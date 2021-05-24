Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Deslocamento nas cidades

Mobilidade na Grande Vitória deve melhorar nos próximos anos

Novos fatores sinalizam uma melhoria da mobilidade e decorrem do rápido processo de mudança de hábitos da sociedade, de novos meios de locomoção e também de importantes melhorias no sistema viário

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

24 mai 2021 às 02:00
Luiz Carlos Menezes

Colunista

Luiz Carlos Menezes

Construção do Portal do Príncipe, em Vitória
Construção do Portal do Príncipe, em Vitória, é uma das obras que vão contribuir para a melhoria da mobilidade Crédito: Fernando Madeira
Volto ao tema mobilidade por ser este um dos problemas que mais afligem os moradores da Região Metropolitana capixaba. Principalmente os que precisam se deslocar diariamente para a Capital, Vitória.
Nesse período de pandemia, com a diminuição dos deslocamentos devido às medidas de isolamento social e fechamento do comércio, houve uma melhoria da mobilidade; porém transitória. Passado esse período, o problema do tráfego voltará a se agravar.
Todavia, com o rápido avanço da tecnologia, pode-se perceber um conjunto de novos fatores que sinalizam uma melhoria da mobilidade na Grande Vitória. São fatores que decorrem do rápido processo de mudança de hábitos da sociedade, de novos meios de locomoção e também de importantes melhorias no sistema viário.

Veja Também

Espaço dos pedestres deveria ser prioridade nas cidades brasileiras

Transporte via aplicativo: o que faz o preço aumentar tanto no ES?

As transformações que a pandemia provoca na cidade

O vertiginoso crescimento das compras de bens duráveis através do e-commerce, como também de toda sorte das compras locais de bens e serviços pelo sistema de delivery, incrementadas pela pandemia, são novos hábitos rapidamente assimilados pela sociedade, e que vem reduzindo os deslocamentos, em benefício do trânsito e da mobilidade.
Com relação ao excesso de carros, o grande vilão da mobilidade , as pesquisas mostram que diante do crescimento da multimobilidade, nos próximos dez anos haverá uma considerável redução do uso desse modal.
Várias são as razões que concorrem para essa redução: o fato de o carro estar deixando de ser o principal objeto de desejo das novas gerações (houve redução da emissão da CNH para jovens); a crescente utilização da bicicleta e de variados tipos de veículos elétricos leves de uso individual (patinetes, bikes, scooters, etc.); o compartilhamento na utilização veículos; e políticas urbanas de melhorias do transporte público – mudanças que já estão contribuindo para a melhoria da mobilidade.

Veja Também

Velhos paradigmas acarretaram atraso na mobilidade de Vitória

Plano de Mobilidade Urbana é desafio para o próximo prefeito de Vitória

Vitória precisa de soluções urbanas sintonizadas com os tempos atuais

Além disso, teremos também importantes obras viárias, já confirmadas pelo governo do Estado, como a inclusão de mais duas faixas de tráfego e de uma ciclovia na Terceira Ponte, o “mergulhão” de Carapina, a melhoria do acesso sul de Vitória com o redesenho viário do novo Portal do Príncipe, a ligação direta da Reta da Penha com a Terceira Ponte e novas ciclovias na Região Metropolitana.
Por fim, teremos a volta do aquaviário, importante opção de deslocamento metropolitano que será integrado ao sistema Transcol e irá operar inicialmente com quatro terminais: Prainha, em Vila Velha; Praça do Papa, Centro de Vitória e Porto de Santana.
Que essas importantes obras sejam realizadas conforme sua programação.

Luiz Carlos Menezes

É engenheiro civil, empresário e conselheiro da Ademi-ES. Desenvolvimento urbano, tráfego e mobilidade urbana são os destaques deste espaço. Escreve quinzenalmente, às segundas

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Mobilidade Urbana Terceira Ponte trânsito Aquaviário Portal do Príncipe
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 1ª Reunião da Mobilização Progressista Global, realizado na Feira de Barcelona.
Países que criaram a ONU para garantir a paz viraram senhores da guerra, diz Lula
Imagem de destaque
'Estou em modo sobrevivência': por que ter trabalho na Argentina não é seguro contra pobreza
Imagem de destaque
O que faz de Terence Tao 'o melhor matemático vivo do mundo'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados