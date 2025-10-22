Moto Mais
Honda anuncia encerramento das vendas da CBR 650R no Brasil

Lançada em 2019, modelo sai de linha no Brasil após seis anos de mercado; finalização de vendas foi justificado como reestruturação do lineup nacional

Publicado em 22/10/2025 às 18h06
Honda CBR 650R
Sucessora da CBR 650F, a 650R é equipada com motor de 649 cilindradas, com 88,4 cavalos de potência . Crédito: Divulgação

Lançada em 2019, a Honda CBR 650R acaba de sair de linha no Brasil após seis anos de mercado. A moto esportiva de quatro cilindros deixou de figurar no site oficial da marca japonesa. O fim do modelo foi confirmado pela própria fabricante, que citou a reestruturação do lineup nacional como motivo do encerramento das vendas da CBR 650R no país.

A Honda iniciou a renovação de seus produtos no Brasil em 2024, com as motocicletas de baixa cilindrada e, este ano, com as maiores. Sucessora da CBR 650F, a 650R é equipada com motor de 649 cilindradas, com 88,4 cavalos de potência e 6,13 kgfm de torque. O conjunto trazia embreagem assistida e deslizante e controle de tração HSTC.

As vendas já vinham em queda. De acordo com a Fenabrave, foram 997 unidades emplacadas da CBR 650R em 2024, número que despencou para 167 este ano. Oficialmente, a moto já não era mais oferecida desde julho, mas ainda tinha unidades em estoque. O modelo segue à venda no Exterior.

Melhor ano no Brasil

motocicleta da Haojue
A Suzuki Haojue ultrapassou, em setembro, a marca de duas mil motocicletas emplacadas. Crédito: Divulgação

A Suzuki Haojue, representada no Brasil pelo grupo J.Toledo/JTZ Motos, ultrapassou, em setembro, a marca de duas mil motocicletas emplacadas. É a primeira vez, desde sua chegada ao país em 2017, que a marca atinge esse patamar. O crescimento dos últimos meses reforça a expectativa do grupo de fechar 2025 como o melhor ano da marca no Brasil.

De acordo com levantamento mensal da Fenabrave, a Suzuki Haojue tem dois modelos entre os dez mais emplacados na categoria city: DK 160 (oitavo) e DR 160 (nono). Atualmente, o lineup da marca conta com cinco modelos: Master Ride 150, DK 160, DR 160, DL 160 e NK 150.

“Este é um marco importante, e temos muito orgulho em representar a Haojue no Brasil. O resultado reflete o reconhecimento crescente dos nossos clientes pela qualidade, confiabilidade e bom custo-benefício dos nossos produtos. Projetamos emplacar em torno de 25 mil motos este ano, o que representaria um crescimento de 30% em relação ao ano passado”, destaca Fernanda Toledo, diretora-executiva do grupo.

Atenção ao recall

recall da Honda
Modelos e números dos chassis que estão na lista do recall da Honda. Crédito: Divulgação

A Honda convoca os proprietários da CRF 1100L Africa Twin, ano/modelo de 2021 a 2024, a fazerem agendamento do atendimento em uma concessionária autorizada a partir de 13 de outubro. O recall teve início no dia 15 de outubro para substituição do interruptor do punho esquerdo.

O reparo é feito de maneira gratuita. Os quadros participantes do recall estão indicados na imagem. De acordo com a Honda, algumas unidades podem apresentar falhas no interruptor do punho de comandos esquerdo, impedindo o acionamento da buzina e/ou a alternância entre o farol alto e baixo. O não acionamento da buzina ou a não alternância entre os faróis poderá colocar em risco a segurança dos ocupantes da motocicleta e/ou a terceiros, além de afetar a legislação de trânsito.

O agendamento pode ser feito pelo site www.honda.com.br/recall ou pela Central de Atendimento no 0800-701-3432 (de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados das 8h às 14h). Para conferir os endereços das concessionárias da Honda, acessar www.honda.com.br/concessionarias .

Atenção às motos elétricas

Shineray SE2 elétrica
Tecnologia exige novas práticas de pilotagem e maior conscientização dos condutores. Crédito: Divulgação

O mercado de motocicletas elétricas mais do que dobrou no Brasil. No primeiro trimestre de 2025, foram licenciadas 3.452 unidades ante 1.686 no mesmo período do ano passado, de acordo com a Fenabrave. No entanto, o crescimento das vendas também acende o alerta sobre segurança no trânsito, pois a tecnologia exige novas práticas de pilotagem e maior conscientização dos condutores. Segundo Diogo Figueiredo, gerente de capacitação e treinamentos do CEPA, empresa especializada em soluções de segurança e eficiência operacional no trânsito e transporte, os riscos estão ligados a características próprias das motos elétricas.

“O torque imediato e a aceleração linear facilitam arrancadas fortes, enquanto o silêncio em baixas velocidades reduz a percepção por pedestres e outros motoristas. Isso aumenta os riscos de incidentes em áreas urbanas, especialmente atropelamentos”, explica.

Outro ponto de atenção é a frenagem regenerativa, que altera a sensação de desaceleração e pode surpreender pilotos sem experiência. É necessário adotar medidas de conscientização, regulamentação e treinamento. O especialista sugere ainda treinos de adaptação, com arrancadas suaves, sinalização antecipada, planejamento de autonomia e prática de frenagens em diferentes condições de pista.

Pesando menos no bolso

Shineray JEF 150
Shineray JEF 150 é equipada com motor de 150 cilindradas que oferece 10,3 cavalos de potência a 7.500 rpm . Crédito: Divulgação

A Shineray JEF 150s se firmou como a opção mais em conta das motos de 150 cilindradas no Brasil. Com preço público sugerido de R$ 14.490, para o modelo JEF 150s (carburado), e R$ 15.990, para a JEF 150s EFI (injetada), a linha 2026 tem as opções de cores vermelha, preta, azul, prata e cinza.

A moto é equipada com motor de 150 cilindradas, monocilíndrico, quatro tempos e de refrigeração a ar, que oferece 10,3 cavalos de potência a 7.500 rpm e 1,4 kgfm de torque a 6 mil rpm. O tanque tem capacidade para 12 litros.

De acordo com a Shineray, o foco da JEF 150s são clientes que utilizam a moto como meio de transporte diário, do deslocamento para casa e trabalho à atividade profissional em aplicativos de entrega e mototáxi. A JEF 150s foi lançada em 2022 no mercado brasileiro.

Nova experiência sobre duas rodas

Shineray 400s
O primeiro modelo será a naked SBM 400s, que traz motor bicilíndrico de 400 cilindradas com 41 cavalos. Crédito: Divulgação

A Shineray do Brasil apresentou sua nova linha de motos. Revelada no “Festival Interlagos de 2025”, o lineup da SBM traz modelos de baixa a alta cilindrada, de 150 cc a 600 cc, e promete uma nova experiência para os clientes da marca. O lançamento da linha SBM será feito em parceria com a QJ Motor, uma das maiores fabricantes chinesas de motocicletas.

As motos SBM estarão disponíveis em lojas exclusivas com showroom, oficina e área de peças, além de espaços SBM integrados a revendas Shineray já existentes, de acordo com o perfil e porte da loja. A primeira a ser inaugurada será em Moema, São Paulo, com outras unidades previstas para este ano. As motos começam a ser apresentadas este mês e chegarão às lojas ao longo de 2025 e 2026.

O primeiro modelo será a naked SBM 400s, que traz motor bicilíndrico de 400 cilindradas com 41 cavalos, câmbio de 6 marchas e sistema ABS de duplo canal. O novo modelo chega com preço fixo de R$ 33.490 para todo Brasil. A SBM também venderá os modelos 250S, 600S, 600R, 600V, 600C, SBM 150, SBM 250R e SBM 400N.

