Como tirar cheiro de suor e cecê das roupas e axilas

Você não precisa se desesperar se as suas roupas ou axilas estão impregnadas com cheiro de suor. Tem solução! Confira as dicas

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 12:06 - Atualizado há 6 anos

Mau cheiro de suor em roupas e axilas tem solução Crédito: Freepik

Sabe quando você lava a roupa com sabão e amaciante, retira do varal e ela está perfumada, mas na hora que passa o ferro sobe aquele cheiro de suor? Ou quando você pega a roupa lavada no armário e veste, vai para academia e com 5 minutos de corrida na esteira o cheiro de suor forte aparece?

Se você já passou por alguma destas situações sabe bem como é desagradável ter a roupa com mau cheiro impregnado. Vira e mexe recebo ligações de mulheres desesperadas por não saber como neutralizar os odores das roupas e tênis de corrida. Não se desespere, pois é fácil e prático resolver! Acabe de vez com o cheiro de "cc", "subaqueira", "quiquiu", "inhaca".

Se o seu problema é suor excessivo nas axilas, recomendo ver a receita para acabar com a hiperidrose axilar.

Escolha abaixo sua receita preferida e mãos à obra!

Opção 1: Para remover cheiro da roupa na região das axilas

Antes de lavar a peça, aplique vinagre de álcool branco puro, ou Lisoform, ou pinho sol limão nas região das axilas da roupa. Espere agir por 20 minutos e depois coloque na lavadora de roupas normalmente.

Cheiro de suor nas roupas e axilas Crédito: Shutterstock

Opção 2: Use limão + bicarbonato para remover da roupa na região das axilas

Na pré-lavagem da roupa, com a peça ainda seca, aplique a mistura de bicarbonato + limão na região das axilas da roupa. Esfregue, deixe agir por 15 minutos e depois lave normalmente com água e sabão. Você pode acrescentar na máquina de lavar meio copo de vinagre de álcool branco, pois ele também neutraliza os maus odores.

Se o cheiro está impregnado em muitas roupas, você deve fazer este procedimento em todas as camisas, blusas, vestidos no mínimo duas vezes.

Importante: ao espremer o limão, se notar que o caldo está em tom de verde forte, evite usar na roupa para evitar manchas. Prefira um caldo de limão mais claro e transparente. Você pode fazer um teste numa pequena parte para ver como o limão reage no tecido. Se o limão manchar a roupa, é só lavar com água corrente e deixar de molho que a mancha verde sai.

Opção 3: Use o vinagre de álcool branco para remover cheiro de suor de toda a roupa

Para roupas que ficam com cheiro impregnado em todo o tecido, como roupas de ginástica, corrida, academia, deixe de molho em água com vinagre por 30 minutos. Encha um balde ou tanque com água suficiente para cobrir as roupas, acrescente para cada 5 litros de água, meio copo de vinagre de álcool branco.

Coloque as roupas de molho nesta mistura por no mínimo 30 minutos e depois lave normalmente com água e sabão na máquina ou na mão.

Opção 4: Use desinfetante (Pinho Sol, Lysoform)

Antes de lavar a roupa de ginástica, corrida, tênis ou qualquer outra, deixe de molho em água com Lisoform ou Pinho Sol. Encha um balde ou tanque com água suficiente para cobrir as roupas, acrescente para cada 10 litros de água meio copo de Lisoform Bruto ou de Pinho Sol.

Coloque as roupas de molho nesta mistura por no mínimo 15 minutos e depois lave normalmente com água e sabão na máquina ou na mão.

Acabe com o mau cheiro das suas axilas (aplicar no seu corpo)

Se o cecê está impregnado na sua axila e o cheiro passou para as roupas você deve tratar ambos: axilas e roupas.

Durante o tratamento, não repita blusas, camisas e roupas de dormir. Não vista roupa suada ou suja, troque todo dia.

Além disso, ao iniciar o tratamento, se você usa desodorante rollon troque por um novo. Na manhã seguinte ao primeiro dia de tratamento você precisa usar um novo desodorante, pois o rollon anterior estará cheio de bactérias.

Receita para as axilas 1: Bicarbonato com limão (no seu corpo)

Ao usar esta receita é importante não se expor ao sol, pois limão + sol queima e mancha a pele, faça à noite antes de dormir. Receita da minha avó muito usada e ensinada por ela.

Misture 1 colher de bicarbonato + caldo de meio limão. Durante 7 dias, à noite, passe a mistura nas axilas. Deixe agir por 15 minutos e depois enxague.

Seque e passe leite de magnésia, ou leite de rosas, ou minancora, ou pó antisséptico Granado.

Vista uma roupa limpa.

Receita para as axilas 2: Vinagre + Álcool (no seu corpo)

Misture 2 colheres de vinagre + 2 colheres de álcool. Passe esta mistura nas axilas limpas e secas 3 vezes ao dia, durante 3 dias (dica da seguidora Cibele).

Da mesma forma, sempre use roupas limpas e faça o tratamento também nas roupas para não haver recontaminação. São muitas as dicas para você testar e identificar a que melhor se aplica à você e sua rotina.

Bons testes!

