Kawasaki apresenta nova Z900 com melhorias e motor de 948 cc de alta rotação

A nova versão tem melhorias significativas como torque aumentado, pilotagem mais ágil e pacote eletrônico com o primeiro sistema de navegação curva a curva da marca

Vitória
Publicado em 12/11/2025 às 17h00
Atualizado em 12/11/2025 às 17h00
nova Kawasaki Z900
Nova motorização da Kawasaki  Z900 oferece 124 cavalos de potência a 9.500 rpm e 9,9 kgfm de torque a 7.700 rpm. Crédito: Divulgação

A Kawasaki apresenta a nova Z900. Desde 2017, o modelo incorpora a tradição da marca de desenvolver motocicletas de 900 cc com equilíbrio entre desempenho e dirigibilidade. A nova versão tem melhorias significativas, com motor de alta rotação e torque aumentado, pilotagem mais ágil e pacote eletrônico com o primeiro sistema de navegação curva a curva da Kawasaki.

O motor de 948 cc, quatro tempos, quatro cilindros em linha e refrigeração líquida, oferece resposta precisa e progressiva do acelerador, com 124 cavalos de potência a 9.500 rpm e 9,9 kgfm de torque a 7.700 rpm, garantindo pilotagem dinâmica, entrega de potência suave e aceleração contínua até o limite de rotações. Graças ao acelerador eletrônico, a nova Z900 tem um “quickshifter” bidirecional KQS (para cima e para baixo) e controle de velocidade eletrônico.

A embreagem deslizante assistida, derivada das pistas, oferece acionamento leve e evita a derrapagem da roda traseira em reduções bruscas. (colaborou o site argentino “MinutoMotor”)

Crescimento constante

Honda CG 160, BMW F 900 GS Adventure
Honda CG 160, BMW F 900 GS Adventure. Crédito: Divulgação

O mercado brasileiro de motocicletas registrou, em outubro deste ano, a venda de 209.768 unidades, com aumento de 1,89% em relação a setembro. Entre as marcas, a Honda manteve larga vantagem na primeira colocação, com 139.021 emplacamentos em outubro e 66,2% de participação de mercado, destacando a “eterna” líder CG 160, com 44.390 vendas somente no décimo mês de 2025.

A Yamaha ficou em segundo lugar, com 28.295 unidades comercializadas e “market share” de 13,4%, seguida pela Shineray (12.678 e 6,04%), pela Mottu (11.368 e 5,1%), pela Avelloz (3.311 e 1,58%), pela Bajaj (3.084 e 1,47%), pela Royal Enfield (3.056 e 1,46%), pela Hoojue (2.193 e 1,05%), pela BMW (1.609 e 0,7%) e pela Kawasaki (1.239 e 0,5%).

Embarque da tradição

Honda CG 160, BMW F 900 GS Adventure
Visitantes do Terminal BTG Pactual do Aeroporto de Guarulhos (SP) poderão conhecer de perto exemplares icônicos da Harley-Davidson. Crédito: Divulgação

Em novembro e dezembro, os visitantes do Terminal BTG Pactual do Aeroporto de Guarulhos (SP) poderão conhecer de perto exemplares icônicos da Harley-Davidson, reunindo equilíbrio entre performance, design e tradição. Mais do que uma exposição de motocicletas, a iniciativa representa a emoção de pegar estrada e sentir a liberdade sobre duas rodas.

O destaque fica por conta da Road Glide e da Breakout, representantes das linhas Touring e Softail, projetadas para longas distâncias. O line-up exibido traduz o novo momento da marca norte-americana, com modelos redesenhados com mais tecnologia embarcada, para oferecer mais segurança e conforto ao piloto, sem perder a identidade da Harley.

A ambientação do Terminal BTG Pactual conta com elementos digitais que reforçam a identidade da Harley-Davidson e conectam o público a detalhes exclusivos de seus modelos. No espaço, telões exibem vídeos exclusivos sobre a marca e seus produtos para que os visitantes possam aprofundar seu conhecimento sobre as motocicletas. Os clientes que visitarem o espaço receberão também um material exclusivo com parte da história da Harley-Davidson.

Verão à venda

BMW F 900 GS Adventure
BMW Motorrad promove a tradicional “Summer Sale”, com condições especiais que se estendem além da temporada de verão. Crédito: Divulgação

Pelo terceiro ano seguido, a BMW Motorrad promove a tradicional “Summer Sale”, com condições especiais que se estendem além da temporada de verão. As condições oferecidas pela marca alemã incluem opções de financiamento com taxas a partir de zero ao ano, parcelamento facilitado e pagamento da primeira parcela somente em março de 2026. 

Também está disponível taxa de 0,99% com parcelas a partir de R$ 457, conforme o modelo escolhido, por meio do BMW Serviços Financeiros. Com preços competitivos, os modelos produzidos na fábrica do BMW Group em Manaus (AM) – a G 310 R (R$ 29.900), a G 310 GS (R$ 33.900) e a R 1300 GS (R$ 99.900) e a linha F (F 800 GS, F 900 GS e F 900 GS Adventure) a partir de (R$ 69.900) – são os destaques da “Summer Sale”.

