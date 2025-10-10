Moto Mais
Honda vai investir R$ 1,6 bilhão em suas operações de motocicletas no Brasil até 2029

Com o investimento, a fábrica de Manaus terá capacidade produtiva ampliada para 1,6 milhão de unidades por ano a partir de 2026

Publicado em 10/10/2025 às 16h17
Atualizado em 10/10/2025 às 16h17
fábrica da Honda em Manaus (AM)
O aporte faz parte da estratégia da marca para manter a liderança no segmento de duas rodas. Crédito: Divulgação

A Honda anunciou investimento de R$ 1,6 bilhão em suas operações de motocicletas no Brasil até 2029. O aporte faz parte da estratégia da marca para manter a liderança no segmento de duas rodas. Com o investimento, a fábrica de Manaus terá capacidade produtiva ampliada para 1,6 milhão de unidades por ano a partir de 2026.

O plano inclui lançamento de novos modelos — inéditos e atualizações dos atuais — e modernização da linha de produção. Atualmente, a unidade manauara fabrica 20 modelos, de 110 a 1.100 cilindradas, e importa sete. A expansão abrirá cerca de 350 novos empregos na unidade.

A fábrica amazonense, inaugurada em 1976, é a mais verticalizada do grupo no mundo, com a maioria dos componentes produzida no local, com quadros, rodas, assentos e motores. Atualmente, são mais de 9 mil trabalhadores diretos em Manaus, além de 120 fornecedores em parceria. Cerca de 6.500 motos saem diariamente da unidade, que também exporta para 17 países, incluindo Estados Unidos, Austrália e México.

Padrão nacional

modelos da Shineray
A Shineray anunciou nova política de preço fixo para todas as suas motos no Brasil. Crédito: Divulgação

A Shineray anunciou nova política de preço fixo para todas as suas motos no Brasil. A medida entrou em vigor em 1º de outubro e vale para todas as revendas padronizadas da marca. Com a mudança, as concessionárias passam a praticar os mesmos valores com pagamento à vista, já com frete e seguro de transporte incluídos.

Segundo a Shineray, a nova estratégia garante maior transparência ao consumidor, fortalece a relação com as revendas e padroniza a comunicação comercial. Para a marca, a medida aumentará a competitividade no mercado de motos no país, evitando discrepâncias em relação aos preços dependendo da região.

Com a nova política, os novos preços são:

  • Phoenix 50 S: R$ 9.670,99
  • Phoenix 50 S EFI: R$ 10.870,99
  • Jet 50 S: R$ 11.470,99
  • Jet 125 SS: R$ 11.870,99
  • Jet 125 EFI: R$ 13.870,99
  • Rio 125: R$ 11.870,99
  • Rio 125 EFI: R$ 13.870,99
  • JEF 150 S: R$ 15.480,15
  • JEF 150 EFI: R$ 16.980,15
  • SHI 175: R$ 16.480,15
  • SHI 175 EFI: R$ 18.980,15
  • Free 150 EFI: R$ 13.980,15
  • Urban 150 EFI: R$ 21.995,10
  • Storm 200: R$ 22.595,10
  • 250F: R$ 23.595,10
  • SHI 250: R$ 22.920,15
  • Titanium: R$ 26.989
  • Denver: R$ 26.989
  • Iron: R$ 23.489

Asas para o câmbio

BMW R 1300 GS
A R 1300 GS traz suspensão eletrônica com ajuste de altura. Crédito: Divulgação

A BMW Motorrad anunciou o lançamento da R 1300 GS equipada com novo câmbio automatizado ASA (Automated Shift Assistant), por R$ 140.990. A tecnologia chega ao Brasil em lote limitado e permite ao piloto escolher entre a troca de marchas automatizada ou manual, utilizando o pedal de câmbio.

A R 1300 GS traz suspensão eletrônica com ajuste de altura, controle de cruzeiro ativo, avisos de colisão frontal e de ponto cego, para-brisa com ajuste eletrônico e suportes para bagageiros. O visual traz a cor exclusiva Aurelius Green Metallic “Tramuntana” combinada aos acabamentos refinados do estilo Option 719.

Quarteto icônico

Triumph Scrambler 1200 X Icon Edition
A Triumph confirmou a chegada da linha Icon Edition ao Brasil. Crédito: Divulgação

A Triumph confirmou a chegada da linha Icon Edition ao Brasil. A série especial é dedicada às clássicas modernas da marca inglesa, com inspiração nos anos 60 e 70. Quatro opções da Icon Edition estreiam no mercado brasileiro com visual retrô, mas com tecnologias atuais.

Duas já estão disponíveis nas lojas, enquanto as outras chegarão em breve: Scrambler 1200 X, já disponível por R$ 74.790, Scrambler 1200 XE, já à venda por R$ 83.790, Scrambler 900, estreia em novembro por R$ 60.890, e Bonneville Bobber: também em novembro, por R$ 72.490. Cada moto recebeu pinturas retrô inspiradas em motos históricas da Triumph.

O acabamento inclui o logotipo dourado de 1907 da marca inglesa e filetes dourados pintados a mão. Já as combinações de cores trazem tons como Preto Safira e Prata Alumínio, dependendo do modelo. Apesar da estética vintage, toda a base das motos é moderna, incluindo modos de pilotagem e assistências já oferecidos fora da linha Icon.

