Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Debate

Transporte via aplicativo: o que faz o preço aumentar tanto no ES?

Estamos sem a circulação dos ônibus devido às medidas de controle e contenção do avanço da Covid. O que revela o quanto é importante a política pública de transporte, garantia constitucional

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

06 abr 2021 às 02:00
Paulo Brandão

Colunista

Paulo Brandão

Motoristas de aplicativos fazem protesto pedindo reajuste nas tarifas, em Vitória
Como não se trata de uma política pública, o transporte via aplicativo é regido pela lei do mercado, sem a interferência do Estado Crédito: Ricardo Medeiros
Por que o preço das viagens dos carros de aplicativos, o que se convencionou chamar de “Uber”, está tão caro? Será que é por que estamos sem ônibus? Ou o preço da gasolina, que não para de aumentar, é a causa principal? O que faz o preço aumentar tanto assim?
Como não se trata de uma política pública, o transporte via aplicativo é regido pela lei do mercado, sem a interferência do Estado. O preço da viagem é calculado pela lei da oferta e da procura. Logo, o fato de não termos ônibus faz com que mais pessoas procurem pelo aplicativo. Mas não é só isso!
A resposta padrão encontrada para esta questão é que existe um “preço dinâmico”, que é ativado quando muitas pessoas solicitam viagens ao mesmo tempo em uma mesma região. Assim, as viagens ficam mais caras com a procura. O que faz o preço ir lá nas alturas.

Veja Também

No ano da pandemia, transporte por aplicativo fica 17% mais caro

O recado da empresa de transporte por aplicativo a todos os racistas

Mobilidade urbana: o dilema dos aplicativos de transporte

Claro que, em contexto de pandemia, crise econômica e desemprego, quem está fora do mercado de trabalho e vive da informalidade vê no aplicativo uma oportunidade de ganhar dinheiro. Afinal, com este governo de tendência política e econômica esquizofrênica - adotou tendências contrárias, que causam mais choque do que resultados -, não se pode esperar muito. Mas esta é uma outra história que também precisa ser contada.
Segundo as empresas, quando o preço aumenta, há um ajuste do preço que atrai mais motoristas parceiros para a região. Assim, todos conseguem uma viagem. Isso no plano das ideias. Porque na prática, está insuportável andar de “Uber” nestes dias que não temos ônibus na Grande Vitória. O preço não abaixa.
O que precisamos de fato é de um sistema de transporte público de qualidade para todos e que vá além dos ônibus. E não existe melhor momento para fazer este debate. Estamos sem a circulação dos ônibus devido às medidas de controle e contenção do avanço da Covid. Medida necessária frente à dura realidade que temos. O que revela o quanto é importante a política pública de transporte, garantia constitucional.

Veja Também

Transporte público fica suspenso em todo o Espírito Santo por mais uma semana

Carros de aplicativo e táxi seguem liberados na quarentena no ES

Com paralisação de rodoviários, preços de corrida via aplicativo disparam na Grande Vitória

Vive-se um paradoxo do transporte público no Espírito Santo. Com ônibus, estamos reféns do rodoviarismo. Só temos o ônibus como único modelo de transporte público no Estado. Quando poderíamos ter avançado com outros modais de transporte. Com ônibus já não está bem; sem o ônibus, fica-se refém dos aplicativos. Quando o Estado não avança em favor do transporte público, o mercado bate palma e sorri. E o povo chora.
Por que não temos o VLT – veículo leve sobre trilhos? Tem-se malha ferroviária e não se usa. O governo tomou a iniciativa das barcas, mas por que estão demorando? Por que não avançamos com uma integração via ciclovias?
O uso de bicicletas é uma realidade, mas falta suporte de ciclovias. Sem falar no metrô. Todas as capitais da região sudeste já têm e o Espírito Santo, nada. Enquanto não se avança para garantir este direito sagrado do transporte, o leilão de preço de uma viagem de “Uber” só aumenta. Viva ao mercado!
*Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta

LEIA MAIS ARTIGOS DESTE COLUNISTA

Pandemia: até onde vai o grau de estupidez das pessoas?

Governança na pandemia: uma questão de vida ou morte no ES

O negacionismo raiz e a marcha da insensatez no ES

Coronavírus no ES: é na crise que se conhece o verdadeiro líder

As calçadas no ES e suas novas funções na pandemia

Paulo Brandão

É bacharel em Filosofia. Com um olhar sempre atento para as ruas, reflete sobre as perspectivas de cidadania diante dos problemas mais visíveis da Grande Vitória

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo Mobilidade Urbana Motorista de Aplicativo ônibus Uber
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados