O crescimento do setor imobiliário no ES e a atuação da Ademi-ES

Vista geral de Vitória: associação tem atuado pelo crescimento da capital e da Região metropolitana. Crédito: Ricardo Medeiros

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES), que completou este ano 46 anos de atuação, constitui hoje uma legenda nesse importante setor da economia capixaba.



Convidado pela atual administração dessa entidade para escrever este artigo, reportei-me a artigos anteriores que escrevi para este jornal visando rememorar nuanças que, ao longo dos anos, marcaram o funcionamento da Ademi-ES. Fui seu presidente por um mandato (de 1985 a 1987), e, posteriormente, membro de seu Conselho Superior até 2023.

E continuo mantendo minha afinidade e admiração pelo trabalho e pelo legado que a Ademi-ES vem construindo em prol da indústria imobiliária capixaba. É incontestável a importância e a amplitude da atuação da Ademi-ES como agente indutor do setor imobiliário.

Congrega toda a cadeia produtiva do mercado imobiliário, incluindo loteadoras, escritórios de arquitetura, incorporadoras, construtoras, empresas intermediadoras imobiliárias de venda e locação, corretores(as), administradoras de condomínios, correspondentes bancários, instituições financeiras, advogados imobiliários, empresas de comunicação e tecnologia e outros parceiros afins.

Fundada em 9 de maio de 1979, ocupou inicialmente uma pequena sala comercial no antigo centro da cidade, a rua Alberto Oliveira Santos, edifício Ricamar, onde, progressivamente – graças à dedicação de seus presidentes, diretores e colaboradores – pode revelar o seu importante papel em prol do desenvolvimento desse setor.

Sua atuação junto a outras entidades que se relacionam com a construção imobiliária, como também ações perante órgãos públicos em defesa de interesses da sociedade se materializaram em importantes contribuições para a melhoria da qualidade de vida na Região Metropolitana da Grande Vitória.

A realização do Salão do Imóvel (trinta edições em vários municípios da Grande Vitória), mobilizando dezenas de expositores de vários segmentos do setor, não só se revelou um evento de conexão entre incorporadoras e interessados na compra de imóvel, como também constituiu uma iniciativa de fomento marcante na trajetória da Ademi-ES.

Com a finalidade de reconhecer todos aqueles que fazem um trabalho sério e comprometido, a partir da premiação de boas práticas, o Prêmio Destaque Ademi-ES foi mais uma ação relevante da entidade. Realizado durante a fase de maior expansão do mercado capixaba, o prêmio reverenciou os principais nomes do segmento imobiliário, as empresas, seus melhores fornecedores e prestadores de serviço.

Outro importante trabalho dessa entidade é a promoção de treinamento de profissionais do mercado através de encontros, palestras, cursos e seminários voltados para o aprimoramento dos profissionais desse setor. Mais de 6.500 profissionais participaram dos encontros promovidos pela entidade nos últimos dez anos.

Com efeito, a Ademi-ES pode ser enxergada como o grande guarda-chuva do setor imobiliário. Na posição de representante da construção imobiliária perante vários órgãos públicos, não só defendeu os legítimos interesses desse importante segmento da economia, como apresentou propostas de melhorias urbanas para a Região Metropolitana da Grande Vitória e outras cidades.

Várias aceitas e adotadas. A exemplo de outras Ademis existentes pelo Brasil afora, a Ademi-ES do Espírito Santo tem uma importante história a contar. Nestes 46 anos de profícua existência, demonstrou a amplitude do seu trabalho como agente de apoio a um dos mais importantes setores da economia nacional.

Reunindo em seu quadro de associados toda a cadeia produtiva da indústria imobiliária, a Ademi-ES faz jus às inúmeras homenagens que merecidamente tem recebido.



Luiz Carlos Menezes: "A Ademi-ES não só defendeu os legítimos interesses desse importante segmento da economia, como apresentou propostas de melhorias urbanas para a Região Metropolitana". Crédito: Divulgação

