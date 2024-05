Royal Enfield entrega em maio primeiras unidades da Super Meteor 650

A Super Meteor 650 passa a ser a motocicleta top da Royal Enfield. Crédito: Divulgação

Montada em CKD em Manaus, a Super Meteor 650 da Royal Enfield terá as primeiras unidades adquiridas em pré-venda entregues na segunda quinzena de maio. A marca celebra as 1.300 unidades comercializadas na pré-venda.



A Super Meteor 650, que passa a ser a motocicleta top da marca indiana, é um modelo criado para a estrada, que complementa a família das 650 junto com a Continental GT e a Interceptor.



A versão de entrada é a Astral, que tem as cores Astral Blue, Astral Black e Astral Green. O tanque é de cor única, com grafismo e badge clássico da Royal Enfield. Na variante Interstellar, o tanque é bicolor, com o mesmo emblema clássico da marca e as cores Interstellar Green e Interstellar Gray.

A versão top, que se chama Celestial, além do tanque bicolor, tem um banco de luxe touring, bolha na frente e encosto de coluna para garupa. São duas cores disponíveis: Celestial Blue e Celestial Red. Os preços da Super Meteor 650 são de R$ 33.990 para a Astral, de R$ 34.490 para a Interstellar e de R$ 34.990 para a topo de linha Celestial.

Evolução notável

Fábrica de motocicletas na Zona Franca de Manaus: produção maior. Crédito: Divulgação

A indústria de motocicletas do Polo Industrial de Manaus fechou o primeiro quadrimestre com 601.340 unidades produzidas. Segundo levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), o volume foi 16,9% superior ao registrado no mesmo período do ano passado.

Ainda de acordo com dados da associação, esse foi o melhor desempenho registrado pelo setor para os quatro primeiros meses do ano desde 2012. Em abril, foram fabricadas 163.402 motocicletas, alta de 39,5% na comparação com o mesmo mês do ano passado e de 4,6% em relação a março. Esse foi o melhor resultado para abril em 14 anos.

No acumulado de 2024, os emplacamentos apresentaram crescimento de 26,1%, somando 602.748 unidades. De acordo com levantamento da Abraciclo, esse foi o melhor resultado alcançado para o primeiro quadrimestre em 17 anos. Os modelos de baixa cilindrada representaram 81,3% das vendas no varejo. As motocicletas de média cilindrada responderam por 15,9% do mercado e as de alta cilindrada, por 2,8%.

Autonomia tecnológica

O Grupo Yamaha inaugurou seu centro tecnológico em Jandira. Crédito: Divulgação

O Grupo Yamaha inaugurou seu centro tecnológico, em Jandira (SP), substituindo a antiga sede, localizada em Guarulhos (SP). É o único centro tecnológico da companhia em toda a América Latina. A unidade tem como objetivo aprimorar, desenvolver e certificar todos os modelos de motos que a empresa oferta no Brasil, sejam eles fabricados em Manaus (AM) ou importados, e os destinados para o mercado de exportação.

Dessa forma, é possível garantir que os produtos atendam todas às normas e regulamentações vigentes de emissões e segurança veicular. Para fazer essas verificações, a unidade conta com dinamômetros, robô de simulação de pilotagem, sistema de coleta e análise de gases poluentes, câmara SHED para medição de evaporativos, sistemas de medição de esforços, vibração e análise estrutural.

Problemas nas velas

Modelo 2024 da Kawasaki Ninja ZX-4R está com recall. Crédito: Divulgação

A Kawasaki Motores do Brasil convoca os proprietários das motocicletas modelo Ninja ZX-4R modelos 2024, fabricadas no ano de 2023, a agendar uma visita a uma das concessionárias autorizadas Kawasaki para fazer a substituição das quatro velas de ignição.

Foi identificado que, para o aperto final das velas, o dispositivo de instalação pode ter ficado inclinado, gerando estresse e uma possível ruptura do isolante da vela. Assim, o motor pode apresentar falha no funcionamento. O uso contínuo nessa condição pode resultar em desligamento involuntário do motor, podendo provocar acidentes.

O uso da motocicleta deverá ser suspenso imediatamente até que o reparo seja feito. Os agendamentos estão disponíveis, o tempo estimado para o reparo pode levar aproximadamente uma hora e meia, e o serviço é gratuito. Mais informações no telefone 0800-773-1210 - de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 19h.

