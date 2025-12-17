A Ibex 700 custará de R$ 49 mil a R$ 53 mil. Crédito: Divulgação

A CFMoto promoveu o primeiro “Ride Day”, em Brotas (SP), marcando oficialmente uma nova etapa da atuação da fabricante no Brasil. Durante o evento, jornalistas e convidados puderam conhecer de perto e testar as inéditas Ibex 700 e 450 CL-C Bobber, modelos que completam o lineup 2026 e têm lançamento previsto para o primeiro semestre do próximo ano.



A CFMoto apresentou ainda avanços na estrutura de pós-venda, atualizações sobre a abertura das primeiras concessionárias e confirmou presença inédita na etapa da MotoGP em Goiânia, em 2026, reforçando sua estratégia de consolidação no país.

“A Ibex 700 foi pensada para quem busca uma moto para tudo: cidade, estrada, praia ou campo.É um produto com acabamento refinado e comportamento ideal para longos percursos. Seu preço competitivo reforça a proposta de valor do modelo”, afirma Urano Carvalho, diretor de Motocicletas da CFMoto. A Ibex 700 custará de R$ 49 mil a R$ 53 mil.

Campanha de Natal

A Triumph Motorcycles Brasil iniciou dezembro com uma campanha especial de fim de ano, que contempla todo o seu portfólio de motocicletas com taxa zero no financiamento. Crédito: Divulgação

A Triumph Motorcycles Brasil iniciou dezembro com uma campanha especial de fim de ano, que contempla todo o seu portfólio de motocicletas com taxa zero no financiamento. A ação inclui condições exclusivas para a linha 400 cc, as Big Trails Tiger 900 e Tiger 1200, além de preços promocionais em acessórios originais de viagem.

A campanha marca ainda a última oportunidade para adquirir os modelos da família T-Series com valores anteriores ao reajuste, ampliando o acesso ao universo premium da marca britânica.

Com planos acessíveis, sem juros e sem taxa de adesão, a Triumph oferece também seus modelos por meio de consórcio. Os participantes têm a oportunidade de serem contemplados por sorteio ou por lance, acelerando o processo de aquisição da moto.

