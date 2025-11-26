Improvisos e soluções caseiras podem ser risco para os pneus da motocicleta

Para limpar corretamente os pneus, recomenda-se apenas água e sabão neutro. Crédito: Divulgação

Improvisos e soluções caseiras ainda são comuns quando o assunto é manutenção de pneus de motocicletas, desde adaptar pneus de carro até o uso do chamado “macarrão de piscina” para evitar perda de pressão em caso de furo.



Para Roberto Falkenstein, consultor da área de tecnologias da Pirelli para a América Latina, o motociclista deve evitar também misturar tipos diferentes de pneus na dianteira e na traseira da moto, alterar a medida original especificada pela fábrica, rodar com calibragem incorreta e utilizar produtos inadequados na lavagem.

Solventes e desengraxantes podem danificar o composto de borracha e acelerar o envelhecimento. Para limpar corretamente, recomenda-se apenas água e sabão neutro. “Pequenos cuidados fazem grande diferença. Respeitar as especificações originais e evitar improvisos é o caminho mais seguro para quem quer preservar o desempenho da moto e a própria segurança”, recomenda Falkenstein.

Antes da chegada

A CFMoto, fabricante global de motocicletas e de veículos off-road, confirma sua participação no “Motors Experience 2025”, evento idealizado pelo piloto Leandro Melo e considerado um dos maiores encontros de test-ride do Brasil. A edição deste ano ocorre no dia 20 de dezembro, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP).

A CFMoto oferecerá aos participantes a chance de testar motocicletas antes do lançamento oficial da marca no país, previsto para o primeiro semestre de 2026. “Nosso DNA é experiência. Desde o início, o planejamento foi proporcionar algo que o consumidor brasileiro nunca teve.

No ‘Motors Experience’, os clientes poderão sentir o que define a CFMoto: emoção, conexão e performance real antes mesmo de o produto chegar às lojas”, lembra Rafael Koshima, gerente de Marketing da CFMoto. O evento contará com todo o portfólio da montadora, incluindo a Ibex 450, a Ibex 700, a Ibex 800, a 450 CL-C, a 450 CL-C Bobber, a 450 NK, a 675 NK, a 450 SR, a 675 SR e a 500 Voom.

Novo endereço da emoção

PowerHusky KTM Husqvarna. Crédito: Divulgação

A primeira concessionária da KTM/Husqvarna no Brasil foi inaugurada na Avenida Indianópolis, em Moema, na cidade de São Paulo. O novo endereço da PowerHusky KTM/Husqvarna fica a uma quadra da antiga Concept Store da Husqvarna, que foi a primeira da marca na América do Sul.

A KTM é a principal fabricante europeia de motocicletas esportivas de alto desempenho,(e a nova fase da marca no país está relacionada também ao retorno da produção em Manaus (AM).

Entre os modelos da KTM comercializados na PowerHusky KTM/Husqvarna, estão a 300 EXC, a 300 EXC (6Days Spain), a 350 EXC-F (6 Days Spain), a 250 SX-F, a 450 SX-F, 450 EXF (Six Days), a 1390 Super Duke R Evo, a 990 Duke, a 1290 Super Adventure R, a 1290 Super Adventure S e a 890 Adventure R e 890 SMTT.

Na linha da Husqvarna, estão à venda a TE 300 Pro, a FE 350, a TE 250, a FE 350, a FE 450, a FE 501, a Norden 901, a Norden 901 Expedition, a Svartpillen 801, a 701 Enduro, a TC 125 e as minimotos TC 85 e TC 65.

Promoção de verão

BMW F 900 GS Adventure. Crédito: Divulgação

Pelo terceiro ano seguido, a BMW Motorrad promove a “Summer Sale”, que oferece condições especiais de venda, incluindo opções de financiamento com taxas a partir de zero de juro ao mês e parcelamento facilitado, com pagamento da primeira parcela somente em março de 2026.

Os preços promocionais são de R$ 29.900 para a G 310 R, de R$ 33.900 para a G 310 GS, a partir de R$ 69.900 para a linha F (F 800 GS, F 900 GS e F 900 GS Adventure) e de R$ 99.900 para a R 1300 GS. Para garantir uma experiência completa de posse, a BMW Motorrad oferece também seguro com condições exclusivas, por R$ 1.990, e dois anos de cobertura do BMW Guardian By Ituran, além de troca de óleo com condições especiais para motocicletas da marca alemã fabricadas até 2020.

A Gazeta integra o Saiba mais