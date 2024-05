Venda de motocicletas no Brasil chega a 170.252 unidades e tem melhor abril em 13 anos

O primeiro quadrimestre do ano já soma 602.534 motos vendidas, uma alta de 26,07% sobre o mesmo período de 2023. Crédito: Divulgação

A venda de motocicletas no Brasil aumentou. Somente em abril de 2024, foram vendidas 170.252 unidades, 40,82% a mais que o mesmo período em 2023, quando 120.904 vendas foram registradas. O volume marca o retorno a um patamar de mais de uma década - foi o melhor desempenho mensal para o setor desde dezembro de 2011, quando o segmento emplacou 193.507 motos.



Puxadora de vendas

O destaque de vendas da Royal Enfiedl ficou com a Hunter 350, a moto mais barata da marca por aqui. Crédito: Royal Enfield/Divulgação

Com a divulgação dos números de emplacamentos de veículos em abril pela Fenabrave, a Royal Enfield está em festa. O destaque ficou com a Hunter 350, a moto mais barata da marca por aqui, que começou a ser vendida no Brasil em setembro do ano passado.

Terceira moto da Royal Enfield no país a utilizar a plataforma J, a mesma que já equipa as Meteor 350 e Classic 350, o modelo urbano teve 645 emplacamentos em abril, um crescimento de 47,6% sobre as 437 unidades comercializadas em março.

Sozinha, a Hunter respondeu por 44,4% das vendas da Royal Enfield no Brasil em abril. Os preços da Hunter 350 partem de R$ 19.990 nas versões de pintura Dapper, mas podem chegar a R$ 21.990 na configuração mais completa, a Rebel.

Câmbio favorável

O novo Assistente de Troca de Marchas Automatizada (ASA), busca tornar a pilotagem mais simples e confortável. Crédito: Divulgação

Para quem usa motocicletas em situações adversas, usar a embreagem e o acelerador requer muita concentração - e a troca de marchas consome parte da atenção de quem pilota. Para facilitar a vida dos pilotos, a BMW Motorrad apresenta o novo Assistente de Troca de Marchas Automatizada (ASA), uma solução técnica que visa simplificar a experiência com a pilotagem.

A experiência de pilotagem com o assistente fica mais aprimorada pela automação da embreagem. O ASA tem um design funcional no qual dois atuadores eletromecânicos automatizam a embreagem e as trocas da transmissão de 6 velocidades. Essa é a principal diferença em relação a um assistente de trocas convencional.

No modo de troca “M”, as mudanças podem ser feitas no pedal por interferência do piloto. O ASA é acionado pelo modo “D”. As reduções de marcha são projetadas para serem suaves, com menos trancos. Dois atuadores controlados eletronicamente operam a embreagem e a troca de marchas, permitindo uma partida fácil e mudanças automatizadas.

Proposta ousada

A previsão é de apresentar o protótipo do Unitrack ainda este ano, com a intenção de iniciar a produção em série em 2025. Crédito: Divulgação

A fabricante letoniense Oruga apresentou alguns esboços conceituais e modelos em escala na feira Outdoor Riga, na capital da Letônia. A novidade é um veículo elétrico para trilhas chamado Unitrack, que envolve suas três rodas posicionadas em linha por uma grande cinta ou lagarta única, similar às dos tanques de guerra, que ajuda na distribuição de peso do veículo por uma área maior.

Segundo a Oruga, o Unitrack é concebido para ser versátil, resistente e robusto, tendo em mente o ambiente, e desenvolvido para uma utilização em vários tipos de terreno, estações do ano e operações de socorro. Os resultados preliminares indicam uma velocidade máxima de cerca de 100 km/h, uma autonomia de cem a 190 quilômetros e uma potência de 134 a 200 cavalos.

A Gazeta integra o Saiba mais