Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mobilidade

As calçadas no ES e suas novas funções na pandemia

Além da função tradicional, a calçada se tornou também lugar para instalar barracas de vendedores informais e cadeiras e mesas de bares e restaurantes. Se já existia antes, esta realidade fica explicita com a crise econômica

Publicado em 02 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

02 mar 2021 às 02:00
Paulo Brandão

Colunista

Paulo Brandão

Perigo entre ciclistas e pedestres na calçada compartilhada da Avenida Beira Mar, em Vitória
Pelo menos em lei, a calçada é símbolo de um grande passo para a cidadania urbana Crédito: Fernando Madeira
O que era visto como degrau para a cidadania, a calçada se torna, com o avanço da legislação de acessibilidade, a garantia da participação das pessoas com deficiência na vida comunitária. Pelo menos em lei, a calçada é símbolo de um grande passo para a cidadania urbana.
Ela assume o papel de incluir e permitir que todos possam se relacionar bem na “urbe”. Como a via segura, que deve guardar o corpo daqueles que precisam viver a cidade e suas múltiplas possibilidades de relações, a calçada precisa ter o seu lugar na cidade valorizado.
De modo especial neste tempo difícil da pandemia, em que a mudança de hábitos e atitudes leva a um maior deslocamento das pessoas nas calçadas e ruas do bairro. Na região metropolitana da Grande Vitória, fica evidente o abandono e o caos encontrado nas calçadas dos bairros.

Veja Também

Mobilidade, saúde, drenagem e as mil e uma utilidades da arborização urbana

Plano de Mobilidade Urbana é desafio para o próximo prefeito de Vitória

Novas tecnologias são relevantes para desenvolver a mobilidade urbana

Tão necessárias, um espaço que aproxima e cria conexão entre as pessoas, sem fiscalização e investimento, se tornam um desastre. Elas que são a porta de entrada para a inclusão das pessoas nos bairros, com os obstáculos e perigos, viraram uma grande barreira para a vida cotidiana.
E o que já era um desafio para a maioria dos moradores, na medida em que passam a ser mais utilizadas, se tornam alvo também de criticas e reivindicações. Mas afinal, quem deve cuidar das calçadas dos bairros? Pela legislação, é responsabilidade tanto da prefeitura, quanto do morador e proprietário do imóvel.
A prefeitura faz as leis municipais e garante a fiscalização da mobilidade e acessibilidade urbana. Ela segue os parâmetros do Estatuto da Cidade e a Lei Brasileira de Acessibilidade. Orienta, fiscaliza e aplica a pena para garantir que as calçadas possam ser utilizadas por todos, sem obstáculos. Afinal se alguém sofrer um acidente na calçada, é a prefeitura que deve indenizar.

Veja Também

Sinal vermelho para a Linha Verde não encerra problema da mobilidade em Vitória

Velhos paradigmas acarretaram atraso na mobilidade de Vitória

Novas plataformas de mobilidade criam desafios e exigem vontade de inovar

Na prática, o que se vê é que o morador faz a calçada do seu jeito. O que nem sempre se torna um espaço livre para que todos possam ir e vir com segurança e tranquilidade. Muitos bairros nem espaço têm para calçadas. O que dificulta ainda mais. Onde houver, é possível, com orientação da prefeitura, tornar a calçada da frente de casa em um espaço digno de circulação de pessoas.
Neste momento, a cidade, ocupada pelos cidadãos, seus praticantes ordinários, vê seus espaços que foram pensados por técnicos, ganhando novos contornos e funções. Mas até então a preocupação era ter uma calçada como cartão de visitas e local de segurança para o pedestre.
O bairro vira cidade. Por que a cidade se tornou o lugar onde cada um mora. A visita à loja da esquina, que antes era relegada, passa a ser uma opção ou a única opção. Agora é melhor e mais seguro não ir tão longe assim. Novas portas com ofertas, de modo especial, de alimentos, abriram nas esquinas próximas às casas.
Além disso, com a pandemia, além da função tradicional, a calçada se tornou também lugar para instalar barracas de vendedores informais, cadeiras e mesas de bares e restaurantes, carrinhos de pipoca, churros e cachorro quente. Se já existia antes, esta realidade fica explícita com a crise econômica. Eis mais um desafio que bate à porta dos novos prefeitos e precisa de atenção urgente.
*Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta

LEIA MAIS ARTIGOS DESTE COLUNISTA

Os pedestres são invisíveis nas ruas das cidades do ES

O umbigo do rei e a fome do povo: sem ouvir a população, não há governo

Por que alguns prédios construídos em Vila Velha se tornaram 'invisíveis'?

Aluguel caro, desemprego e preços elevados obrigam capixaba a morar mal

2021: um ano para viver e não apenas sobreviver

Paulo Brandão

É bacharel em Filosofia. Com um olhar sempre atento para as ruas, reflete sobre as perspectivas de cidadania diante dos problemas mais visíveis da Grande Vitória

Tópicos Relacionados

Mobilidade Urbana trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados