é tão difícil, viu. Se a preferência dela não for evidente, é importante estar atento aos detalhes. Tenho certeza de que ela vai se surpreender com o seu presente e se sentir muito especial. Então, vem que eu te ajudo com algumas dicas: