Yamaha Neo 125 2025: nova versão chega sem muitas atualizações

A Yamaha atualizou sua Neo 125 para a linha 2025. Na mecânica, a scooter segue com o motor de 125 cm³ que entrega 9,8 cavalos de potência e 1 kgfm de torque. O câmbio é do tipo CVT. Sob o banco, o compartimento para bagagens comporta até 14 litros.



No tanque de combustível cabem 4,2 litros de gasolina – a Neo 125 não é flex. As suspensões são de 90 milímetros na frente e 78 milímetros na atrás. Os freios são um sistema combinado com discos de 200 milímetros de diâmetro na dianteira e 130 milímetros na traseira. O preço sugerido é de R$ 12.790.