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Expansão imobiliária

Novo bairro planejado de Vila Velha promete transformar o eixo da Leste-Oeste

Com previsão de 15 anos de desenvolvimento, empreendimento leva expansão do município para um novo eixo além da Rodovia do Sol

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 17:31

Públicado em 

07 abr 2026 às 17:31
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Boulevard Arbori – Residence e Resort da Vaz Desenvolvimento Imobiliário
Boulevard Arbori terá 538 unidades de 360 m² a 1.100 m² em uma área total de 500 mil m² Crédito: Vaz Desenvolvimento/Divulgação
Com o lançamento do Boulevard Arbori, o empreendimento vai oferecer 538 unidades de 360 m² a 1.100 m² em uma área total de 500 mil m². Isso inaugura um novo eixo de expansão do mercado imobiliário de Vila Velha para além da Rodovia do Sol. Este é o primeiro lançamento do Parque Nari, projeto que irá contemplar a criação de um novo bairro planejado no município.
Localizado às margens da Rodovia Leste-Oeste em uma área total de 4 milhões de metros quadrados, o novo bairro está sendo encabeçado pela Vaz Desenvolvimento Imobiliário, em um projeto que deve levar cerca de 15 anos. A expectativa é que outros projetos sejam implantados na região, como condomínios de lotes, casas e áreas abertas para comércio, lazer, parque, hospitais, escolas, entre outros.
“O Parque Nari não é apenas um empreendimento, é a criação de um novo bairro planejado em uma área que antes era um vazio urbano estratégico. O Boulevard Arbori é o primeiro passo. Estamos trazendo para cá o conceito de bairro inteligente, onde a pessoa tem lazer, segurança e, principalmente, conectividade. A proximidade com a Leste-Oeste muda tudo; ela conecta o morador rapidamente a Cariacica, ao Porto de Capuaba e à BR-101”, explica Douglas Vaz, presidente da Vaz.
Boulevard Arbori – Residence e Resort da Vaz Desenvolvimento Imobiliário
Empreendimento será o primeiro condomínio do Parque Nari, em parceria com a Portocale Crédito: Vaz Desenvolvimento/Divulgação
Se antes o crescimento de Vila Velha era esperado mais para o lado sul, em direção à Rodovia do Sol, este novo eixo muda as expectativas. Principalmente por focar em condomínios de médio e alto padrão, que em um certo ponto, irão se aproximar de outro bairro planejado, também de alto padrão, o Costa Nova, em desenvolvimento pelo fundo de investimentos imobiliários Opportunity.
Este terá 615 mil m² de área ocupados, até 2034, quando finaliza a sua terceira fase. Atualmente, já existe um empreendimento finalizado neste novo bairro, o Costa Mare, mas há a previsão de novos condomínios, além de torres comerciais.
Ambos os projetos vão promover mudanças profundas nas regiões, transformando não apenas os eixos viários como também toda a estrutura de áreas, levando equipamentos urbanos e um novo perfil de moradores.

Sobre o Boulevard Arbori

Boulevard Arbori – Residence e Resort da Vaz Desenvolvimento Imobiliário
Lago será um dos pontos centrais do projeto Crédito: Vaz Desenvolvimento/Divulgação
O Boulevard Arbori – Residence e Resort será o primeiro condomínio do Parque Nari, em parceria com a Portocale, empresa ligada à família Laranja, cuja presença na região tem mais de um século. A área onde será implantado o empreendimento integra a antiga Fazenda Rio Marinho, de propriedade da família. A previsão de lançamento é para o próximo dia 25 de abril.
“A nossa preocupação com o Boulevard Arbori foi trazer um padrão de infraestrutura que Vila Velha ainda não tinha nessa escala. Essa região está vivendo um momento muito importante de transformação. A gente percebe claramente um novo ciclo de desenvolvimento acontecendo aqui, com mais investimento, mais valorização e uma nova perspectiva de futuro.”, conta Rodrigo Laranja, diretor da Portocale.
Implantado em área de aproximadamente 500 mil m², o Boulevard Arbori tem como diferenciais espaços destinados ao lazer e ao paisagismo: cerca de 150 mil m², com um projeto paisagístico que prioriza a restauração ambiental, com utilização de espécies nativas da flora local, como bromélias, pitangueiras e aroeiras.
Boulevard Arbori – Residence e Resort da Vaz Desenvolvimento Imobiliário
Condomínio de alto padrão é o primeiro a ser lançado em projeto que vai durar 15 anos Crédito: Vaz Desenvolvimento/Divulgação
No centro do empreendimento, um lago com sistema integrado de convivência, incluindo espelhos d’água, áreas contemplativas e percursos. O complexo de lazer terá, entre os destaques pier do lago, prainha, passarela, estação náutica, quadras de tênis e áreas para beach tennis e futevôlei.
O empreendimento contará ainda com portaria com lobby de entrada, coworking, salas de reuniões, mercado, central de encomendas e delivery, central de segurança, ciclovias, bosque, fonte de águas, entre outros. Além disso, está em processo de certificação Fitwell, padrão internacional voltado à promoção de saúde e bem-estar nos espaços construídos.

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Karine Nobre

A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

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