Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Entre vinhos

Como escolher o vinho ideal para brindar no Dia das Mães

Tradicional, descolada, moderna ou protetora? Fique atento ao perfil da sua mãe e veja qual se encaixa nas sugestões da coluna

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 09:00

Públicado em 

07 mai 2021 às 09:00
Nádia Alcalde

Colunista

Nádia Alcalde

Mulher segurando taça de vinho
Beber uma taça de vinho para relaxar faz parte da rotina de muitas mães Crédito: Shutterstock
Vinho é sempre um bom presente, e para as mães, em especial, é como um afago. Beber uma taça no final do dia já faz parte da rotina de muitas delas, afinal, são tantas as atribuições e responsabilidades que é preciso, e mais do que merecido, relaxar.
Mas você sabe como escolher um vinho que seja a cara da sua rainha? Não é tão difícil, viu. Se a preferência dela não for evidente, é importante estar atento aos detalhes. Tenho certeza de que ela vai se surpreender com o seu presente e se sentir muito especial. Então, vem que eu te ajudo com algumas dicas:

Veja Também

Delivery: 5 adegas do ES que entregam vinhos, pratos e acessórios

PARA MÃES TRADICIONAIS
  • Se a sua mãe considera as tradições importantes e aprecia o que é clássico, vinhos super-reverenciados da França são uma boa pedida. E numa ocasião como o Dia das Mães, é justo celebrar com um bom espumante. Indico o rosé Maries de La Mer, da Provence, elaborado 100% com a uva Grenache e pelo método tradicional. Seus aromas e perlage são bem delicados, tem boa acidez e é fácil de harmonizar. Custa na faixa dos R$ 89 e você encontra na Casa do Porto, em Vila Velha (99810-2299).
PARA MÃES MODERNAS
  • A dica agora é para presentear mães que adoram uma tendência. Vinhos orgânicos têm roubado a cena e despertado a curiosidade dos enófilos. Nesse estilo, sugiro o Carménère da vinícola Villalobos: é de um vinhedo selvagem com videiras sem condução, todas misturadas nas árvores. O vinho não passa por barricas e é elaborado com leveduras nativas. Muito aromático, com frutas vermelhas bem evidentes e detalhes terrosos. Passeia pela boca com notas herbais e frutadas. A pintura no rótulo é feita pelo próprio enólogo e muito provavelmente sua mãe vai querer usar a garrafa como decoração. Custa R$ 149 e é importado pela Santiago Vinhos, que faz entregas na Grande Vitória (98178-6379).
Maries de la Mer e Villalobos Carménère
Maries de la Mer e Villalobos Carménère Crédito: Divulgação
PARA MÃES DESCOLADAS
  • Vinhos leves, frescos e mais jovens são a cara das mães descoladas que não querem complicação no dia a dia. Um vinho verde português, portanto, é a escolha perfeita. A Lenda Portuguesa é um verde com notas de frutas cítricas e tropicais, tem acidez bastante equilibrada e é muito refrescante. Se for presentear com esse, entenda que uma garrafa é pouco. Pelo drinkability, vale a pena comprar uma caixa para fazer sua mãe feliz. A garrafa sai por R$ 43 e você encontra nos supermercados Perim (99840-3056).
PARA MÃES PROTETORAS
  • Se a ideia é presentear uma mãezona protetora, minha dica é um tinto encorpado, com boa permanência em boca. A uva Cabernet Franc é sinônimo de elegância e nem todo mundo se arrisca a provar, por ser um estilo diferente. O Perez Cruz Edição Limitada, do Chile, mostra muita personalidade com aromas de frutas vermelhas e especiarias, tem bom equilíbrio em boca e conforta em cada gole. Custa R$ 110 e você encontra na Magazzino Fioravante, em Santa Teresa (99984-9020).
A Lenda Portuguesa e Perez Cruz Edição Limitada Cabernet Franc
A Lenda Portuguesa e Perez Cruz Edição Limitada Cabernet Franc Crédito: Divulgação
Clique aqui para ler as colunas anteriores e acompanhe a colunista também pelo Instagram

Veja Também

4 dicas de sobremesas para impressionar no Dia das Mães

Dia das Mães: cervejeiras sugerem presentes para as fãs da bebida

Bife à parmegiana, um prato que agrada a todos da família

Nádia Alcalde

Apaixonada por vinhos, Nádia Alcalde é jornalista, sommelière e consultora. Escreve sobre o universo da bebida, antenada com lançamentos, tendências e notícias..

Tópicos Relacionados

dia das maes Gastronomia opinião vinhos Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo
Prefeitura de Vitória
Vitória, governo do ES e Ifes: 25 mil vagas em concursos e seleções

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados