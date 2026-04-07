Novo bairro planejado de Vila Velha promete transformar o eixo da Leste-Oeste

Boulevard Arbori terá 538 unidades de 360 m² a 1.100 m² em uma área total de 500 mil m² Crédito: Vaz Desenvolvimento/Divulgação

Com o lançamento do Boulevard Arbori, o empreendimento vai oferecer 538 unidades de 360 m² a 1.100 m² em uma área total de 500 mil m². Isso inaugura um novo eixo de expansão do mercado imobiliário de Vila Velha para além da Rodovia do Sol. Este é o primeiro lançamento do Parque Nari, projeto que irá contemplar a criação de um novo bairro planejado no município

Localizado às margens da Rodovia Leste-Oeste em uma área total de 4 milhões de metros quadrados, o novo bairro está sendo encabeçado pela Vaz Desenvolvimento Imobiliário, em um projeto que deve levar cerca de 15 anos. A expectativa é que outros projetos sejam implantados na região, como condomínios de lotes, casas e áreas abertas para comércio, lazer, parque, hospitais, escolas, entre outros

“O Parque Nari não é apenas um empreendimento, é a criação de um novo bairro planejado em uma área que antes era um vazio urbano estratégico. O Boulevard Arbori é o primeiro passo. Estamos trazendo para cá o conceito de bairro inteligente, onde a pessoa tem lazer, segurança e, principalmente, conectividade. A proximidade com a Leste-Oeste muda tudo; ela conecta o morador rapidamente a Cariacica, ao Porto de Capuaba e à BR-101”, explica Douglas Vaz, presidente da Vaz.

Empreendimento será o primeiro condomínio do Parque Nari, em parceria com a Portocale Crédito: Vaz Desenvolvimento/Divulgação

Se antes o crescimento de Vila Velha era esperado mais para o lado sul, em direção à Rodovia do Sol, este novo eixo muda as expectativas. Principalmente por focar em condomínios de médio e alto padrão, que em um certo ponto, irão se aproximar de outro bairro planejado, também de alto padrão, o Costa Nova, em desenvolvimento pelo fundo de investimentos imobiliários Opportunity

Ambos os projetos vão promover mudanças profundas nas regiões, transformando não apenas os eixos viários como também toda a estrutura de áreas, levando equipamentos urbanos e um novo perfil de moradores.

Sobre o Boulevard Arbori

Lago será um dos pontos centrais do projeto Crédito: Vaz Desenvolvimento/Divulgação

O Boulevard Arbori – Residence e Resort será o primeiro condomínio do Parque Nari, em parceria com a Portocale, empresa ligada à família Laranja, cuja presença na região tem mais de um século. A área onde será implantado o empreendimento integra a antiga Fazenda Rio Marinho, de propriedade da família. A previsão de lançamento é para o próximo dia 25 de abril.

“A nossa preocupação com o Boulevard Arbori foi trazer um padrão de infraestrutura que Vila Velha ainda não tinha nessa escala. Essa região está vivendo um momento muito importante de transformação. A gente percebe claramente um novo ciclo de desenvolvimento acontecendo aqui, com mais investimento, mais valorização e uma nova perspectiva de futuro.”, conta Rodrigo Laranja, diretor da Portocale.

Implantado em área de aproximadamente 500 mil m², o Boulevard Arbori tem como diferenciais espaços destinados ao lazer e ao paisagismo: cerca de 150 mil m², com um projeto paisagístico que prioriza a restauração ambiental, com utilização de espécies nativas da flora local, como bromélias, pitangueiras e aroeiras.

Condomínio de alto padrão é o primeiro a ser lançado em projeto que vai durar 15 anos Crédito: Vaz Desenvolvimento/Divulgação

No centro do empreendimento, um lago com sistema integrado de convivência, incluindo espelhos d’água, áreas contemplativas e percursos. O complexo de lazer terá, entre os destaques pier do lago, prainha, passarela, estação náutica, quadras de tênis e áreas para beach tennis e futevôlei.