CFMoto apresenta inéditas Ibex 700 e 450 CL-C Bobber, que chegam às lojas em 2026

Modelos que completam o line-up da marca têm lançamento previsto para o primeiro semestre do próximo ano foram apresentados em evento da marca

Vitória
Publicado em 17/12/2025 às 01h58
Atualizado em 17/12/2025 às 04h58
CFMoto
A Ibex 700 custará de R$ 49 mil a R$ 53 mil. Crédito: Divulgação

A CFMoto promoveu o primeiro “Ride Day”, em Brotas (SP), marcando oficialmente uma nova etapa da atuação da fabricante no Brasil. Durante o evento, jornalistas e convidados puderam conhecer de perto e testar as inéditas Ibex 700 e 450 CL-C Bobber, modelos que completam o lineup 2026 e têm lançamento previsto para o primeiro semestre do próximo ano.

A CFMoto apresentou ainda avanços na estrutura de pós-venda, atualizações sobre a abertura das primeiras concessionárias e confirmou presença inédita na etapa da MotoGP em Goiânia, em 2026, reforçando sua estratégia de consolidação no país.

“A Ibex 700 foi pensada para quem busca uma moto para tudo: cidade, estrada, praia ou campo.É um produto com acabamento refinado e comportamento ideal para longos percursos. Seu preço competitivo reforça a proposta de valor do modelo”, afirma Urano Carvalho, diretor de Motocicletas da CFMoto. A Ibex 700 custará de R$ 49 mil a R$ 53 mil.

Ação solidária

O Grupo J.Toledo lançou o “Haojue Day – Natal em Duas Rodas”, uma ação nacional de solidariedade que envolve concessionárias e clientes em todo o Brasil. A iniciativa incentiva a doação de alimentos não perecíveis, brinquedos e itens de higiene, que serão destinados a instituições locais escolhidas pelas concessionárias. As lojas participantes promovem também programação especial, com ações de relacionamento, test-rides e eventos voltados à comunidade motociclista. “Algumas concessionárias estão doando uma cesta de Natal para cada moto da linha Haojue vendida em dezembro. Cada uma escolhe a melhor ação conforme a instituição que receberá a doação”, destaca Ricardo Kato, diretor Comercial do Grupo J.Toledo.

Campanha de Natal

Truimph Scrambler 400 XC
A Triumph Motorcycles Brasil iniciou dezembro com uma campanha especial de fim de ano, que contempla todo o seu portfólio de motocicletas com taxa zero no financiamento. Crédito: Divulgação

A Triumph Motorcycles Brasil iniciou dezembro com uma campanha especial de fim de ano, que contempla todo o seu portfólio de motocicletas com taxa zero no financiamento. A ação inclui condições exclusivas para a linha 400 cc, as Big Trails Tiger 900 e Tiger 1200, além de preços promocionais em acessórios originais de viagem.

A campanha marca ainda a última oportunidade para adquirir os modelos da família T-Series com valores anteriores ao reajuste, ampliando o acesso ao universo premium da marca britânica.

Com planos acessíveis, sem juros e sem taxa de adesão, a Triumph oferece também seus modelos por meio de consórcio. Os participantes têm a oportunidade de serem contemplados por sorteio ou por lance, acelerando o processo de aquisição da moto.

