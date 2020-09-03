O recado da empresa de transporte por aplicativo a todos os racistas

Luta contra o racismo: movimento das ruas também foram parar nas empresas Crédito: Pixabay

Com uma ação carregada de simbolismo e, ao mesmo tempo, com uma linguagem direta e bem atual, o Uber iniciou uma campanha com a seguinte descrição: “If you tolerate racism, delete Uber” ("Se você tolera o racismo, delete o Uber", em tradução literal). A campanha realizada em parceria com Wieden + Kennedy tem como objetivo falar sobre as injustiças raciais que perduram até os dias atuais.

Como pontua o site Meio Mensagem, a frase está sendo veiculada nas redes sociais da marca, em e-mails e em notificações do app. Outdoors com a mensagem foram posicionados em 13 grandes cidades norte-americanas em apoio à marcha que reuniu milhares de pessoas na última semana, que evocou os protestos de 60 anos atrás.

As peças também trazem a frase “Black people have the right to move without fear” ("pessoas negras têm o direito de ir e vir sem medo", em tradução livre).

O app de corridas também lançou um site por meio do qual compartilha seus planos para proteger motoristas e passageiros do racismo e outros vieses inconscientes. O Uber afirma que pretende formalizar e expandir uma equipe dedicada a identificar preconceitos raciais em seus produtos. A empresa também está fazendo parceria com ONGs para ampliar seus programas de estágio. O site informa, ainda, que o Uber se comprometeu a doar US$ 10 milhões para empresas comandadas por negros, US$ 1 milhão para a Equal Justice Initiative.

A campanha vem ressoar, sobretudo, no contexto americano, depois de uma onda de preconceitos em seu território. Basta recordar a imagem do negro que teve o pescoço amordaçado por um segurança em via pública. Voltando um pouquinho o filme, nas imagens colhidas na segunda-feira (25/5), o homem, identificado como George Floyd, de 40 anos, reclama e diz repetidamente: "Não consigo respirar". Pouco depois, ele parece não se mexer, antes de ser colocado em uma maca e transferido para uma ambulância. A imagem rodou o mundo, chocou pessoas, e inspirou um movimento acentuado em repúdio à ação do policial.

Mais tarde, as cenas se repetem de outras formas, não só no EUA, mas também no Brasil. A filósofa e escritora Djamila Ribeiro define assim o comportamento do brasileiro em relação ao racismo: todo mundo sabe que existe, mas ninguém acha que é racista. O racismo está em nossa raiz. Os brancos subordinaram os negros. Os brancos mandavam, os negros eram obrigados a obedecer para sobreviver. Os brancos descansavam nos palácios, os negros nos porões.

Me lembro de quando fui visitar Ouro Preto. Embora seja de admirar o ouro e a prata nos templos religiosos, mas é de repudiar a forma como tudo aquilo foi feito. Fiz questão de parar e rezar no porão do Palácio de Tiradentes. Fiquei em silêncio sentindo o gelo daquele lugar, parei em silêncio recordando tudo o que os negros viveram e sofreram ali. Rezei mais nos porões do que nas catedrais. Embora os templos de ouro nos fascinem, urge a necessidade de ir além e entender a realidade que ofusca todo aquele ouro.