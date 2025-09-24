Moto Mais
Moto Mais
Novidades, tendências e bastidores do que acontece no mundo das duas rodas no Brasil e no mundo.

Primeira moto elétrica da Honda será lançada ainda este ano no mercado europeu

A Honda destaca que o desempenho será equivalente ao de uma moto de 600 cilindradas com autonomia de até 130 quilômetros

Publicado em 24/09/2025 às 01h58
Atualizado em 24/09/2025 às 04h58
Honda WN7 elétrica
Com design futurista, a naked elétrica tem 24,5 cavalos de potência e 10,2 kgfm de torque. Crédito: Divulgação

A Honda revelou sua primeira moto elétrica de produção. Batizada de WN7, ela tem como base o conceito EV Fun, revelado em 2024. O modelo estreia no mercado europeu este ano. Com design futurista, a naked elétrica tem 24,5 cavalos de potência e 10,2 kgfm de torque.

A Honda destaca que o desempenho será equivalente ao de uma moto de 600 cilindradas. A bateria de íons de lítio oferece cerca de 130 quilômetros de autonomia e permite recarga de 20% a 80% em 30 minutos no padrão CCS2.

Em tomadas residenciais, a carga completa leva menos de três horas. A nova WN7 traz painel de TFT e conectividade para smartphone com navegação e chamadas. A nova moto não tem previsão de chegada ao Brasil.

Traje especial

Suzuki Hyabusa Special Edition
A Suzuki apresentou a Hayabusa Special Edition 2026, versão da lendária moto superesportiva. Crédito: Divulgação

A Suzuki apresentou a Hayabusa Special Edition 2026, versão da lendária moto superesportiva. Ícone desde 1999, quando quebrou a barreira de 300 km/h, a moto está atualmente em sua terceira geração. O motor segue o mesmo quatro cilindros de 1.340 cilindradas, que oferece 190 cavalos de potência e 15,3 kgfm de torque.

A velocidade máxima é limitada eletronicamente a 299 km/h. A edição mostrada no Japão traz pintura inédita em ??Pearl Vigor Blue e branco, além de um adesivo comemorativo no tanque. O escapamento ganhou acabamento em cinza fosco no lugar do cromado. A nova edição chegará em breve aos mercados japonês e europeu e pode desembarcar no Brasil, onde a Hayabusa “normal” custa R$ 124.500.

Das pistas para as ruas

Ducati Multistrada V4 RS e Diavel V4 RS
Ducati Multistrada V4 RS e Diavel V4 RS são produzidas em série limitada e numerada. Crédito: Divulgção

A Ducati revelou no GP de San Marino da Motovelocidade duas novidades, a Diavel V4 RS e a Multistrada V4 RS, ambas produzidas em série limitada e numerada. Os modelos compartilham o motor Desmosedici Stradale de 1.103 cilindradas derivado da MotoGP, além de peças em fibra de carbono e titânio com rodas forjadas.

A Diavel V4 RS é a moto de produção mais rápida da marca italiana em aceleração, com zero a 100 km/h em apenas 2,52 segundos, façanha conseguida pelo piloto espanhol Marc Márquez, que lidera a equipe da Ducati na MotoGP e é o virtual campeão deste ano.

Com 182 cavalos, suspensão Öhlins e freios da Panigale V4, a Diavel V4 RS traz estilo mais esportivo e urbano. Já a Multistrada V4 RS estreia com 180 cavalos, embreagem a seco e escapamento Akrapovi. As entregas na Europa se iniciam até o final deste ano.

Dupla com novidades

Yamaha YZ250
A YZ250 mantém o clássico propulsor de 250 cilindradas com sistema YPVS. Crédito: Divulgação

A Yamaha renovou sua linha fora-de-estrada no Brasil com as YZ250 e YZ65 linha 2026, ambas equipadas com motores de dois tempos. A YZ250 mantém o clássico propulsor de 250 cilindradas com sistema YPVS, câmbio de 5 marchas e freios a disco de 270 milímetros na dianteira e 240 milímetros na traseira.

O modelo recebeu suspensão KYB de longo curso, rodas azuis e pintura Icon Blue inspirada na equipe Yamaha Racing. O preço sugerido é de R$ 67.990 (sem frete). Já a YZ65 chega como porta de entrada para jovens pilotos, com motor de 65 cm³, câmbio de 6 marchas e sistema YPVS.

Com quadro semiduplo em aço, subquadro em alumínio e suspensões KYB, o modelo inclui guidão ajustável em quatro posições, permitindo acompanhar a evolução técnica do piloto. O preço sugerido é de R$ 43.990 (sem frete).

LEIA TAMBÉM EM MOTOMAIS

Moto desenhada pela BMW Motorrad para o papa será leiloada
Yamaha confirma nova Ténéré 700 para outubro deste ano
Marca italiana Lambretta lança versão limitada X300 Casa Special Edition
Kawasaki apresenta linha 2026 da Ninja com novas cores e grafismos
Transportar crianças menores de 10 anos em motos é proibido; saiba como cuidar da segurança dos pequenos

A Gazeta integra o

Saiba mais
Honda Ducati Yamaha Suzuki

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.