Veja os advogados que disputam vaga de desembargador no ES

Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem 30 cadeiras de desembargador Crédito: Fernando Madeira

A lista é composta por 35 nomes. A primeira etapa para a escolha do futuro desembargador ou futura desembargadora vai ser o crivo do conselho seccional da Ordem. O colegiado vai reduzir a relação a 12 advogados. Essa votação é aberta.

Os 12 é que vão ser submetidos à eleição direta, em 14 de dezembro, na qual todos os advogados vão poder votar e escolher seis.

Vai ser a primeira vez em que todos os advogados vão poder votar para definir a lista sêxtupla a ser enviada ao TJES. Isso já ocorreu, no entanto, em uma disputa para vaga de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo.

A lista sêxtupla vai ser enviada ao TJES. Os desembargadores do Tribunal também vão votar e selecionar três. A decisão final, a partir da lista tríplice, cabe ao governador Renato Casagrande (PSB).

Os advogados que disputam vaga de desembargador no ES ADRIANO ATHAYDE COUTINHO



ADRIANO SANT’ANA PEDRA



ALEX FRANCISCO DE LIMACABRAL



ALEXANDRE PUPPIM



AMERICO SOARES MIGNONE



ANDERSON SANT'ANA PEDRA



CARLA ADRIANA COMITRE



GIBERTONI FREGONA



DIONISIO BALARINE NETO



DULCINEIA ZUMACH LEMOS PEREIRA



EDNEI RAMOS DE OLIVEIRA EDUARDO SERGIO BASTOS PANDOLPHO



ELISA HELENA LESQUEVES GALANTE



ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS



JOAO ALEXANDRE DE VASCONCELLOS



JOAO ANGELO BELISARIO



JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO



LEONARDO BARBIERI



LEONARDO PICOLI GAGNO



LEONARDO VELLO DE MAGALHAES



LUCIA MARIA RORIZ VERISSIMO PORTELA



LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA



MARCOS DANIEL PAIVA



NELSON MOREIRA JUNIOR



PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO



RAPHAEL AMERICANO CAMARA



RICARDO CORREA DALLA



RICARDO MACEDO PECANHA



ROBERTO AILTON ESTEVES DE OLIVEIRA



RODRIGO BASSETTE TARDIN



RODRIGO MARQUES DE ABREU JUDICE



ROQUE JOSE SCHIMIDTE



SAMIR FURTADO NEMER



VINICIUS PINHEIRO DE SANT'ANNA



VITO BENO VERVLOET



VITOR GONCALVES MACHADO



QUINTO CONSTITUCIONAL

De acordo com a Constituição Federal, 1/5 das cadeiras de desembargador nos Tribunais de Justiça estaduais devem ser destinadas a membros da advocacia e do Ministério Público Estadual. Como o TJES tem 30 cadeiras, três devem ser preenchidas por advogados e outras três por membros do MPES.

O subsídio de um desembargador é de R$ 35.462,22 brutos. O valor recebido mensalmente pode ser maior, considerando verbas indenizatórias e vantagens eventuais, por exemplo. Quem obtiver a cadeira fica no cargo até completar 75 anos, quando a aposentadoria é obrigatória.

O QUE ACONTECE AGORA

De acordo com o presidente da comissão eleitoral do Quinto Constitucional da OAB-ES, Alessandro Rostagno, o prazo para impugnação, ou seja, contestação, das inscrições começa nesta sexta (8) e segue até o dia 13. Para estar apto a concorrer à vaga de desembargador o concorrente tem que ter ao menos 10 anos de carreira e reputação ilibada.

A sessão do conselho seccional que vai definir 12 nomes entre os 35 está marcada para o dia 26 de novembro, mas a data pode ser alterada devido à quantidade de inscritos. Cada um vai responder a questões feitas pelo conselho, presencialmente. Logo, isso pode levar mais de um dia.

Após a eleição do dia 14 de dezembro, a OAB-ES deve enviar, até o dia 20 do mesmo mês, a lista sêxtupla ao TJES. Vinte de dezembro é o último dia do ano judiciário. Isso quer dizer que a escolha do novo desembargador, ou desembargadora, que ainda depende da decisão do governador, vai ocorrer somente no ano que vem.