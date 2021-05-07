Como escolher o vinho ideal para brindar no Dia das Mães

Vinho é sempre um bom presente, e para as mães, em especial, é como um afago. Beber uma taça no final do dia já faz parte da rotina de muitas delas, afinal, são tantas as atribuições e responsabilidades que é preciso, e mais do que merecido, relaxar.
Mas você sabe como escolher um vinho que seja a cara da sua rainha? Não é tão difícil, viu. Se a preferência dela não for evidente, é importante estar atento aos detalhes. Tenho certeza de que ela vai se surpreender com o seu presente e se sentir muito especial. Então, vem que eu te ajudo com algumas dicas:
PARA MÃES TRADICIONAIS
- Se a sua mãe considera as tradições importantes e aprecia o que é clássico, vinhos super-reverenciados da França são uma boa pedida. E numa ocasião como o Dia das Mães, é justo celebrar com um bom espumante. Indico o rosé Maries de La Mer, da Provence, elaborado 100% com a uva Grenache e pelo método tradicional. Seus aromas e perlage são bem delicados, tem boa acidez e é fácil de harmonizar. Custa na faixa dos R$ 89 e você encontra na Casa do Porto, em Vila Velha (99810-2299).
PARA MÃES MODERNAS
- A dica agora é para presentear mães que adoram uma tendência. Vinhos orgânicos têm roubado a cena e despertado a curiosidade dos enófilos. Nesse estilo, sugiro o Carménère da vinícola Villalobos: é de um vinhedo selvagem com videiras sem condução, todas misturadas nas árvores. O vinho não passa por barricas e é elaborado com leveduras nativas. Muito aromático, com frutas vermelhas bem evidentes e detalhes terrosos. Passeia pela boca com notas herbais e frutadas. A pintura no rótulo é feita pelo próprio enólogo e muito provavelmente sua mãe vai querer usar a garrafa como decoração. Custa R$ 149 e é importado pela Santiago Vinhos, que faz entregas na Grande Vitória (98178-6379).
PARA MÃES DESCOLADAS
- Vinhos leves, frescos e mais jovens são a cara das mães descoladas que não querem complicação no dia a dia. Um vinho verde português, portanto, é a escolha perfeita. A Lenda Portuguesa é um verde com notas de frutas cítricas e tropicais, tem acidez bastante equilibrada e é muito refrescante. Se for presentear com esse, entenda que uma garrafa é pouco. Pelo drinkability, vale a pena comprar uma caixa para fazer sua mãe feliz. A garrafa sai por R$ 43 e você encontra nos supermercados Perim (99840-3056).
PARA MÃES PROTETORAS
- Se a ideia é presentear uma mãezona protetora, minha dica é um tinto encorpado, com boa permanência em boca. A uva Cabernet Franc é sinônimo de elegância e nem todo mundo se arrisca a provar, por ser um estilo diferente. O Perez Cruz Edição Limitada, do Chile, mostra muita personalidade com aromas de frutas vermelhas e especiarias, tem bom equilíbrio em boca e conforta em cada gole. Custa R$ 110 e você encontra na Magazzino Fioravante, em Santa Teresa (99984-9020).
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