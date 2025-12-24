Honda apresenta scooters customizadas com personagem da Sanrio, marca da Hello Kitty

Modelos foram desenvolvidos pela equipe brasileira de Design da Honda, em parceria com a Sanrio. Crédito: Divulgação

A Honda decidiu ir além do universo tradicional das motocicletas ao apresentar uma parceria inédita no país com a Sanrio, na estreia na Comic Con Experience (CCXP), maior festival de cultura pop do Brasil e um dos maiores do mundo. O resultado são dois modelos-conceito da Biz EX customizados com a identidade da personagem Kuromi, ícone pop japonês, que completa 20 anos em 2025.



Inspirados na cultura kawaii – estética que valoriza delicadeza, ludicidade e expressões visuais marcantes –, os protótipos unem grafismos jovens, referências aos animes e elementos que reforçam a personalidade ousada da personagem.

As motos são exibidas nas cores branca e roxa e ganham a companhia de capacetes exclusivos, desenvolvidos para ampliar a experiência visual e levar o conceito para além das duas rodas. Com mais de 25 anos de trajetória no Brasil, a Biz é um dos modelos mais emblemáticos da Honda, responsável por introduzir gerações de brasileiros ao universo das motocicletas.

modelos ganham, ainda, a companhia de capacetes exclusivos. Crédito: Divulgação

A escolha da Kuromi para a parceria reforça a estratégia de dialogar com novos públicos, conectando mobilidade, estilo e cultura pop. Desenvolvidos integralmente pela equipe brasileira de Design da Honda, em parceria com a Sanrio, os modelos-conceito funcionam como laboratório criativo e ferramenta de pesquisa para avaliar a receptividade do público e apontar novos caminhos para a marca no país.

Da pista para o dia a dia

Esportiva de entrada da Yamaha, a R15 ABS 2026 ganhou atualização com novas opções de cores e grafismos. Crédito: Yamaha/Divulgação

A Yamaha atualizou sua esportiva de entrada, a R15 ABS 2026, com novas opções de cores e grafismos, mantendo uma proposta rara no segmento de baixa cilindrada: tecnologia avançada inspirada diretamente nas pistas, mas pensada para o uso cotidiano.

Equipada com motor de 155 cc com refrigeração líquida e sistema de atuação de válvula variável (VVA), a R15 entrega 18,8 cavalos a 10 mil rpm e 1,5 kgfm de torque a 8.500 rpm. Na prática, o sistema VVA permite duas personalidades distintas em uma mesma moto: econômica no trânsito urbano e esportiva quando exigida na estrada.

O quadro Deltabox, a balança traseira em alumínio, as suspensões robustas e os freios a disco com ABS reforçam o conjunto técnico, enquanto o design aerodinâmico – desenvolvido em túnel de vento – reduz a turbulência na região do capacete.

A lista de equipamentos inclui embreagem assistida e deslizante, iluminação full-led, painel 100% digital com Shift Light ajustável e indicador do funcionamento do VVA. Com consumo urbano de até 54,7 km/l e autonomia próxima de 600 quilômetros, a R15 ABS reforça sua proposta de ser uma esportiva “das corridas para a correria do dia a dia”. O modelo chega às concessionárias nas cores Racing Blue e X-Black, com preço sugerido de R$ 23.390.

Produção que vira história

A Triumph Motorcycles alcançou um marco no Brasil ao atingir a produção de 80 mil motocicletas. Crédito: Triumph/Divulgação

A Triumph Motorcycles alcançou um marco no Brasil ao atingir a produção de 80 mil motocicletas desde o início de suas operações no país, em 2012. O número consolida a maturidade industrial da marca britânica e reforça a importância estratégica da operação brasileira dentro do cenário global do grupo.

A trajetória é marcada por crescimento consistente. De apenas três motocicletas produzidas por dia no início das atividades, a fábrica localizada em Manaus (AM) alcançou o ritmo atual de cerca de cem unidades diárias, impulsionada por investimentos contínuos em tecnologia, processos e capacitação de pessoas. Somente em 2025, foram produzidas 14.380 motocicletas, um dos maiores volumes da história da marca no país.

O avanço é sustentado pela ampliação do portfólio, pelo fortalecimento de famílias consagradas como Tiger e Modern Classics e, mais recentemente, pelo sucesso da linha de 400 cc, que ampliou o alcance da Triumph junto a novos públicos.

A marca intensificou também sua presença em eventos, encontros de motociclistas e no Moto 1000 GP, no qual atua como protagonista, com destaque para a Daytona 660 Cup. No varejo, a expansão segue em ritmo acelerado, com a inauguração da quadragésima segunda concessionária no Brasil, em São Bernardo do Campo (SP).

Para colecionar troféus

A R 1000 RR foi eleita a melhor esportiva do ano em quatro premiações nacionais . Crédito: BMW Motorrad/Divulgação

O ano de 2025 entrou para a história da BMW Motorrad no Brasil. A marca foi amplamente reconhecida nas principais premiações do setor, consolidando sua imagem como referência em tecnologia, desempenho e sofisticação no universo das duas rodas.

O destaque ficou para a S 1000 RR, eleita a melhor esportiva do ano em prêmios como “Moto do Ano”, “Moto de Ouro”, “Estadão Mobilidade” e “Best of the Best/Motor1”. Outro reconhecimento importante veio para a recém lançada R 1300 RT. Nos bastidores, a fábrica do BMW Group em Manaus – única unidade fora da Alemanha dedicada exclusivamente à produção de motocicletas – celebrou um feito expressivo.

Pela terceira vez seguida, a fábrica conquistou o “Troféu Ouro” no Prêmio Qualidade Amazonas (PQA) 2025, na categoria “Grande Organização” modalidade “Processo”. O reconhecimento veio por meio do “Programa de Sustentabilidade BMW 2025”.

A Gazeta integra o Saiba mais