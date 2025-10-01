Scooter aventureira Honda ADV 350 ganha novas cores na linha 2026

Honda ADV350 tem motor de 330 cilindradas com 29,3 cavalos de potência e 3,21 kgfm de torque. Crédito: Divulgalção

A Honda apresentou a linha 2026 da ADV 350, scooter aventureira lançada em 2022, agora com quatro novas opções de cores (Pearl Falcon Grey, Iridium Gray Metallic, Mat Pearl Cool White e Mat Coal Black Metallic). O modelo é um dos mais vendidos de seu segmento na Europa.



Outra novidade é o motor de 330 cilindradas com 29,3 cavalos de potência e 3,21 kgfm de torque. Inspirada na X-ADV, a ADV 350 mantém o visual aventureiro e inclui suspensão de 37 milímetros, quadro tubular em aço e duplo amortecedor traseiro. Há espaço sob o assento para dois capacetes, acrescentando entrada USB e chave inteligente. O painel tem tela de LCD e recursos de segurança como controle de tração e aviso de frenagem de emergência. A nova ADV 350 ainda não tem previsão de chegada ao Brasil.

Eficiência fora das pistas

O motor da linha 2026 da Yamaha YZ450F foi redesenhado e ficou mais eficiente. Crédito: Divulgação

A Yamaha lançou no Brasil a linha 2026 da YZ450F, que estreia com novidades. O motor foi redesenhado e ficou mais eficiente, com aceleração linear e controlada em qualquer rotação. De acordo com a marca japonesa, o sistema de escape mais silencioso melhora a performance.

A nova embreagem hidráulica substitui o cabo e garante engates leves e previsíveis. O quadro da YZ450F 2026 foi otimizado com suportes assimétricos, enquanto a suspensão KYB ajustável entrega mais tração e conforto.

A moto traz ainda sistema antifurto via smartphone, recurso inédito na categoria, e mudanças no design, com placa frontal fina, novos grafismos e banco antiderrapante. O preço é de R$ 88.990.

Em breve, nacional

A nova moto touring foi apresentada ao público pela primeira vez no evento BMW Motorrad Fest. Crédito: Divulgação

A BMW Motorrad confirmou a produção nacional da R 1300 RT em Manaus (AM), ampliando a linha de modelos montados no Brasil. A nova moto touring foi apresentada ao público pela primeira vez no evento BMW Motorrad Fest, realizado nos dias 27 e 28 de setembro em Campos do Jordão (SP). A nova R 1300 RT traz sistema Dynamic Chassis Adaption, que ajusta a suspensão automaticamente.

O painel de TFT de 10,25 polegadas inclui navegação e conectividade total com smartphone. A moto conta ainda com sistema de áudio e para-brisa elétrico ajustável. O motor boxer de 1.300 cilindradas entrega 145 cavalos de potência e 14,9 kgfm de torque. A R 1300 RT está disponível em pré-venda nas cores Triple Black e Blueridge Option 719 e preços a partir de R$ 149.990.

Guerrilha indiana

A moto roadster chega em duas versões, Mid (R$ 28.990) e Top (R$ 29.490) com quatro opções de cores. Crédito: Divulgação

A Royal Enfield lançou a Guerrilla 450 no Brasil, reforçando sua presença no segmento de médias cilindradas. A moto roadster chega em duas versões, Mid (R$ 28.990) e Top (R$ 29.490). São quatro opções de cores: Smoke Silver, Peix Bronze, Yellow Ribbon e Brava Blue. A moto utiliza a plataforma Sherpa 450, mesma da Himalayan, com motor de 452 cilindradas de 40 cavalos de potência e 4 kgfm de torque.

O câmbio de 6 marchas traz embreagem assistida e deslizante. A Guerrilla pesa 184 quilos em ordem de marcha, rodas de liga leve de 17 polegadas, suspensão dianteira com 43 milímetros de curso e assento a 78 centímetros do solo. Entre os recursos, estão os freios ABS de duplo canal, a iluminação full-led e os modos de pilotagem. O painel com tela de quatro polegadas inclui conectividade e navegação integrada.

