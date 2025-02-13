Nova ferrovia no ES: o desafio das desapropriações no trajeto

O Brasil passa por um momento peculiar, de amadurecimento na concepção de seu modelo de infraestrutura. A visão atávica que muito nos atrasou, no sentido de que o poder público deveria ser o condutor e protagonista dos grandes projetos, parece ter sido superada, mesmo nos rincões ideológicos mais agudos.

Apenas para o ano de 2025, o Ministério dos Transportes projeta a realização de 15 leilões de rodovias, com a expectativa de investimentos no valor de R$ 161 bilhões. Dessa quantia, R$ 93 bilhões (CAPEX) serão destinados a realização de obras e melhorias nas rodovias brasileiras, como duplicações, construções de viadutos e pontes, além de R$ 68 bilhões com despesas operacionais (OPEX).

Até 2026 a projeção é ainda maior. O governo federal planeja realizar 44 leilões rodoviários.

O impacto social positivo desses investimentos é inquestionável. O desenvolvimento da infraestrutura vai permitir a melhora na circulação de bens e mercadorias, o incremento da segurança no transporte, e fundamentalmente a redução de custos, com impactos positivos para toda a economia.

Tantas obras assim, todavia, podem trazer também impactos negativos para parte da sociedade. Milhares de pessoas, que hoje ocupam indevidamente áreas públicas afetadas pelas concessões, deverão ser desalocadas, inclusive de áreas – não raro – ocupadas indevidamente por décadas.

Além disso, milhares de indivíduos, proprietários de áreas atingidas pelos grandes projetos, deverão ter seus direitos de propriedade afetados por uma grande quantidade de ações de desapropriação.

No caso de concessões, as próprias empresas privadas, concessionárias, passam a ter autorização especial para selecionar as áreas privadas das quais desejam se apropriar e destinar ao projeto de infraestrutura, podendo, inclusive, obter ordem judicial para imissão imediata na posse, mediante depósito de indenização.

Primeiro trecho a ser construído da EF 118 vai ligar Cariacica a Anchieta. Crédito: Manfred Richter/Pixabay

Os municípios de Santa Leopoldina, Cariacica, Vila Velha, Guarapari e Anchieta deverão ter suas áreas rurais cortadas por uma nova ferrovia, cujo trajeto, para se viabilizar, dependerá antes da expropriação de uma grande quantidade de áreas particulares. Muitos proprietários poderão ser forçados a cederem suas propriedades para a realização desse projeto, com relevantes impactos pessoais.