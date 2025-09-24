Primeira moto elétrica da Honda será lançada ainda este ano no mercado europeu

Com design futurista, a naked elétrica tem 24,5 cavalos de potência e 10,2 kgfm de torque. Crédito: Divulgação

A Honda revelou sua primeira moto elétrica de produção. Batizada de WN7, ela tem como base o conceito EV Fun, revelado em 2024. O modelo estreia no mercado europeu este ano. Com design futurista, a naked elétrica tem 24,5 cavalos de potência e 10,2 kgfm de torque.



A Honda destaca que o desempenho será equivalente ao de uma moto de 600 cilindradas. A bateria de íons de lítio oferece cerca de 130 quilômetros de autonomia e permite recarga de 20% a 80% em 30 minutos no padrão CCS2.

Em tomadas residenciais, a carga completa leva menos de três horas. A nova WN7 traz painel de TFT e conectividade para smartphone com navegação e chamadas. A nova moto não tem previsão de chegada ao Brasil.

Traje especial

A Suzuki apresentou a Hayabusa Special Edition 2026, versão da lendária moto superesportiva. Crédito: Divulgação

A Suzuki apresentou a Hayabusa Special Edition 2026, versão da lendária moto superesportiva. Ícone desde 1999, quando quebrou a barreira de 300 km/h, a moto está atualmente em sua terceira geração. O motor segue o mesmo quatro cilindros de 1.340 cilindradas, que oferece 190 cavalos de potência e 15,3 kgfm de torque.

A velocidade máxima é limitada eletronicamente a 299 km/h. A edição mostrada no Japão traz pintura inédita em ??Pearl Vigor Blue e branco, além de um adesivo comemorativo no tanque. O escapamento ganhou acabamento em cinza fosco no lugar do cromado. A nova edição chegará em breve aos mercados japonês e europeu e pode desembarcar no Brasil, onde a Hayabusa “normal” custa R$ 124.500.

Das pistas para as ruas

Ducati Multistrada V4 RS e Diavel V4 RS são produzidas em série limitada e numerada. Crédito: Divulgção

A Ducati revelou no GP de San Marino da Motovelocidade duas novidades, a Diavel V4 RS e a Multistrada V4 RS, ambas produzidas em série limitada e numerada. Os modelos compartilham o motor Desmosedici Stradale de 1.103 cilindradas derivado da MotoGP, além de peças em fibra de carbono e titânio com rodas forjadas.

A Diavel V4 RS é a moto de produção mais rápida da marca italiana em aceleração, com zero a 100 km/h em apenas 2,52 segundos, façanha conseguida pelo piloto espanhol Marc Márquez, que lidera a equipe da Ducati na MotoGP e é o virtual campeão deste ano.

Com 182 cavalos, suspensão Öhlins e freios da Panigale V4, a Diavel V4 RS traz estilo mais esportivo e urbano. Já a Multistrada V4 RS estreia com 180 cavalos, embreagem a seco e escapamento Akrapovi. As entregas na Europa se iniciam até o final deste ano.



Dupla com novidades

A YZ250 mantém o clássico propulsor de 250 cilindradas com sistema YPVS. Crédito: Divulgação

A Yamaha renovou sua linha fora-de-estrada no Brasil com as YZ250 e YZ65 linha 2026, ambas equipadas com motores de dois tempos. A YZ250 mantém o clássico propulsor de 250 cilindradas com sistema YPVS, câmbio de 5 marchas e freios a disco de 270 milímetros na dianteira e 240 milímetros na traseira.

O modelo recebeu suspensão KYB de longo curso, rodas azuis e pintura Icon Blue inspirada na equipe Yamaha Racing. O preço sugerido é de R$ 67.990 (sem frete). Já a YZ65 chega como porta de entrada para jovens pilotos, com motor de 65 cm³, câmbio de 6 marchas e sistema YPVS.

Com quadro semiduplo em aço, subquadro em alumínio e suspensões KYB, o modelo inclui guidão ajustável em quatro posições, permitindo acompanhar a evolução técnica do piloto. O preço sugerido é de R$ 43.990 (sem frete).

A Gazeta integra o Saiba mais